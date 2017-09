Condenaron a 12 años de cárcel a un albañil de Andresito que baleó a su mujer y la dejó paralítica

El Tribunal Penal de Eldorado condenó a 12 años de prisión a un hombre que en 2015 intentó matar a balazos a su mujer en Comandante Andresito. Producto del ataque, la víctima no pudo volver a caminar.

El fallo lo dictaron los camaristas María Teresa Ramos, Lyda Gallardo y la subrogante subrogante Sofía Ana Kleinbielen.

El albañil Pablo Roziski, de 42 años, fue hallado culpable de “femicidio en grado de tentativa”. Si el violento no llegó a cumplir con su cometido, fue porque un hijo de la pareja, entonces con diez años, intercedió para salvarle la vida a la madre.

Durante dos días, los jueces escucharon los relatos de los testigos y este jueves llegó la hora de los alegatos. En primer término dio sus conclusiones el fiscal Federico Rodríguez, quien dio por acreditado el hecho, en base a los testimonios y a las lesiones que sufrió la víctima, que tenía 41 al momento del episodio, solicitó 14 años de prisión para el acusado.

De su lado, el defensor particular Pablo Fernández Rissi pidió la absolución de su cliente.

Al mediodía llegó el fallo condenatorio. El albañil deberá pasar 12 años encerrado.

El ataque que derivó en el juicio sucedió el sábado 18 de julio de 2015 en el barrio Quintas Altas. Como en tantas otras ocasiones, Roziski empezó a maltratar a su mujer en la habitación matrimonial, al lado de la cama. Primero hubo una discusión y luego, fuera de sí, el hombre tomó un revólver Colt calibre 38 y disparó dos veces contra ella. Uno de los proyectiles entró a la altura de la axila. El segundo dio en la ventana. Entonces intervino uno de los hijos del matrimonio. El albañil igual disparó, pero ya no contra la mujer, sino hacia el suelo.

La víctima sufrió un daño irreparable en la médula y quedó paralítica.