Buenos Aires: comenzó el jury a la jueza acusada de “buscar panzas” y acosar al personal

Un jurado de enjuiciamiento decidirá si destituye del cargo a la Dra Alejandra Claudia Velázquez, quien se desempeñaba como jueza de Familia Nº 1 de Pilar, provincia de Buenos Aires.

El proceso se disparó por denuncias presentadas por el Colegio de Abogados de San Isidro, que recogió reclamos de letrados sobre trámites “anormales” en los procesos de familia en la mencionada dependencia judicial.

Fueron citados 23 testigos, que ya empezaron a declarar. El primer testimonio fue el de Carolina Briega, asistente social. “Se nos habla de la escasez de niños en estado de adoptabilidad y de la gran cantidad de matrimonios con deseos de adoptar y que considerando que nosotras hacemos trabajo de campo por los barrios y que somos las que andamos por las zonas carenciadas, nos propone buscar mujeres embarazadas o chicos que estaban en estado de abandono dado que hay muchos matrimonios adinerados en la zona de Pilar con deseos de adoptar”, dijo y apuntó a la jueza como la persona que instigaba esa búsqueda. “Ella nos decía que podía ser una buena changa que podía ser un buen trabajo” el de buscar panzas.

La testigo agregó que a causa de desistir de realizar tal labor, comenzó por parte de Velázquez un maltrato laboral que consistía en darles tareas que no eran pertinentes a su cargo, malos modos de referirse a ellas delante de compañeros del juzgado. “Nos mandó a trabajar debajo de la escalera”, recordó.

No redactaba sus fallos

Una de las obligaciones esenciales del juez es el dictado de sentencias cuya redacción, contenido y firma quedan a cargo exclusivamente de los magistrados. De acuerdo con la acusación, Velázquez no redactaba las sentencias incumpliendo con las responsabilidades inherentes a su cargo.

En las leyes procesales de la Provincia de Buenos Aires exigen la presencia del juez en las audiencias a celebrarse bajo pena de nulidad. La magistrada imputada incumplía con tal disposición delegando en personal subalterno la celebración de las audiencias, según testigos.

Asimismo se tomaban medidas preventivas o ejecutorias sin encontrarse firmadas las sentencias.

“Esto de ser juez es muy bueno todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo”, habría expresado la Dra Velazquez, de acuerdo con el testimonio del Dr. Jorge Bekerman, consejero familiar.

Durante los dos primeros días del jury, los testigos, en su mayoría ex empleados de la jueza, expresaron haber vivido un clima de violencia constante, de acoso y maltratos psicológicos y hasta físicos. Varios de ellos cursaron licencias psiquiátricas y distintas dolencias relacionadas con el estrés.

“Me levantó la remera en presencia de todos”

Antes de prestar testimonio, una testigo que se desempeñaba como oficial mayor en el Juzgado de familia Analia Savoini sufrió una descompensación. “La doctora me paraliza y me bloquea”, admitió.

“Estando embarazada comencé con perdidas y la jueza me dijo que me pusiera una toallita y esperara mi horario de salida para ir al hospital…Sufrí un aborto espontáneo…”, recordó.

Savoini contó además que “más tarde la Dra me llama al domicilio y me dice que no me podía sentir mal porque ella no sabía que yo estaba embarazada y que seguramente ese hijo era no deseado”.

Días más tarde la magistrada en presencia de todos sus compañeros de la oficial, le levantó la remera al tiempo que le gritaba: “Te dije que no usaras más ropa de embarazada”, añadió la declarante.

Otra forma de violencia de la Dra Velazquez era no permitir o acortar las licencias por maternidad cuando ella se tomaba un número exagerado de licencias e inasistencias injustificadas que no constaban en el registro de presentismo, se escuchó en el debate.

La jueza era opositora a que su personal se embarazara. “Tenía pánico de decirle que estaba embaraza”, contó una testigo, mientras que otra narró con lujo de detalles el acoso recibido cuando anuncio su gravidez: “Me mandaba a trabajar en la cocina y no permitía que nadie me hablara. Me hacían esconder cuando ella llegaba o bajaba de su despacho”.

El lunes se celebraran los alegatos y el veredicto se conocería antes del jueves.