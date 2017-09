Caso Warenycia: Michalec acudirá a la Corte Suprema para intentar no ser indagada por “homicidio simple”

La defensa de Belén Michalec, imputada en la causa abierta por la muerte de la escritora y artista plástica Teresa Warenycia, hecho que ocurrió en el Acceso Sur de Posadas el 22 de noviembre de 2015, acudirá a la Corte Suprema tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que avaló que tanto ella como Oscar Ramos sean indagados por el delito de “homicidio simple”.

Los asesores legales de la chica ya están preparando el escrito que presentarán ante la máxima instancia de Justicia del país.

No fue la única novedad que tuvo el expediente. Trascendió que en los próximos días volverán a declarar algunos testigos. Entre ellos estarían algunas de las chicas que iban en el auto que desató la tragedia. Al parecer brindarían detalles de las horas previas al choque fatal.

La camioneta que ese día conducía Warenycia fue impactada por un auto BMW que a altísima velocidad conducía Michalec y en el que el propietario, Ramos, viajaba como acompañante.

Hasta el momento, la única persona imputada por el hecho era Michalec, pero por el delito de “homicidio culposo”. La querella, que representa a la familia de la víctima, había pedido que la joven sea indagada por homicidio simple. De la misma manera solicitó que Ramos sea citado, imputado e indagado por esa figura, que contempla penas de entre 8 y 25 años de cárcel. El juez de Instrucción César Yaya hizo lugar al pedido. Pero la defensa de Michalec acudió primero a la Cámara de Apelaciones para revertir esa decisión. Como no tuvo éxito, trabó un recurso ante el STJ. Sostiene que la querella no tiene facultad para pedir una indagatoria por una calificación diferente a la utilizada por el magistrado.

La Corte misionera ratificó la decisión tanto de Yaya como de la Cámara. Ahora, el juez de Instrucción Dos de Posadas deberá fijas nueva fecha para las indagatorias, que ya estaban previstas pero que fueron postergadas a la espera del fallo del Superior Tribunal.

Ahora, en busca de evitar ese trámite con una presentación ante la CSJN.