Los comerciantes opinan sobre la posibilidad de abrir en horario corrido en Posadas

En paralelo con la encuesta que largó hoy la Cámara de Comercio de Posadas, con una consultora, Misiones Online salió a preguntar qué piensan. Mirá lo que dijeron y los fundamentos que dieron.

Una consultora contratada por la Cámara de Comercio comenzó hoy la consulta a comerciantes y consumidores para saber si están de acuerdo con qué se abra en horario corrido.

El presidente de la Cámara de Comercio, Fernando Vely dijo que el cuestionario será variado ya que consultarán sobre qué aspectos debería mejorar el comercio posadeño.

En cuanto a la consulta señaló que el resultado deberá ser bien analizado, y marcó que desde la Cámara no se obligará a nada.

En cuanto a los clientes dijo que la encuesta se hará en horarios comerciales y zonas comerciales. “Serán muestras, porque obviamente no se puede entrevistar a todos”, señaló.

Por su parte los comerciantes, la mayoría del microcentro posadeño, opinaron en contra de que se abra en horario corrido. Los menos consideraron buena la medida, de hecho algunos incluso señalaron que comenzarán a implementarlo, como es el caso de una casa de telefonía celular del centro de Posadas. De igual manera desde la óptica Casa Rueda, señalaron que sus clientes suelen concentrarse al mediodía cuando salen de sus trabajos, por ende, ven con buenos ojos esta posibilidad.

Hay comercios, como el Paraíso de Lole, que ya comenzaron a implementar horario corrido, no obstante marcaron que si es hasta las 20:30 sí funciona ya que a las 18 es donde más afluencia de clientes tienen.

Por otra parte, quienes se manifestaron en contra de la medida, aseguraron que “La gente no tiene la cultura de salir a comprar a la siesta”, al igual que fundamentaron que Misiones tiene solamente tres meses que no hace calor y esto frena el movimiento después del mediodía, además de que “genera más gastos de energía por el uso del aire acondicionado”.

Otro de los fundamentos fue que deberán pagar almuerzos a los empleados, y horas extras. En su mayoría, manifestaron un rotundo no a esta propuesta. Ahora resta saber los resultados que dará la encuesta que comenzó hoy la Cámara de Comercio, desde donde indicaron que no tienen fecha para dar a conocer los resultados. No obstante remarcaron que cada comerciante tendrá la opción de decidir qué hacer sobre el horario de atención al público.