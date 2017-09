Seguridad vial en Misiones: “Los radares tienen mala fama, pero tenemos que revertir eso porque son muy útiles”, considera Juan Carlos Cuenca

Juan Carlos Cuenca es ingeniero vial. Hace cinco meses está al frente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones, que depende del Ministerio de Gobierno y es la pata local de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El organismo está trabajando con mucho empeño para reducir la cantidad de muertes en rutas, avenidas y calles; potenciar la educación vial en los más jóvenes y trabajar con los municipios para el control con radares.

“Estamos a favor de la vida. No tiene que haber un muerto más en accidentes”, sostuvo el funcionario.

Según las estadísticas de la Policía de Misiones, en lo que va del año 156 personas perdieron la vida en accidentes viales. Otras instituciones ubican la cifra en más de 170.

“De acuerdo a las estadísticas de 2016, el 44% de los accidentes fatales lo protagonizaron personas a bordo de motocicletas, 36% quienes iban en otros vehículos y el resto, peatones. Sorprende la falta de conciencia de quienes transitan en zonas de alta densidad de circulación. Lo llamativo es que cuando salimos fuera de la provincia, respetamos todas las normas”, indicó.

Cuenca apuntó al factor humano. Y en este sentido marcó la importancia de los controles. El exceso de velocidad es uno de los desencadenantes de tragedias. Para evitar esa y otras infracciones, habló del proceso que se está encarando desde hace meses para lograr la instalación de radares fijos en Gobernador Roca, Garuhapé, Mado-Delicia y Puerto Iguazú.

“Actualmente los únicos radares homologados y autorizados son los que funcionan en Garupá. Allí hay uno fijo en la ruta nacional 12 y otro móvil en la 105. Los que están en trámite se encuentran camino a conseguir la aprobación precaria. Es un proceso en donde intervienen Vialidad Nacional, el INTI y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, explicó.

También apuntó que empezaron el trámite los municipios de Campo Viera y Campo Grande.

“A cargo del Consejo hay dos móviles que operan en el departamento de San Ignacio con medidores de velocidad. Para que se tenga idea de su importancia: en un día, sobre 5.000 vehículos que pasaron por allí por la ruta 12, 600 conductores cometieron infracciones. A la semana, sabiendo de nuestra presencia allí, sobre otros 5.000, se registraron 100 infracciones”, ilustró Cuenca.

Admitió que por los problemas que en su momento hubo en Candelaria por un radar no autorizado, ese tipo de equipos tiene mala fama. “Tenemos una mala experiencia. La gente cree es que es un mero sistema recaudador. Hay que revertir eso”, consideró.

El funcionario afirmó asimismo que no hay que desconocer que la infraestructura vial también tiene que ver con el flagelo de los accidentes, en cuanto a obras pendientes previstas desde la Nación. “Para este corredor vial, de la ruta 12, estaban previstas 11 rotonda, solo se hicieron 4”, ejemplificó.

Por último, adelantó que en breve los municipios firmarán un convenio con el Gobierno educativo provincial para que a los estudiantes de quinto año del secundario que tengan aprobada la materia Seguridad Vial se les reconozca eso como aprobación de la parte teórica del examen para conseguir la licencia de conducir. Es decir, que sólo tengan que pasar la prueba práctica para obtener el carnet.