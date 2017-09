Crimen en Apóstoles: a Dominga ya le habían advertido que su hijo menor estaba cada vez más violento

A Isabel Dominga Huzy (52) le habían advertido algunos allegados que su hijo menor, Alfredo Rafael Remskij (23), cada vez estaba más violento y que la tenencia del predio donde se encuentra la casa de la mujer se había transformado para él en una obsesión. Desde la propia familia de la víctima confiaron a Misiones Online que en los últimos tiempos el muchacho habría tenido incluso problemas de adicción. Había dejado de trabajar en un organismo nacional y no tenía actividad laboral fija.

Su modo de conducirse incluso lo habría alejado de su hermano Ignacio Ismael (28), un vecino respetado en la localidad, considerado muy trabajador y responsable, y de su propio padre, del que Dominga se había separado hace algunos años.

Remskij padre e Ignacio trabajan en la zona con un servicio de grúa. Precisamente en el camión utilizado para ese fin, Alfredo Rafael habría llevado el cadáver de su madre hasta el basural de Apóstoles. De la misma manera habría transportado pertenencias de la mujer al mismo lugar.

El martes se conoció un audio de WhatsApp que se le adjudica a la pareja del sospechoso, la también detenida Maira (28). “Hola amiga. No, no es mi suegra amiga, te juro. Un re quilombo. Mi suegra se fue a vivir a Virasoro, Rafa le llevó y todo. Encima, todo un tema porque nos dejó todas sus cosas. Llevó sólo su ropa, nos dejó incluso hasta la perra de ella. ¿Entonces, nosotros qué hicimos? Juntamos todas las porquerías, ropas de ella, todas las cosas que no sirven más y llevamos a tirar al basural. Pedimos permiso al tipo del basural y tiramos todas las cosas y él encima nos indicó dónde lo orgánico y dónde lo inorgánico, porque ellos clasifican. El último día fuimos y tiramos un montón de basura también y ayer a la noche (por el domingo) vemos esa publicación del cuerpo que encontraron, pero ahora me dijeron que es de un hombre el cuerpo, no de una mujer. Seguro Rafa va a denunciar al que publicó porque difamó, encima ahora tengo la Policía enfrente de mi casa”, dice la mujer en el mensaje.

Alfredo Rafael ya se estaba instalando en la casa de Dominga cuando lo detuvieron. A los vecinos de la calle Moreno casi Salta les dijo que su madre se había ido a vivir a Virasoro, Corrientes. Es decir, en este punto su accionar coincide con lo que dice el audio: la difusión de la versión de que la mujer había dejado la provincia.

El cadáver de Huzy fue hallado en el predio de la planta de tratamiento de residuos. Al día siguiente, Alfredo Rafael y Maira ya estaban presos.