Mañana arranca el IV Encuentro de Graffiti

Uniendo Piezas IV Se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de septiembre en el Parque Vicario de la Ciudad de Posadas, y participarán artistas de todo el país e invitados internacionales.

El evento Uniendo Piezas nació en la ciudad de Necochea y rápidamente se convirtió en uno de los eventos independiente más grandes de Argentina en lo que refiere a cultura urbana y graffiti. A tal punto que en sólo tres ediciones se ha consolidado y convertido en referente a nivel Latinoamérica. En su última edición, en septiembre pasado, participaron 120 artistas de Uruguay, Paraguay, Brasil, Rio Gallegos, Neuquén, CABA, Santa Fe, Misiones y Chaco.

Así, durante estos tres días se pintarán los muros que rodean el Parque Vicario, “La mayoría son muros de costados y fondos de casas que están bastante abandonados, por lo que la mayoría de los vecinos aceptó que los pintemos porque comprendieron que vamos a embellecer el barrio”, explicó Daniela Vastik (AKA Azida) una de las organizadoras y referente regional a la hora de cambiar el aspecto de muros abandonados con bellas ilustraciones que tienen que ver con la naturaleza y féminas con rasgos alienígenas. “Las técnicas de pintura dependen de cada artista. La mayoría son graffiteros que usan bases de latex y arriba aerosoles, pero también participan artistas urbanos, y muralistas que usan técnicas mixtas y más clásicas con pinceles y latex”, prosiguió.

TALLER DE LETTERING

Primero, es interesante explicar de qué se trata este arte de dibujar las letras con estilo, ya que es muy confundir con la Caligrafía y la Tipografía. La Caligrafía la definimos como el arte de escribir a mano y de una forma bella y correcta. También es asociada a la escritura con pinceles, plumas, bambú, etc. En cambio la Tipografía es un conjunto de caracteres que comparten un estilo. Se crea el abecedario completo para poder utilizar dicha tipografía. Además de números y signos. El Lettering significa “letras dibujadas”, e implica un trabajo manual y por lo tanto, por su imperfección y estilo libre. En la actualidad, está de moda debido al movimiento de “hecho a mano” y el vintage.

El Taller de Lettering es un taller intensivo para artistas principiantes e intermedios que deseen aprender las herramientas básicas para dar sus propios pasos al mundo de las letras. Es indicado para artistas, ilustradores, diseñadores gráficos y afines. Duración total de 5 horas de clase

Será dictado Hudson Henrique a.k.a. Hudhen, Director de arte y Artista Brasileño de 24 años, especializado en Lettering, Ilustración y Branding. El mix de eso resulta lo que expresa en las paredes de la calle, escenario principal de sus obras, el espacio público. Ha estado en Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, participando de eventos de arte urbano, viajando, viviendo y trabajando con diseño y publicidad. Ahora llega a Posadas a compartir paredes y conocimientos en el Uniendo Piezas 4.

Además, la edición de este año, incluirá Taller de Lettering, Feria Consciente, Demos de Skate y Bike, Demo de Freestyle (Big Flow).

PARTICIPANTES: Dame (Bs. As), Hudhen (Brasil), Little Foffo (Bs. As), Piki (Bs. As), Dusk 187 (Paraguay), Cups (Bs. As), Ares (Paraguay), Head (Chubut), Oz (Paraguay), Rayo (Bs. As), Teko (Etre Rios), Shulean (Bs. As), Bardo (Neuquen), Walter Pato (Corrientes), Matwas (Corrientes, D Ramone (Corrientes), Flis (Chile), Min 8 (Uruguay), Conde (Uruguay), Mr Zip (Chile) Maniatic (Misiones), Trazo (Misiones), Mago (Misiones), Sike (Misiones), Maticus (Misiones), Ironic y Azida (Misiones), Robe (Bs. As.), Grito (Bs. As.), Tu Waina (Misiones) Juanis (Misiones) y Joaquín Benitez (Misiones).

MÚSICA en VIVO y Dj´s: Wincha, Tubicha, Killato, Musgo, Payé, Trap Laidys, Lacallebeat, Harry Fank, Terook, Monjes del Monte, Ajitawira, Goodcalaña, Selector XXL.

FIESTA

Ruidoblicuo presenta “FESTYLERA” el viernes en Dynamo Entertainment Bar (Av. Uruguay 3530) actuarán en vivo María Prima y Cissa Chechi (rap) Dj`s Lacallebeat (rap) y Musgo (glitch hop/breack beat).

Uniendo Piezas 4 es organizado por Vandals Tatoo & Graff Art / Oblicuo Diseño & Ruidoblicuo