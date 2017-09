El viral que enorgullece: un grupo de madres agradeció que un nene con discapacidad curse con sus hijos

El mensaje de Patricia con el resto de las mamás y una historia de inclusión y ejemplo que emocionó a todos en la ciudad de San Nicolás.

Tras la polémica en San Antonio de Padua por un grupo de madres que festejó el cambio de clase de un nene con síndrome de Asperger, en la localidad de San Nicolás ocurrió todo lo contrario. El mensaje de Patricia Godoy, mamá de Mirko, un nene discapacitado, emocionó a todos y fue el disparador de una catarata de agradecimientos, y por sobre todo, de una historia de ejemplo.

Mirko tiene un leve retraso intelectual y dispraxia generalizada con mayor predominio del habla. Y desde desde Jardín asiste al Colegio de la Ciudad de San Nicolás y ya cursa el 6º grado, según indica el sitio El Informante.

Tal como consigna el portal Infobae, la mujer aludió a lo que ocurrió en Padua, y aprovechó la oportunidad para agradecerle al resto de las madres. “He pensado en los años de Mirko con sus hijos. Siempre digo que los niños son los primeros en incluir y adaptarse, pero si los adultos ya sea docentes o padres no acompañan y dan ejemplo no sirve de nada. Yo estoy muy agradecida por ustedes, porque siempre acompañaron a sus hijos, porque les inculcaron valores con el ejemplo y la palabra, son niños que crecieron con la diversidad, niños que tuvieron paciencia, que vieron cómo Mirko se ha esforzado y lo celebran (…) Me siento feliz y quisiera que otros padres como yo pudieran tener la misma oportunidad. Y no ser noticia por el dolor de ser discriminados”, escribió en el grupo de WhatsApp.

Al ver ese mensaje, emocionadas, el resto de las madres no tardaron en expresarle su agradecimiento. “Aprendimos con Mirko”, escribió una de las madres. Mientras que otra mamá, aseguró: “Siempre digo que lo que más me gustó del jardín es que estuviera Mirko, que gracias a él, ellos aprendieron muchísimo y nunca van a discriminar a nadie”.

A raíz de la repercusión del chat entre el grupo de mamás, que fue celebrado por todos como símbolo de inclusión y enseñanza, Patricia señaló a Infobae: “Es la ignorancia la que levanta las barreras, la que trae la discriminación”. Y celebró el grupo que acompaña a su hijo. “Los chicos lo consideran uno más; es más, cuando era más chiquito todos le hacían de asistentes, especialmente las nenas, lo ayudaban con la mochilita, le acomodaban la silla”, recordó. (infobae)