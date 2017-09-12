Vea los nombres de los 3.234 candidatos a concejales que tendrá Posadas en las elecciones de octubre
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En el marco de las elecciones generales del 22 de octubre, Posadas elegirá siete concejales para renovar la mitad de las bancas de su Concejo Deliberante. Son 231 los sublemas que fueron oficializados por el Tribunarl Electoral Provincial.
El lema o partido que más listas presentó es el Partido Agrario y Social, con 11 sublemas. El segundo es el Frente Renovador de la Concordia, quien tendrá 10 boletas diferentes dentro del cuarto oscuro. Por el lado de Cambiemos, se presentaron 5 sublemas.
A continuación vea la lista completa con los 3.234 nombres de los candidatos:
Lema: Agrario y Social
CIUDADANIA Y PROGRESO
Titulares
- GONZALEZ FABIAN EDUARDO “FABY”
- LEDESMA MARCELA RAMONA
- FERRARIS BETINA
- NERIS NELIDA DEL CARMEN
- PASETTO ROMINA SOLEDAD
- NACIMENTO NILDA ISABEL
- LOPEZ MARCELO RUBEN
Suplentes
- GONZALEZ MARTA MAGDALENA
- MORGENSTERN ADRIANO ABEL
- GONZALEZ ROBERTO ADRIAN
- CAMBAS LILIANA PAOLA
- BOBBETT HECTOR MARIA
- CAREAGA ALBERTO LIZARDO
- SOSA CACERES FABIANA
COMPROMISO Y CORAJE
Titulares
- LOPEZ ESTECHE RUBEN ORLANDO
- GONZALEZ MARCELINA
- OLIVERA MARCELO JAVIER
- MIRANDA LAURA ANDREA
- DUARTE ROMINA ALEJANDRA
- LUGO PABLO JAVIER
- GARCETE FACUNDO NAHUEL
Suplentes
- SALINAS JORGE ANDRES
- LOPEZ INES BEATRIZ
- CORDOBA BENJAMIN JESUS
- MACIEL ANDREA MARCELA
- MORINIGO MIRIAM ROSANA
- RIBERO LILIANA ELIZABET
- MARTINEZ FRANCELINA
CON LA FUERZA DEL PUEBLO
Titulares
- DIAZ LILIANA TERESA
- GOMEZ JOSE DANIEL
- GONZALEZ ANIBAL OSCAR
- CANTERO RICARDO FABIAN
- ZARZA MIGUEL ANGEL
- GAUTO LUISA JUANA
- NUÑEZ CECILIA BEATRIZ
Suplentes
- CHAVEZ CARLOS ADRIAN
- MERELES HORACIO WALTER
- RUIZ DIAZ ALICIA MABEL
- MAIDANA JULIO OSVALDO
- BRITEZ ADRIANA SOLEDAD
- NACIMENTO VIVIANA BEATRIZ
- LOPEZ ELIGIO NORBERTO
CORAJE Y FIRMEZA
Titulares
- SANTOS MONICA GLADIS
- ALVAREZ NICOLAS
- FARIAS MARIA ESTER
- DURAN JOSE OCTAVIO
- DUARTE SANDRO MARIANO
- CACERES RUBEN MATIAS
- FERNANDEZ ARGENTINA DE JESUS
Suplentes
- RACHOSKI MARIA INES
- PAEZ ELIAS MAXIMILIANO
- ALMIRON RAQUEL JAQUELINE
- ALVARENGA OSVALDO MATIAS
- TORRES RECALDE MONICA
- SANTOS RICARDO DANIEL
- GALEANO MARIANA BELEN
HAY UNA ESPERANZA
Titulares
- CIARMIELLO DIEGO SEBASTIAN
- CARDOZO RAMONA PATRICIA
- FERRONI MARTIN
- ACOSTA ROBERTO DANIEL
- CACERES MARIA CELESTE
- SOMMER ANA ELISA
- BELLITTI SANTIAGO IGNACIO
Suplentes
- D’ANGELO SERGIO DANIEL
- TESOLIN YANINA
- PEREYRA JULIANA ELIZABETH
- WERNNER CARLOS GERARDO
- CACERES CARLOS AMBROSIO
- SERPA DAVID SEBASTIAN
- FLORENTIN CINTIA ALEJANDRA
LA LUCHA SIGUE
Titulares
- NUÑEZ VALERIO LUIS
- CHAVEZ CLAUDIA ROSANA
- MAIDANA ROMINA ITATI
- ROMERO REMIGIO CIPRIANO
- MUÑOZ ROSANA MARIELA
- ROMERO INOCENCIO
- DAMUS HILDA LORENA
Suplentes
- LEON HART HECTOR ARIEL
- ARRUA NATALIA BEATRIZ
- CAJAL FABIANA MAGDALENA
- GOMEZ ZULEMA BEATRIZ
- GIMENEZ LUIS ALBERTO
- NUÑEZ LUIS ALBERTO
- PEDROZO DARIO ARIEL
LA LUCHA SIGUE CON ESPERANZA
Titulares
- IBARRA LIDIA
- OLIVERA LOURDES MARIA CARLINA
- DOS SANTOS LIMA ACACIO OSVALDO
- SODERQUVIST RICARDO LUIS
- ROTELA SOFIA SARASWATI
- PEREZ ROSA FELISA BEATRIZ
- SILVA MARTA HAIDEE
Suplentes
- TORALES VICTOR HUGO
- CRUZ LILIANA MABEL
- PEREYRA JUAN
- ARRIOLA GERMAN FACUNDO
- MARQUEZ ROMINA
- GONZALEZ ELIANA CLIDES
- MORENO MARIA CAROLA
LEALTAD CON EL PUEBLO
Titulares
- FLEITA ANASTACIO
- PAEZ ANGELICA MABEL
- SILVA ANGELICA
- ROJAS WALTER HECTOR
- ALVEZ JUAN GUILLERMO
- BENITEZ MARIA DEL CARMEN
- ALMEIDA ELBA MARISA
Suplentes
- ROJAS SERGIO JAVIER
- KRAEMER GABRIELA MICHELLE
- SALGADO MARIA DEL CARMEN
- SUAREZ MARIA DELIA
- SILVA MIRTA ISABEL
- GARCIA CINTIA ITATI
- FLEITA CRISTIAN GABRIEL
MILITANCIA
Titulares
- CANDIA CARLOS WUILFRIDO “GALLETA”
- GAUTO RAMONA ELISA
- LOPEZ JOSE DAMIAN
- CABRERA CARLOS OSCAR
- IGNACY GUSTAVO FABIAN
- BENITEZ VALERIA SOLEDAD
- ARCE ANGELICA DE JESUS
Suplentes
- JAVIER LORENA EDIT
- AYALA DAVID NICOLAS
- RECALDE SANDRA ALICIA
- VEGA DARIO FABIAN
- VILLA RAMON
- BRITEZ CECILIA MABEL
- MELGAREJO CHRISTIAN DANIEL
SUMARTE
Titulares
- SEGOVIA JUAN CARLOS
- ABALOS GABRIELA CARINA
- PINTOS MAURICIO ALCIDES
- BALCAZAR OSCAR ULISES
- ROMERO PAMELA
- GIMENEZ ANDRES DAVID
- ORTIZ FLORENCIA JAQUELIN
Suplentes
- ESPINDOLA MERCEDES ALICIA
- DIAZ SOFIA MARIELA
- RIOS CLAUDIA BEATRIZ
- MOREIRA MARIANO ALBERTO
- VILLALBA MARIA BELEN
- DOMECQ FRANCO SEBASTIAN
- BALCAZAR PORFIRIO
UNION CIUDADANA
Titulares
- RIOS ENRIQUE ALBERTO
- RYNDYCZ CRISTINA MARIA ITATI
- FUCHS RONNY OMAR
- CABALLERO CARLOS MARCELO
- LOZINA TORRES LAURA EVA
- DONNER GUSTAVO DANIEL
- BARBERAN LILIANA ELIZABETH
Suplentes
- VALDEZ PATRICIA ELENA
- GOMEZ LILIANA CRISTINA
- MEDINA PAOLA VANINA
- RODRIGUEZ DE OLIVERA ANGEL JESUS
- MAZAL SILVIA ALICIA
- ACOSTA JORGE RAUL
- CHAMORRO DAIANA NOEMI
Lema: Cambiemos
CAMBIANDO JUNTOS
Titulares
- BARRIOS DIEGO EMILIO
- JULIEN MARCELO RAUL
- BENITEZ ROSA ISABEL
- GONZALEZ CORIA SELVA MIKAELA DANIELA “MIKY”
- AYALA MARCIAL ANTONIO
- VELAZQUEZ LARRABURU ROXANA PAOLA “TITI”
- GALARZA ATILIO JESEL
Suplentes
- GENSANA VERONICA
- DAMUS MARCELO JAVIER
- GONZALEZ HECTOR JOAQUIN
- RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ
- CABRERA MONICA MARGARITA
- VILLALBA ALBERTO ENRIQUE “KUKI”
- MARTINEZ DANIEL EDUARDO
GENTE DE PALABRA
Titulares
- SILVA JUAN CARLOS
- MIRANDA DANIEL EDUARDO
- LEMOS ROMINA ANDREA
- ABRAHAMSSON FRANCISCO OSVALDO
- ALMADA ROSANA VANESA
- BECERRA ENRIQUE EDGAR
- CABRERA YANINA LUCRECIA
Suplentes
- ALMADA MARTIN ALBERTO
- LEDESMA NATALIA ANDREA
- LAFUENTE RAMONA ROSA
- SOTO ALDO JAVIER
- VELARDEZ JUAN LUIS
- SILVIA MARIA JULIA
- LOPEZ ERNESTO JAVIER
MAXIMICEMOS
Titulares
- FLORINDO MAXIMILIANO ADRIAN “MAXI”
- ESCALADA LETICIA MABEL
- GOMEZ LUME PABLO MARTIN
- AYUNES HORACIO OMAR
- VELAZQUEZ SUSANA FRANCISCA
- BALANDA SERGIO
- BULLON ELSA ANTONIA
Suplentes
- ZARZA JOSE MARIA
- RODRIGUEZ DANIELA IRUPE
- GUNN CESAR SEBASTIAN
- BIANCARDI JUAN IGNACIO
- TORRES HECTOR AGUSTIN
- PILAT SARA INES
- BARTHE MYRIAN NOEMI
¡SI! SE PUEDE
Titulares
- VELAZQUEZ PABLO MARTIN “PABLITO”
- MARELLI CLAUDIA MABEL
- VALLEJOS RAUL GUILLERMO
- SILVERO ROMINA ALEJANDRA “ROMI”
- QUINTANA LIDIA OFELIA
- LOPEZ NIDIA ROSAURA
- NUÑEZ CARLOS MIGUEL
Suplentes
- DAMIANI LUCILA ANTONELLA “LULU”
- ZADOROZNE WALTER GABRIEL
- OLMO MANDAGARAN JULIO EDUARDO
- SILVA FLORENCIA BELEN “FLOPI”
- SISTO ELBA OFELIA
- SANTACRUZ FERNANDO ANIBAL
- LLAMOSAS GLORIA EDITH
TE QUIERO MEJOR
Titulares
- ARJOL MARTIN ALFREDO
- PEREZ MARIA BELEN
- BENITEZ MARCOS DANIEL
- NAVARRO OSVALDO ALFREDO
- MELEGATTI JUAN JOSE
- ARGUELLO IRIS CAROLINA
- DE ARRECHEA MARIANA
Suplentes
- BORGES PAULUK FRANCISCO MANUEL
- BADO VICTOR MANUEL
- CACERES TERESA ISABEL
- FERBER SANDRA GABRIELA
- RAMIREZ HERNAN ARIEL
- AQUINO MARIA MAGDALENA
- BONINI NICOLAS GABRIEL
Lema: Avancemos
ACCION VECINAL
Titulares
- GILARDONI AMADEO LUIS
- BENITEZ JUAN CARLOS ALBERTO
- AMARILLA VIRGINIA ELIZABETH
- SCHOCHETL MARIA MAGDALENA
- SARI JORGE ROBERTO
- GONZALEZ MIRIAN CARMEN
- DAVALOS VICTOR HUGO
Suplentes
- BARRIOS ARIEL ALEJANDRO
- RAMIREZ RUBEN DARIO
- BENITEZ CINTIA ALEJANDRA
- VILLAGRA PAOLA ROMINA
- BENITEZ MARTIN PABLO
- LAVALLE SANDRA MABEL
- CABAÑA MARIA MARTA
AVANCEMOS JUNTOS
Titulares
- VELAZQUEZ ADOLFO ALEJANDRO “ALE”
- PAJUELO RAUL HERNAN
- SUARES LORENA YANET
- MORINIGO MARCELINO JAVIER
- ESQUIBEL FERNANDO RAMON
- LEIVA ITATI MAGDALENA
- GALVAN BLANCA OLGA
Suplentes
- RUITORT AGUSTIN ELIAS
- NEVRLA JORGE HORACIO
- QUIROZ ESTELA MARI
- BAEZ LUIS ALBERTO
- MAZO ALEJANDRO JAVIER
- ANDINO CINTYA LORENA
- BARBOZA JULIA ELIZABETH
BARRIOS UNIDOS
Titulares
- VIANA JORGE ESTEBAN
- VIANA MARIA IRIS DEL PILAR
- CLARO HUGO DANIEL
- MARTINEZ MIGUELINA
- PRESTES TERESA
- MARQUEZ MATILDE
- VAZQUEZ GASTON DAVID
Suplentes
- VIANA EMANUEL JORGE
- LIDBOM ROSANA CAROLINA
- SCHEER NESTOR DANIEL
- ACOSTA GARCIA MARGARITA CRISTINA
- SANABRIA HECTOR ENRIQUE
- COITO GRACIELA ISABEL
- QUIROGA CRISTIAN EZEQUIEL
PROGRESISTAS
Titulares
- FLEITAS JAVIER FABIAN
- DIAZ LAURA NOEMI
- DIAZ DIEGO ALBERTO
- CARNIGLIA JUAN MARCELO
- IDZI MARGARITA INES
- SAUCEDO LEANDRO LUIS
- BAREIRO LAURA PETRONA
Suplentes
- ALEGRE MARIA BELEN
- PORTILLO JUAN MARCELO
- SANTOS NESTOR HORACIO
- DIAZ VIRGINIA LORENA
- BALBUENA ALBERTO FABIAN
- CABRERA CLAUDIA ELIZABETH
- EGERT CLAUDIA SONIA
UN VECINO +
Titulares
- DE LOS SANTOS NESTOR FABIAN
- LOPEZ NORMA BEATRIZ
- CAÑETE ALICIA TERESA
- ZARZA ROLANDO DANIEL
- ESPINDOLA JORGE RAFAEL
- LOPEZ SEVERO LEONARDO
- DE LOS SANTOS MARTA BEATRIZ
Suplentes
- MELGAREJO JUAN DARIO
- CORREA OSCAR ENRIQUE
- ROJAS ROMINA NOEMI
- LEON JAVIER ESTANISLAO
- RAMIREZ ANA ALICIA
- ZARZA YANINA SOLEDAD
- MACIEL NOELIA ELIZABET
VANGUARDIA
Titulares
- ALVARENGA GUSTAVO ADOLFO
- ZARACHO MARIANA RAQUEL
- MONTENEGRO CESAR OSVALDO
- BENITEZ MARIA MAGDALENA
- PACHECO RICARDO OSCAR “RICKY”
- MUENA RITA MARIELA
- AVALOS GUILLERMO RAFAEL
Suplentes
- ARRUA ESTEBAN ARIEL
- PONCE MARIA CLAUDIA
- BAEZ EMANUEL OMAR
- GONZALEZ MARIA DANIELA
- SILVA CRISTIAN EMANUEL
- ENRIQUEZ MARIA DANIELA
- PONCE CARLOS ALFREDO “CHARLY”
Lema: Frente Renovador de la Concordia
ACCION CIUDADANA
Titulares
- TISCORNIA DIEGO SANTIAGO
- IRRAZABAL MARIA CRISTELA
- MAIDANA ROSA LIDIA “ROSITA”
- ROJAS GABRIEL RAFAEL
- RODRIGUEZ GRACIELA BEATRIZ
- CACERES JUAN MARTIN
- GONZALEZ ALCIDES OSVALDO
Suplentes
- OLMEDO SERGIO MAURICIO
- ROJAS MYRIAM GRACIELA
- KWATYRKA HORACIO SEBASTIAN
- OTAZU SILVIA ALEJANDRA
- VILLALBA ROMINA ITATI
- QUIROZ FLORIA ISABEL
- ROA JUAN PABLO “TATO”
AFIRMACION CIUDADANA
- MIÑO NORMA BEATRIZ
- GONZALEZ RAIMONDI EDUARDO GERMAN
- VILLALBA ELSA RAMONA
- DE SIMON MARTA MARIA BEATRIZ
- HENN KARINA MABEL
- OJEDA RAMONA JULIANA
- ROTELA MIRTA YOLANDA
Suplentes
- ZAMARO SILVINA GUADALUPE
- LEDESMA MATIAS GERARDO
- RUIZ CLAUDIA ANTONIA
- CARBALLO LIDIA
- BAEZ ADRIAN DAVID
- BUERA VICTOR HUGO
- FROLOFF ELSA ZORAIDA
CAUSA POPULAR
Titulares
- ANADON PAULA GABRIELA “GABILY”
- BENITEZ ELIDA MARTA
- AMABLE JOSE ANTONIO
- CASPARY LILIANA CAROLINA
- FRANCO CARLOS ANIBAL
- QUIROGA MARIA EUGENIA
- SOCZYUK PABLO MARTIN
Suplentes
- ARANDA CARLOS MOISES
- BOHLER ROCIO ELIZABETH
- BELIZAN PABLO ANDRES
- LEDESMA ROSALIA CRISTINA
- PIRIS ANGELICA LILIANA “LILA”
- CORREA FABIANA RAQUEL “FABY”
- VALLEJOS ESTEBAN RENE
CRECER MEJOR
Titulares
- REPETTO ANAHI ROCIO
- OLMEDO ROLANDO OMAR “PATO”
- JACOBACCI LAURA
- ZARZA FACUNDO GEREMIAS “JERE”
- ENRIQUEZ DIEGO SEBASTIAN “SEBA”
- ROA NATALIA VANESA
- STEFAN JULIAN RICARDO “COLO”
Suplentes
- PEREZ CLAUDELINO LUIS “TILO”
- BENITEZ GRACIELA ESTHER
- AVELLANEDA EUGENIO ANDRES CARLOS “ANDY”
- PEREZ MARTA BEATRIZ
- LEONI LEONARDO MAXIMILIAN “LEO”
- BENITEZ LIDIA
- SORIA VIETA EDMUNDO RAMON “PERICO”
FUERZA Y CONVICCION
Titulares
- ARRIOLA HUGO ROGELIO.
- CORREA ANIBAL CARLOS
- CORREA RAMONA ELIZABETH
- TOLEDO DANIEL ENRIQUE “DANY”
- FRANK SONIA ALEJANDRA
- BIDESE MARIA BELEN
- URBIETA RICARDO DANIEL
Suplentes
- NUÑEZ MARIA ALEJANDRA
- MARTINEZ ALVARO ANDRES
- CABALLERO JORGE RAUL
- GODOY DORA ISABEL
- GIMENEZ FRANCISCO ARIEL
- TATARE IVAN GABRIEL
- VALLEJOS ROSA ISABEL
GENTE DE BIEN
Titulares
- ALBORNOZ CARLOS ALBERTO “CHICHO”
- CABALLERO SILVIA HAYDEE
- GALEANO JUAN CARLOS
- HERRERA GRETA SOLRUBI
- RAMOS ANTONIO HECTOR
- SAIZ MARGA ROCIO
- REBOLLO TULIO CESAR
Suplentes
- GAONA OSCAR PEDRO
- ESCALADA NILDA RAQUEL MARIA
- BAEZ SERGIO RAFAEL
- TORRES MARIA ROSA
- BOGADO JULIO CESAR
- ORTIZ CRISTINA MERCEDES
- FRANCO JULIO EDUARDO
#JUNTOS
Titulares
- ALCARAZ MARIO GABRIEL “MARITO”
- VIARENGO LUIS CESAR “LUCHO”
- RINAS ADRIANA EVELIN
- ALLENDE IGNACIO MIGUEL “NACHO”
- RUIZ YAMILA LISETTE
- FIGUEREDO OMAR ADRIAN
- LEDESMA MONICA PATRICIA
Suplentes
- PALMA LILIANA RAMONA “LILI”
- SANABRIA MARTA GRACIELA
- BORGES RODOLFO “ROFI”
- MARTINEZ RAMON OSCAR
- ESCORTELL ANGEL ALBERTO “BETO”
- FORNERON LINO
- ANTUNEZ ANDREA ROMINA
PARADIGMA CIUDADANO
Titulares
- SAWICZ NORMA RAQUEL
- BILINSKI MANUEL FERNANDO
- GLINKA ANA MARISA
- IDZI JUAN CARLOS
- GIMENEZ OLGA BEATRIZ
- OLIVETTI FERNANDO JAVIER
- MEDINA RAUL HORACIO
Suplentes
- CHRISTIN VICENTA EVANGELINA
- REGUEIRO JORGE JOAQUIN
- PINTOS NICOLAS MATIAS
- RODRIGUEZ MARIA ERNESTINA
- LEITES GRICELDA
- ESTIGARRIBIA MARCELO JUAN MANUEL
- MARQUEZ RAMONA NIEVES
#RENOVADOS
Titulares
- ROMERO LUCAS ANIBAL
- GOMEZ HECTOR MATIAS
- PERNIGOTTI MARIA ANTONELLA
- CABRAL JOSE JOAQUIN
- DE LIMA MARIA CRISTINA
- TALAVERA NICOLAS FERNANDO
- PROCH LORENA NOEMI
Suplentes
- ENRIQUEZ CRISTIAN MIGUEL “CHAPA”
- BAEZ OSCAR SEBASTIAN
- REYNOSO MARIA BELEN
- CABRERA ALEJANDRO MIGUEL
- MOROS GABRIEL GUNTHER
- ALMIRON VALERIA ALEJANDRA
- PONCE MORENA ARACELI
UNIDOS
Titulares
- GAMBERALE NAVARRO MARTA SUSANA CLORINDA
- GALEANO NESTOR FACUNDO
- HUMADA DIANA TERESA
- VILLALBA DAYSI
- YERUSALMI FERNANDO FABIAN
- ROMERO MARIA FLORENCIA
- VERA JUAN CARLOS
Suplentes
- WDOVIAK NICOLAS SANTIAGO
- BOGADO DANIELA ITATI
- NIN DIEGO ALBERTO
- MATTOS GABRIELA IRENE
- SOSA KARINA ELIZABETH
- PIRIZ TERESA ACELIR
- ALVEZ NANCY NOEMI
Lema: Frente Unidad Militante
COMPROMISO MILITANTE
Titulares
- CASCO MAXIMILIANO
- GOMEZ ADRIANA CONSTANZA
- BENITEZ FERREYRA KEVIN EMANUEL
- LEMES ALFREDO OMAR
- SZCZERBATIUK GUSTAVO MARCELO
- GOMEZ ERICA ITATI
- FLECHA TANIA HAYDEE
Suplentes
- FERNANDEZ PABLO NICOLAS
- IBARRA RAMONA ELSA
- VILLAR FERNANDO EZEQUIEL
- HERRERA ARMANDO JAVIER
- VARGAS MARIA ROSA
- ASAD YELEN ANAYRBE
- QUIROGA ROBERTO SEBASTIAN
MILITANCIA CIUDADANA
Titulares
- BRITEZ CLAUDIO GABRIEL “OSO”
- POZZEBON JORGE ARIEL
- SEGOVIA CRISTINA ELIDA
- NUÑEZ ITATI DEL ROSARIO
- LITBEN SEVERO JACINTO
- GONZALEZ ANDRES BRIAN
- LEDESMA BARBARA ELIZABET
Suplentes
- MAIDANA WILTON ROGELIO
- FRIEDRICH MELISA VALERIA
- SANDE JUAN JOSE
- FARIÑA KOHEN ADRIANA ELIZABETH
- GONZALEZ JUAN MANUEL
- ALVIZO HILDA VERENICE
- LOPEZ DIEGO JOSE
MILITANDO JUNTOS
Titulares
- RODRIGUEZ MARCELO SEBASTIAN
- ORTIZ GABRIELA CRISTINA
- LEIBA MARIO ENRIQUE
- BATISTA ESTEFANIA ROSALBA
- VERA LILIAN ANDREA
- ACOSTA CLAUDIA MABEL
- GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO
Suplentes
- BENITEZ PAOLA WENSELADA
- GODOY CESAR GUSTAVO
- VILLALBA ANALIA VIVIANA
- MENDEZ MARCIA GABRIELA
- VILLALBA CARLOS HORACIO
- BATISTA NATALIA ANDREA GABRIELA
- VALLEJOS MONICA LILIANA
PODEMOS ESTAR MEJOR
Titulares
- RIOS FERNANDO NESTOR
- GIMENEZ NILDA ROSA
- RIVEROS FERNANDO ISMAEL
- FERNANDEZ ROSANA ELIZABETH
- CACERES BERNARDO ANDRES
- VEGA GLORIA LUCIANA
- NANIO GUSTAVO OSCAR
Suplentes
- RAMIREZ FLAVIA MARIANA ALEJANDRA
- ORTIZ LUIS ALBERTO
- ALVARENGA GRACIELA ESTER
- RIOS JULIO HERNAN
- ROJAS YESICA YANINA
- MARTINEZ LEONELA ITATI
- CANTERO ANTONIA ESTHER
PRINCIPIOS SOCIALES
Titulares
- LEIVA SONIA GABRIELA
- AYALA JULIAN
- CANDIA LICIA ANDREA
- PEREZ MIGUEL ALEJANDRO
- RIBEIRO LORENA ELIZABETH
- BOLAÑO CRISTIAN EDUARDO
- GUNDES ALICIA DEL CARMEN
Suplentes
- BENITEZ SILVIA RUTH
- RIOS ABEL CESAR
- ENRIQUEZ MARIA ADRIANA
- PACHECO RAMON MANUEL
- ENRIQUEZ PAOLA DANIELA
- FILLON BRIAN NICOLAS ALEJANDRO
- GONZALEZ MYRIAM ELIZABETH
RENACER DEL PUEBLO
Titulares
- VOISARD RENE JUAN BAUTISTA
- BAIGORRIA JIMENA
- VILLAMAYOR CAMILO SEBASTIAN
- SALINA TANIA VANINA
- FERREYRA JOSE GABRIEL
- LEMBO FABIANA ANDREA
- GONZALEZ JUAN MANUEL
Suplentes
- RODRIGUEZ PAOLA GISELL
- MROCZEK GONZALO GUZMAN
- CABALLERO ALEJANDRA SOLEDAD
- PEREYRA EDUARDO FABIAN
- PRIETO MARIA CRISTINA
- PEREIRA DANIEL OSCAR
- GONZALEZ RAMONA JULIANA
TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS
Titulares
- ARMUA RAMON DONATO
- OSORIO SEBASTIAN DAMASO
- PEREIRA GABRIELA ALEJANDRA
- ESPINOLA MARIO OSCAR
- SALINAS CARLOS MARIA
- OTAZU FIORELLA GISSEL
- SILVA CARMEN ELIZABET
Suplentes
- NIMETH CESAR
- VICTORIO BLANCA GRACIELA
- CACERES SERGIO GERMAN
- RIOS AURORA DE JESUS
- DE LIMA OMAR HERNAN
- PIÑEIRO ESTELA MABEL
- MIÑO RAMON ANGEL
Lema: Movimiento Positivo
POSITIVO
Titulares
- CRAVERO VICTOR ARIEL
- LENCINA RICARDO DAMIAN
- LACY SILVINA ALICIA
- BAZ CRISTIAN MANUEL
- NIELSEN ROMINA SALOME
- GONZALEZ GUIDO GERMAN
- LEDESMA ALFONZO LUCIA BELEN
Suplentes
- SZELIGA CAROLINA
- CABALLERO CLAUDIA MARIANA
- BRAJKOVIC CLAUDIO OMAR
- DIAZ CESAR ALFREDO
- AYALA PATRICIA MABEL
- CANTERO HECTOR GABRIEL
- PERALTA RODRIGO CRUZ
SOMOS VOS
Titulares
- ALBERTELLA RICARDO EMILIO
- ZAPAYA SERGIO DARIO
- OCAMPO NOELIA BELEN
- PIRIS YAMILA MAGALI
- ROJAS JUAN MARCELO
- BERNAL VICTORIA ALEJANDRINA
- ROTH JULIETA NATALIA
Suplentes
- ACOSTA IVANA YAMILA
- GREIFENSTEIN FACUNDO DANIEL
- MARTINEZ JORGE HUGO
- ALBERTELLA ROBERTO DIEGO
- GIMENEZ LEANDRO FABIAN
- FUCKS MALVINA ANGELICA
- VALLEJOS ARIADNA BELEN
Lema: Nuevo Octubre
CREER QUE SE PUEDE
Titulares
- ZAPPONI LILIANA EMILSE
- SOSA FEDERICO NICOLAS
- RODRIGUEZ BENITEZ CAROLINA FLORENCIA
- LEDESMA RUBEN DARIO
- BAEZ MARIA ROSA
- INSFRAN JULIAN DAVID
- CARDOZO GLADIS NOEMI
Suplentes
- CHAPARRO ROMINA ELIANA
- FIGUEREDO TITO ABEL
- MARTINEZ VANESSA KARINA
- GREGORI JORGE FEDERICO
- ABIAN ANDREA BETTINA
- CRISPA CECILIA VERLINA
- EDELMAN PABLO ABRAHAN
EVOLUCION
Titulares
- LEIVA GUSTAVO ANDRES
- FERNANDEZ MARIA JOANNA
- CABALLERO JUAN MANUEL
- CANTERO LUCAS ALEJANDRO
- GODOY JORDANA MACARENA
- BENITEZ LORENA LETICIA
- QUARANTA LUIS FRANCISCO
Suplentes
- MAIDANA YONATAN MANUEL
- BOJA SANDRA SILVIA
- CAÑETE ARACELI VIVIANA
- MARTINEZ ADELINA BLACINDA
- CABAÑA LUCAS ADRIAN
- IACIANCI MARIA SOLEDAD
- CUEVAS VANESA LORENA
HIJOS DEL PARANA
Titulares
- OSTROWSKI CRISTIAN IVAN
- QUIROZ MIRTA GLADIS
- FAUSTINO MARCOS FABIAN
- AGUILERA YESICA DAIANA
- NUÑEZ GONZALO MARTIN
- LOPEZ SARTORI INDIA ITATI
- GARCIA PABLO ARIEL
Suplentes
- KEHL ERICA INGRID
- DAVALOS ERNESTO RAUL
- RODRIGUEZ MATIAS EMANUEL
- PUPPIO CATHERINE GIOVANA
- MEZA RAFAEL ANTONIO
- BALBUENA PAMELA YASMIN
- AQUINO ELSA VERONICA
INNOVAR
Titulares
- QUINTANA ROBERTO DAVID
- RIVERO NANCY LILIANA
- CABRERA PAMELA ROSANA
- DA SILVA LAURA NOEMI
- FEITO ANDRES RICARDO
- ASIS WASYLOV XIOMARA TANIA
- ARANDA LISANDRO EDUARDO
Suplentes
- SILVERO KATERIN GISELLE
- WENGNER EMILSE MAGALI
- SANCHEZ MARCOS ESTEBAN
- PEREYRA GABRIEL NICOLAS
- SOLONEZKI FERNANDO MATHIAS
- BARBOZA GABRIELA BETIANA
- LAUTHARTE MARCOS ANTONIO
PARTICIPAMOS
Titulares
- GAMARRA RAMON ANGEL
- LOPEZ YESICA SOLEDAD
- CHRAUST NICOLAS ANDRES
- BRITEZ SERGIO OMAR
- GAMARRA DAIANA BELEN
- MACIEL MIGUEL ANGEL
- VILLORDO CAMILA NOEMI
Suplentes
- CHRAUST FLORENCIA ELIZABETH
- MARTINEZ LUCAS FABIAN
- MONTEIRO DIEGO EDUARDO
- LAGAR MARIO RODOLFO ANDRES
- GIMENEZ PATRICIA NOEMI
- SILVA BARBARA RAMONA
- MOSQUEDA LUCAS EDUARDO
Lema: La Nueva Política
PROYECTEMOS UNA NUEVA POLITICA SEGURA
Titulares
- PELOZO MARIO OSCAR
- ACOSTA JOSE ALBERTO
- FERNANDEZ BLANCA INES
- ALVAREZ JOSE LUIS
- DA SILVA MIRTA ALICIA
- AGUIRRE HUGO ALFONSO
- SOLIS GLORIA LUJAN
Suplentes
- ANTUNEZ RAMON BENJASMIN
- REY JOSE
- ALVAREZ FRANCISCA ISABEL
- RIOS ANGEL DANIEL
- CACERES AIDA VIVIANA
- AGUILAR VIVIANA ESTHER
- JAQUET GABRIEL RAMON
UNA NUEVA CIUDAD
Titulares
- LEZCANO ROSANA LUISA
- CACERES CARLOS ARIEL
- MEZA TURKO SARA VALERIA
- GALEANO ADOLFO MARCIANO
- RODRIGUEZ NATALIA ELIZABETH
- BUSTOS ALDO DANIEL
- AVELLANEDA ELIDA RITA
Suplentes
- SOSA NELSON DE JESUS
- ACUÑA DANIEL GUSTAVO
- LEZCANO ROSANA FLORENCIA
- TURKO JOSE ANTONIO
- TURKO PAOLA ELIZABETH
- ZARZA JONATAN EMANUEL
- AVELLANEDA ELSA ESTHER
Lema: Partido Solidario
FRENTE CIUDADANO
Titulares
- GALEANO DANIEL NORBERTO
- LEVE PATRICIA CRISTINA
- LEUE DIEGO ROSENDO
- VAZQUEZ JULIO CESAR
- SANCHEZ ANGELICA MARIA DEL CARMEN
- ESPINOSA VANESA FABIANA
- BENITEZ MIGUEL MAURO
Suplentes
- BRIZUELA ERICA NOELIA
- MARTINEZ MARIA DEL PILAR
- VILLALBA ARNALDO JOSE
- ALARCON JUAN ANTONIO
- ESCUDERO JOSE LUIS
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Titulares
- FALICOFF SACHA
- MOLINARI HORACIO LUIS
- CANO IRMA GRACIELA
- TOLEDO HECTOR CARLOS
- MENDOZA MARTA ADRIANA
- GONZALEZ FLORINDA
- ALTAMIRANO MARCELO ALEJANDRO
Suplentes
- VILLAR MANUEL RAUL
- ALTAMIRANO ROSANA DANIELA
- PANNO MAURICIO IGNACIO
- MARTIN NORA MELINA
- MATEO LIVIO GONZALO
- CANIZA LUCRECIA SOLEDAD
- BOGADO JUAN DE LA CRUZ
LA FUERZA DE LA GENTE SOLIDARIA
Titulares
- PERIE ESTEBAN LUIS
- MALACOSTI RAFAEL RENE
- CHAPARRO ELVIRA AYELEN
- MAIDANA ANIBAL ORLANDO
- ACOSTA CRISTINA BEATRIZ
- DIBLASI GUIDO JORGE LUIS
- SILVA MARTA ELIZABETH
Suplentes
- OBREGON RODRIGO SEBASTIAN
- RODRIGUEZ MARIA JOSE
- TREDICI ALEJANDRO ALBERTO
- ALMIRON JUAN RAMON
- ORTIZ YESICA NATALIA
- BAEZ ALFREDO ANDRES
- AQUINO VILMA
PATRIA SOLIDARIA
Titulares
- ESPINDOLA JUAN CARLOS
- ESQUIVEL JULIO OSCAR
- RUIZ NANCY MARISOL
- FERREYRA MARIO FERNANDO
- LABAT LAURA SOLEDAD
- LEGUIZAMON FRANCISCO
- ALVEZ DE LIMA VALERIA
Suplentes
- MARTINEZ GRACIELA EDITH
- LABAT MARIA GRACIELA
- BENITEZ JORGE ORLANDO
- MERA ELVIRA
- LARROZA MARIA GLADIS
- SANABRIA LEANDRO MATIAS
- BREZ RAFAEL ARMANDO
SOLIDARIDAD CIUDADANA
Titulares
- PERIE HECTOR EDUARDO “”EL MONO PERIE””
- SILVA CLAUDIA RAQUEL
- OVIEDO LAURA PATRICIA
- SILVEIRA CLAUDIA
- CACERES JULIO CESAR
- BENAVENTE JACINTO ESTEBAN
- PARRA CARLOS HORACIO
Suplentes
- RAMIREZ PABLO PEDRO
- SUSSINI ALICIA ARMINDA
- CHAMORRO MARA MIKAELA
- OJEDA GUSTAVO ARIEL FLORENTINO
- MAIDANA CARMEN ESTER
- BEJARANO CARLOS ALBERTO
- HERRERA GONZALO
Lema: Unión Popular
JUNTOS PODEMOS
Titulares
- AMARILLA DANIEL RAMON
- CARRIZO CLAUDIA BEATRIZ
- MIERES RAMONA BEATRIZ
- VILLALBA FLORENCIA PAOLA
- GALEANO VERON RUBEN CATALINO
- LEZCANO DANIEL ANTONIO
- DUARTE LUIS NICOLAS
Suplentes
- TRINIDAD DIEGO ANIBAL
- CAPLI ADRIANA ROSALBA
- TOSOLINI RAMON FIDEL
- PAREDES LUZ BELEN
- DUARTE FLAVIA DAIANA
- CABALLERO SANDRA VIVIANA
- RODRIGUEZ CARMEN RAQUEL
POR LA CIUDAD
Titulares
- GUTIERREZ ROLANDO ROQUE “COCO”
- LEAL MARTA MARIA
- MERCADO RAMON FRANCISCO
- ALVEZ MARIANA SOLEDAD
- GARCIA ROBERTO JOAQUIN
- DUARTE LILIA ANTONIA
- GUTIERREZ ROLANDO
Suplentes
- DUARTE MISAEL ENRIQUE
- VARGAS RITA ELIZABETH
- SILVA DIEGO ERNESTO
- VARGAS MARIA SOLEDAD
- AYALA MIGUEL CLEMENTINO
- COLLMAN DORA ADELAIDA
- SANCHEZ CARLOS OSCAR
UNION POPULAR
- ALMIRON FELIX ANTONIO “PITUFO”
- BENITEZ DAIANA RAQUEL
- OLIVERA CLAUDIO GUSTAVO “KELO”
- AMARILLA OSCAR TOMAS
- MARTINEZ PEDRO ELVIO
- SOSA ELSA MIRTA
- MANCUELLO SUSANA ELSA
Suplentes
- WOLFART CLAUDIA ROSANA
- JARA ANGEL HORACIO
- ORTEGA NATALIA SOLEDAD
- ACOSTA FRANCO EZEQUIEL
- RODRIGUEZ MARCELO DANIEL
- CANIZA ELENA BEATRIZ
- ASPELEITER MARIO RAMON
VAMOS
Titulares
- DI FALCO CARLOS RAFAEL “PELADO”
- MAIDANA CINTIA ROCIO
- PERALTA WALTER WALDEMAR
- VILLARREAL VALERIA SOLEDAD
- GONZALEZ ANDREA ELIZABET
- CONTRERA SANTO SEBASTIAN
- LEDESMA MARIEL AGOSTINA
Suplentes
- RAMOS SERGIO GUSTAVO
- SERVIN ANA MARISA
- PERALTA MARCOS ANTONIO
- FLORES OSCAR EDUARDO
- BAREIRO NELIDA ADELAIDA
- PERA CARMEN AURORA
- PERALTA VANESA ELIZABETH
Lema: Vamos adelante
JUSTICIA Y CAMBIO
- LOPEZ RAUL ALEJANDRO
- MARTINEZ JORGE DANIEL
- AMARILLA RODRIGUEZ ANDRESA ESTHER
- CARRE SUSANA MABEL
- VELAZQUEZ RAMON ALEJANDRO
- CORDOBA AMANDA SABINA
- MORINIGO ROSANA ESTELA
Suplentes
- BAREIRO CARLOS BLASDIMIR
- ENCINA ANA MARIA
- CERDAN LEANDRO MARTIN
- SOTO JORGE DANIEL
- LOPEZ MARTA LILIAM
- CARDOZO NESTOR
- GUNTHER FLORENCIA EDITH
VAMOS JUNTOS
Titulares
- LONGO ANIBAL FERNANDO
- RODRIGUEZ RODOLFO RAFAEL
- ROTELA NATALIA ANTONELA
- PEREYRA VANESA INES
- PORTIÑO NESTOR RAMON
- ALMADA MAURO ALBERTO
- RIOS ALICIA
Suplentes
- OVIEDO CRISTIAN ANIBAL
- ALVES REZEL TERESA LILIANA
- CAROSINI RUBEN EDUARDO
- CABALLERO RUBEN CECILIO
- GUERRERO HORDALINA
- MONTAÑEZ LARA MARIBEL
- ABOSSIDA ADRIANO ANTONIO HECTOR