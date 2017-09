Confusión sobre carriles de colectivos: ¿Está prohibido o no el giro a la derecha?

De un lado el concejal de Posadas, Miguel Acuña, aseguró que la ordenanza indica que no está prohibido el giro a la derecha, sino que está restringido. De su lado, el director de Tránsito municipal, reconoció que es así y dijo que están trabajando en cambiar la señalética. Pero por otra parte, el jefe de la escuela de tránsito municipal, Rubén Tamis, dijo que según la Ley, se debe respetar la señalización y mientras están los carteles “no se puede girar a la derecha”, afirmó.

Omar Talavera/ Miguel Acuña Red Ciudadana.

El director de tránsito de la municipalidad de Posadas, Omar Talavera, reconoció que lo que dice el concejal Miguel Acuña de que no hay prohibición de girar a la derecha, sino restricción, es así. Dijo que están trabajando en nueva señalética.

Por su parte, el jefe de la escuela de tránsito municipal, Rubén Tamis, dijo que la ordenanza permite el giro en los corredores de ómnibus de Rivadavia, Buenos Aires, Junín y Ayacucho. No obstante indicó que en el tránsito hay algo denominado prioridad normativa, donde primero se debe hacer caso al inspector, luego a la señal y después a la ley. De esta manera, afirmó que en Rivadavia y en Buenos Aires, sí se podría doblar a la derecha porque no hay ninguna señal de tránsito que lo prohíba, en cambio en Junín y Ayacucho, no, porque en la Ley dice que la señal está primera, y mientras no se saqué, no se podría girar, indicó.

Rubén Tamis. Radio Municipal.

El concejal Miguel Ángel Acuña, en tanto, señaló que la ordenanza vigente en ningún momento prohíbe el giro a la derecha, lo que hace es restringir a determinadas circunstancias. “Se está dando un doble mensaje a la ciudadanía y sancionando mal”, sostuvo el edil.

.

“La normativa vigente es absolutamente clara, dice que se restringe el giro a la derecha ante determinadas circunstancias, y esas circunstancias pueden ser, si no viene ningún colectivo, ningún ómnibus transitando, tranquilamente el conductor está habilitado girar a la derecha”, declaró el concejal.