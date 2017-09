Ángela Leiva: “Me encanta volver a Posadas y en especial en un concierto distinto para reencontrarme con tanta gente linda”

La Reina, Ángela Leiva adelantó en comunicación con Radio Libertad lo que será el show que brindará el próximo 11 de octubre en el Salón Auditórium del Instituto Montoya de Posadas. A días de estrenar el primer corte de su nuevo material, habló de su carrera, su evolución y lo que se viene. En www.comprasmisiones.com.ar conseguís las entradas y las pagás en cuotas con tarjeta.

Ángela Leiva en Radio Libertad.

Carismática y auténtica La Reina confesó que está muy feliz de volver a Posadas. “Hace bastante tiempo que no recorría Misiones y es una de las provincias que me acompaña desde ya hace ocho años con el cariño y respeto de la gente. En esta oportunidad con un recital y un encuentro diferente para toda la familia”.

Recordando parte de su trayectoria en la que compartió el escenario con Pimpinela, Luciano Pereyra y tantos otros artistas consagrados, además de sentarse a la mesa de Mirta Legrand, destacó la posibilidad como artista de conocer grandes estrellas pero sobre todo personas increíbles. “Es bueno recordar lo que uno hizo y hoy tener la posibilidad de grabar un video con amigos como son Brian Sarmiento e Ivanna Icardi para el primer corte del nuevo álbum con la canción No me llames más. Es una nueva propuesta donde me preparé incluso con coreografía que es algo nuevo y también en cuestión de estilos una nueva faceta más ligada a la cumbia POP. Musicalmente también es un desafío y poder incursionar en otros estilos. Para mis fans y seguidores de siempre les digo que se queden tranquilos porque no voy a dejar de cantar cumbia que es mi base me encanta y lo haré siempre”.

Sobre esta variedad de estilos musicales recordó con mucho amor a su familia y en especial a su madre quien escuchaba cumbia. También las influencias románticas del lado de su papá quien escuchaba a Luis Miguel o Cristian Castro. “Tengo un poco de todo, en estos shows, que son más íntimos se da esta posibilidad también y son encuentros que me llenan el alma. Ver a abuelos con sus hijos o sus nietos cantando mis canciones, es algo muy especial para mí”.

¿Existe la amiga traidora?

La inevitable pregunta para el cierre de la entrevista fue, si esas canciones que interpreta con tanta fuerza van dedicadas a alguien en especial, y la respuesta fue la siguiente: “Siempre me preguntaron si tenía una amiga traidora pero la verdad es que nunca tuve todavía, por suerte. Pero por las dudas yo me adelanté”, contó entre risas. A ello agregó que sobre el escenario la pasión que ponen en sus interpretaciones se inspira en el público que si le pone nombres y caras a cada una de sus letras.

Finalmente se despidió y volvió a invitar a su recital que se realizará el 11 de octubre a las 12 en el Auditórium del Montoya: “Va a ser un encuentro único, los espero”, finalizó.

Su vida

Ángela desde muy chica ya sabía que iba a cantar. Oriunda de la ciudad de Tandil, Bs. As., donde vivió con toda su familia, siempre supo que la música iba a ser parte de su vida.

Sus comienzos fueron como toda adolescente buscando su futuro, de muy chica sus padres decidieron mudar la familia a Buenos Aires y allí encontró amigos que hacían música, y así la llevaron a que perdiera su enorme timidez, mostrando su gran talento, su voz.

Empezó cantando baladas, pop, hasta que la música tropical llego a su vida y de ella se enamoró. Se animo a integrarse a una banda que la hacían llamar “Angie y Los Fieles”, refiriéndose a como la apodaron desde muy chica, “Angie”. A pesar de que ella estudiaba y trabajaba a la vez, con ellos conoció sus primeros escenarios recorriendo peñas, cumpleaños y algunos que otros festivales barriales. Es así como Ángela encontró su profesión, hasta que esa banda se disolvió, y un día escuchando la radio, se dio por enterada que hacían un concurso buscando talentos…

En el año 2008 Ángela participo del concurso “Pasión Canta”, que transmitía la radio “FM Pasion”, del cual salió ganadora gracias al voto de miles de oyentes que participaban a través de sms.

En el año 2009 lanzó su primer disco en el que se destacaron temas como “Amiga Traidora”, y “Quién Eres Tú”, entre otras. Ese mismo año comenzó a realizar giras por todo el país. “La Reina de la Canción” empezaron a apodarla en todas las provincias donde se presentaba. Ése mismo año cantó por primera vez en un teatro, el Teatro Colonial, y presentó su segundo CD titulado “Sabias que te amo?” con el éxito “Llamadas Extrañas”. Éste crecimiento la hizo aun más popular en nuestro país y le abrió las puertas en los países hermanos Uruguay y Bolivia. Tiempo después, fue nominada por su primer álbum, a los Premios Gardel, en las ternas Mejor Álbum Nuevo Artista, y Mejor Álbum Solista Femenina Tropical.

En 2011 sale a la venta su tercer disco al que llamó “Desde el Alma”. Todo ése año realizó presentaciones por Sudamérica, reafirmando especialmente su éxito en Bolivia, donde los medios locales la reconocieron como una de las mejores artistas femeninas.

Ya en 2012 editó su cuarto disco titulado “Inevitable”. Ése mismo año, grabó junto al futbolista argentino Cristian “El Ogro” Fabbiani, el Video Clip de la canción “Fuego”. Además extendió sus giras a EE.UU y Europa, presentándose en Virginia, Nueva York, Londres, Estocolmo, Barcelona, Madrid y Valencia, entre otras.

En el 2013 fue conductora de televisión, en el reality show de talentos mas grande de la tv Boliviana. También, en ése mismo país, cantó nuestro Himno Nacional Argentino, en la previa del partido de eliminatorias, entre la selección local y la de Argentina.

El año 2014 la encontró con muchos cambios a nivel profesional, se reencontró con sus antiguos productores y regresó al programa que la vio la nacer, “Pasión de Sábado” después de cinco años de ausencia, presentando su quinto material, llamado “Indestructible”, en el que se destacan canciones como “Ladrón de Porquería”, “Me voy” e “Indestructible”, canción que representó la lucha contra la Violencia de Género en Bolivia y Argentina.

El 2015 lo comenzó con giras nacionales e internacionales volviendo a Europa, visitando países como España y Suecia; y volviendo a Bolivia esta vez para realizar dos grandes conciertos en los estadios mas importantes de dicho país ( Hernando Siles, La paz y Tahuichi Aguilera, Sta. Cruz de la Sierra). En Septiembre volvió al teatro Colonial de Avellaneda, y en Diciembre de este mismo año se presento por primera vez en el teatro Gran Rex de Buenos Aires con localidades agotadas.

Durante el 2016 realizó giras, y se presentó por primera vez, en el Teatro Gran Ituzaingó de dicha ciudad. Editó su 6to disco titulado “Viva”.

Este año se presentó en el Festival Nacional de Chamamé con Los Hijos de los Barrios donde cautivó a todos con su voz.

