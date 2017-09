¿Qué pasó con Bryanna? La familia insiste en que estuvo retenida contra su voluntad

Tras la aparición de la chica en Flores, aún no se sabe dónde estuvo desde el jueves. La Cámara Gesell será clave.

Bryanna Reganzani, de 16 años, que permanecía desaparecida desde el jueves tras salir del colegio en La Matanza, fue hallada en el barrio porteño de Flores. La chica no tenía signos de violencia ni abuso. Si bien hasta anoche no había palabra oficial sobre lo que le sucedió, lo que pasó en estos cinco días es un misterio. Desde la familia de la chica aseguran que “estuvo privada de la libertad”.

La joven fue encontrada en Bonorino y Rivadavia, cerca de un local de comidas rápidas, donde se acercó a una ambulancia y dijo ser la chica que estaba desaparecida.

Tras ser trasladada al Hospital Piñero por policías de la comisaría 38, se comprobó que no tenía lesiones ni había sido abusada sexualmente. Según fuentes de la investigación citada por la agencia DyN, la chica “dijo que fue secuestrada por dos hombres que se desplazaban en un auto negro y expresó que estuvo en un lugar oscuro”. Pero recién en los próximos días hará una declaración en Cámara Gesell.

Más tarde Bryanna, que vestía el mismo uniforme de gimnasia que tenía puesto al momento de su desaparición, fue trasladada a su casa donde llegó con una campera verde tapándole la cabeza. Allí su mamá, Miriam, resaltó que “está viva y conmigo. Hay que darle tiempo ahora y preservarla”.

La mujer había dicho un rato antes, cuando se retiraba del hospital que su hija “faltó cinco días de casa, nunca había faltado. Ya está, ahora a seguir trabajando para que ella esté bien. Ella lloraba, las dos lloramos”.

El director del hospital, Damián Pagano, dijo que la adolescente ingresó al “nerviosa y llorando”, en estado de shock.

Consultado sobre qué le había sucedido a su hija, Guillermo, el papá, dijo “esto fue al voleo, vamos a dejar que trabajen la Justicia y la fiscal. Lo importante es que está con vida, yo pensé que no la encontraba nunca más. La sociedad se tiene que unir para que esto no pase nunca más. Es una tortura, no podemos seguir viviendo así”, advirtió, y dijo que no sospecha “de nadie conocido, sospecho de todos los degenerados que andan por la calle. Quiero que encuentren a esos degenerados. Hay que encontrar a los responsables”.

La chica, que era buscada en operativos policiales, permanecía desaparecida desde el jueves cuando salió a las 13.45 del colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Madero, junto a una compañera que la acompañó unas cuadras.

Mientras, sus compañeras y familiares más el personal del colegio donde asiste Bryanna, no podían contener la emoción tras conocer la buena noticia. Sus amigas pronto volverán a compartir con ella la rutina diaria.