Hernán Piquín vuelve a Posadas ”entre boleros y tangos”: Adquirís las entradas en comprasmisiones.com.ar y las pagás en cuotas

El prestigioso bailarín presenta una vez más todo su arte en un espectáculo que promete deslumbrar con artistas de jerarquía que recorrieron el mundo con su danza, música imágenes, vestuario, luces y sonido y harán de este show un momento único, presentando: “Hernán Piquín entre boleros y Tangos”. Las entradas están a la venta en www.comprasmisiones.com.ar. Las pagás en cuotas con tarjeta.

El show se realizará el próximo 21 de octubre en el Auditórium Montoya, a partir de las 21:30 horas. La obra es una combinación exacta, entre los boleros que enamoraron en el mundo por su estilo y elegancia junto a la sensualidad y el virtuosismo del tango escenario.

Dentro del repertorio figuran canciones emblemáticas como; La cumparsita, Penumbras, Si tu supieras, Nostalgias, El día que me quieras, Bésame mucho, Vuelvo al Sur, Bahía Blanca, Algo Contigo, Contigo Aprendí, y A mi manera, entre otros.

El eximio bailarín, nos deleitará, junto a su primera bailarina Daiana Chorni, seis bailarines destacados (Osmar Odone-Sol Viviano, Sebastián Ripoll-Mariana Bojanich, Arturo Gutiérrez-Lola González) y un cantante de lujo, juntos recorrerán 23 canciones a lo largo del espectáculo, con los boleros y tangos más famosos, coreografías que lograran llevar a la danza a su máxima expresión, conformando así un espectáculo de nivel Internacional.

Idea y Dirección General: Hernán Piquín, Osmar Odone y Sol Viviano. Producción: JUST ART.

HERNAN PIQUIN

Uno de los bailarines argentinos más destacados de nuestro país. Nació en Argentina y comenzó sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En 1985 es invitado como estudiante de honor por la Escuela del English National Ballet y Le June Ballet, de Francia, interpretando roles como bailarín principal y solista.

Ese mismo año es contratado por el Ballet Juvenil de Caracas y en 1992 ingresa al Ballet Estable del Teatro Colón. En el 2000 es bailarín principal del Smuin Ballets de San Francisco, interpretando “Medea”, “QaV” y “Homeless”, entre otros. También es nombrado Bailarín del Año por el diario Clarín. 10 años realizando giras por todo el mundo junto a Bailarin Julio Bocca.

2008– Protagonizó el largometraje “Aniceto”, la remake musical del excelente director de cine argentino Leonardo Favio del filme “El romance del Aniceto y la Francisca”.

2011– Realiza su proyecto personal Pasión Tango junto a Cecilia Figaredo.

Participa como primera figura en el Gran Burlesque, junto a variados artistas reconocidos y populares, ganando ese verano el premio Estrella de mar como mejor Bailarín y Mejor espectáculo de danza.

Hernán Piquín es Freddy, en homenaje a Freddy Mercury, con la cual obtuvo los premios como mejor espectáculo de danza, mejor bailarín, mejor coreografía, mejor primera bailarina, mejor grupo de ballet, mejor iluminación, mejor producción, entre otros.

Con el objetivo de acercar la danza al público masivo, se presenta en las ediciones de Bailando por un Sueño 2011 y 2012, consagrándose en ambos casos Campeón de los certámenes junto a Noelia Pompa.

2013– Balada para mi muerte, el espectáculo donde el virtuosismo, la sensualidad y elegancia se despliegan de la mano de Hernán Piquín junto a Cecilia Figaredo y cinco parejas de artística excelente quienes unidos logran una propuesta musical deferente e innovadora.

El espectáculo que emocionará logrando una mixtura entre el Tango tradicional con lo clásico del Ballet.

2014 – Hernan Piquin fue protagonista de Signum. Un Show con 50 artistas en escena 20 de ellos Internacionales del Cirque Du Soleil. Contando con uno de los directores del Cirque Du Soleil, Sean McKeown.

2014 – Fiesta de la Vendimia, artista invitado

2015 – Pasional, espectaculo de tangos recorriendo nuestra musica ciudadana de nivel internacional.

2016/17 – Let It Be, show homenaje a The Beatles, con éxito total en calle corrientes (teatro Astros) y gira nacional por Argentina y paises limitrofes.

2017 – Llega su ultimo show, Hernan Piquin entre boleros y tangos. Iniciando su gira nacional el 22/5/2017 con su compañia.