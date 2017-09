Ratifican que no hubo “abandono de persona” en el allanamiento durante el cual murió la presunta narco La Maru

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas avaló el cierre de la causa iniciada por la muerte Mariela Carina Cáceres (32), apodada “La Maru” y sindicada como la líder de una banda narco. La mujer dejó de existir tras descompensarse durante un allanamiento que en su casa realizaba la Policía Federal en junio del año pasado. Al igual que la jueza Federal Verónica Skanata, para los camaristas Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú, no hubo abandono de persona u omisión de auxilio por parte de los uniformados.

Gabriel De la Cruz, concubino de la fallecida, que estaba imputada en un caso de venta de estupefacientes a domicilio y que cumplía con una prisión domiciliaria, fue quien radicó la denuncia, a través del abogado Sebastián Noguera.

De la Cruz habló en su presentación de “abandono de persona”, porque entendía que su mujer no recibió una atención urgente. Apuntó a algunos responsables del procedimiento y también a los paramédicos.

La jueza Skanata dictó el sobreseimiento definitivo, porque consideró que no hubo delito. Entonces, De la Cruz, que se constituyó en querellante, apeló ante la Cámara.

“Durante el cumplimiento de la orden de allanamiento en el domicilio ubicado en la calle Gendarmería Nacional Nº 115, quien en vida fuera M. C. Cáceres habría manifestado sentirse descompuesta, circunstancia esta que motivó que el personal actuante solicitara la presencia de una ambulancia. La unidad –interno nº 445- arribó a la morada siendo aproximadamente las 23.05, encontrándose a cargo de la misma el enfermero Orlando Almada, quien procedió a asistir a la antes nombrada, logrando estabilizarla. Asimismo mencionó el profesional de la salud que no era necesario el traslado de la asistida hasta el nosocomio. En párrafos siguientes del acta de allanamiento se dejó plasmado que se requirió nuevamente la presencia de la ambulancia mediante comunicación telefónica con la Línea de Emergencias 911, ello atento a que Cáceres se volvió a descompensar y en esta oportunidad debido al cuadro de salud de la paciente el personal a cargo de la ambulancia procedió a trasladarla hasta un centro médico para una mejor atención, siendo la misma acompañada por una de sus hermanas y por la Sargento L. Silva”, detallaron los jueces del tribunal de alzada.

La Maru ingresó muerta al hospital. Con la autopsia se determinó que el deceso se produjo por “intoxicación aguda con cocaína”. Pasa que la mujer había ingerido antes de la requisa una bolsa con esa droga.