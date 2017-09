El dólar anotó su sexta baja en fila: perdió nueve centavos a $ 17,40

El dólar acumuló su sexta caída consecutiva este martes al ceder nueve centavos a $ 17,40 en bancos y agencias cuando los inversores esperaban que el BCRA mantuviera inalterada su tasa de referencia en el 26,25%, tal como sucedió.

La baja del minorista fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocedió seis centavos a $ 17,10, su menor valor en casi un mes, con una oferta que se mantuvo intensa durante toda la jornada.

Con respecto a la política monetaria, una tasa de interés referencial en 26,25% anual se ubica por arriba de la inflación real esperada, lo que le quita fortaleza al circuito cambiario.

Los inversores, en relación a esto, también aguardaban que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informe el IPC Nacional de agosto, que el mercado esperaba se ubique en el 1,6% (tras el cierre, se conoció que el indicador marcó un 1,4%). “De cumplirse la expectativa del mercado, el índice finalizará el año en 22%, por encima de la meta de 17% del BCRA”, destacaron desde el banco de inversión Puente.

Con el cierre de esta rueda, el billete acumuló una baja de 20 centavos desde que empezó su racha negativa desde el lunes 4 en medio de altos rendimientos en pesos en el mercado secundario de Lebac que estimula el rearmado de portafolios de inversión nominados en moneda local.

Cabe recordar que este martes comenzó una licitación de Letes de dos días en la que el Gobierno nacional se buscará un total de u$s 1.000 millones a dos plazos; el primero de u$s 600 millones de valor nominal a 182 días (vence 16 de marzo de 2018) con una tasa implícita de 2,8% y un precio de u$s$986,33, y el segundo de u$s 400 millones de valor nominal a 378 días (vence 28 de septiembre de 18) a una tasa del 3,1% y un precio de u$s 968,7.

Los máximos, anotados en el arranque en los $ 17,185 quedaron rápidamente lejos del promedio de precios debido a la presión ejercida por los ingresos desde el exterior. La baja del tipo de cambio, en este sentido, fue constante durante la sesión y sólo se detuvo cuando los valores del dólar tocaron mínimos en los $ 17,09 en la última hora. El volumen operado creció a u$s 436 millones.

En el segmento informal, a su vez, el blue descendió seis centavos a $ 17,88, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cayó 12 centavos a $ 17,10, mismo precio para el dólar Bolsa, que cedió 15 centavos.

En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 530 millones, más del 50% fue en “roll-over” de septiembre a $ 17,268 a octubre a $ 17,615 con una tasa de 23,7%TNA. El plazo más largo pactado fue diciembre, que cerró a $ 18,235 con una tasa de 22,65%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron otros u$s 191 millones a u$s 50.887 millones, respecto al día hábil anterior.

Ámbito Financiero