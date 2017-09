El fantasma de las adopciones ilegales en Misiones plasmado en “Una especie de familia”, la película competirá en el Festival de San Sebastián

Diego Lerman director de la película que se filmó en la localidad de 25 de Mayo, contó la excelente respuesta que tuvo en la presentación su quinta obra, que refleja una problemática en torno a las adopciones ilegales en Misiones. Basada en relatos e historias reales, experiencias de parejas que adoptaron en la tierra colorada, contó que la iniciativa surgió como una especie de reflexión acerca de los vacíos legales del sistema, la ausencia del Estado, las posibilidades que tiene una madre que no tiene los recursos para mantener a un niño, el deseo de ser madre de quien no puede serlo por cuestiones biológicas y todo el entramado moral, social y económico que complejiza esta situación.

Lerman contó en Canal 12 que el film se estrenará la semana próxima en Misiones y que habrá una función estelar gratis en la plaza de 25 de Mayo, sitio donde se realizó gran parte del rodaje.

La historia cuenta la experiencia de Malena – Bárbara Lennie – , una médica de clase media de Buenos Aires. Una tarde recibe el llamado del Doctor Costas – Daniel Aráoz – , quién le informa que debe viajar inmediatamente al norte del país: el bebé que estaba esperando está por nacer. De manera súbita y casi sin pensarlo Malena decide emprender un viaje incierto, lleno de encrucijadas en el que deberá enfrentarse a todo tipo de obstáculos legales y morales que la harán preguntarse constantemente qué límites está dispuesta a cruzar para conseguir aquello que más desea.

“Vemos la posibilidad de mostrar una realidad. Dilemas morales y sociales, diferencias de clase o poder adquisitivo, vacíos legales y las pocas alternativas que tiene una madre biológica en un país donde está prohibido el aborto y las limitaciones o un sistema complejo por el que deben atravesar las mujeres que no pueden tener hijos y deciden adoptarlos. Quizá el destino de un bebé que se dirime en una transacción económica, desde una mirada o desde la otra. Con muchísimas cuestiones que mezclan y que se muestran en la película”, dijo. Consideró que se trata de un aporte valioso que muestra una realidad y que tras el estreno vio que, a diferencia de lo que pensaba, ocurre aquí y en otras partes del mundo. “En Toronto se me acerca una mujer y me cuenta que en Estados Unidos en varios estados hay una red de venta ilegal de bebes y en eso te das cuenta que las historias o las problemáticas humanas se universalizan. Yo pensaba que pasaba acá o en países de Latinoamérica y vi que no”.

Sobre cómo fue filmar en Misiones dijo que la experiencia fue excelente. A ello sumó el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) y la posibilidad de sumar a locales al rodaje. Sin dudas ponderó el debut actoral de Yanina Ávila, la misionera que protagoniza a la madre biológica del bebé, quien surgió de un casting realizado para el film. Jamás pensó en actuar y su papel fue uno de los más elogiados, sobre todo al compartir escenas con Bárbara Lennie, la actriz española de padres argentinos consagrada en los premios Goya como mejor actriz y otras tantas distinciones desde el inicio de su carrea desde hace más de una década.