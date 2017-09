Guaraní y Crucero ya conocen los árbitros para el gran debut en el Federal A

Con el cronograma de la primera fecha confirmado, la Franja y el Colectivero abrirán su participación en la tercera división del fútbol argentino este domingo. Ingresá y conocé quiénes serán los encargados de impartir justicia.

Ya está todo listo para el ansiado arranque del Federal A, donde los misioneros darán el puntapié inicial este domingo. Guaraní debutará de local ante los jujeños de Altos Hornos Zapla a las 18:10, mientras que el turno del Colectivero será a las 16 de visitante contra Deportivo Mandiyú.

Mientras tanto, ya se dieron a conocer las diversas ternas responsables de arbitrar en los partidos de la primera fecha.

En Villa Sarita, la delegación correntina encargada de impartir justicia estará conformada por Jorge Nelson Sosa, Víctor Rojas Aguirre y Ángel Esteban Ayala (asistentes, estos dos últimos).

En el partido que disputará Crucero, en tanto, el árbitro será el chaqueño Hernán José Vallejos, quien estará acompañado por Alejandro Schneller (Ceres) y Gisela Trucco (Rafaela).

En el resto de los partidos de la zona 4, las designaciones quedaron de la siguiente manera:

Sportivo Patria (Formosa) vs. Gimnasia y Tiro (Salta) – 16:15 – Árbitro: Nelson Matías Bejas (Tucumán). Asistentes: Ariel Alberto Correa y Cristian Ricardo Cañete (Villa Ángela).

Juventud Antoniana vs. San Jorge (Tucumán) – 16:30 – Árbitro: Guillermo Adrián González. Asistentes: Rodrigo Héctor Rivero (Santiago del Estero) y Augusto Walter Cardozo (Jujuy).

Chaco For Ever vs. Sarmiento – 17:00 – Árbitro: Federico Guaymas (Salta). Asistentes: Jorge Royano (Salta) y Gustavo Benites (Salta).