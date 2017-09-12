Vea los nombres de los 3.234 candidatos a concejales que tendrá Posadas en las elecciones de octubre

Septiembre 12, 2017  7:35 pm

Vea los nombres de los 3.234 candidatos a concejales que tendrá Posadas en las elecciones de octubre

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En el marco de las elecciones generales del 22 de octubre, Posadas elegirá siete concejales para renovar la mitad de las bancas de su Concejo Deliberante. Son 231 los sublemas que fueron oficializados por el Tribunarl Electoral Provincial.

El lema o partido que más listas presentó es el Partido Agrario y Social, con 11 sublemas. El segundo es el Frente Renovador de la Concordia, quien tendrá 10 boletas diferentes dentro del cuarto oscuro. Por el lado de Cambiemos, se presentaron 5 sublemas.

A continuación vea la lista completa con los 3.234 nombres de los candidatos:

Lema: Agrario y Social

CIUDADANIA Y PROGRESO

Titulares

  1. GONZALEZ FABIAN EDUARDO “FABY”
  2. LEDESMA MARCELA RAMONA
  3. FERRARIS BETINA
  4. NERIS NELIDA DEL CARMEN
  5. PASETTO ROMINA SOLEDAD
  6. NACIMENTO NILDA ISABEL
  7. LOPEZ MARCELO RUBEN

Suplentes

  1. GONZALEZ MARTA MAGDALENA
  2. MORGENSTERN ADRIANO ABEL
  3. GONZALEZ ROBERTO ADRIAN
  4. CAMBAS LILIANA PAOLA
  5. BOBBETT HECTOR MARIA
  6. CAREAGA ALBERTO LIZARDO
  7. SOSA CACERES FABIANA

COMPROMISO Y CORAJE

Titulares

  1. LOPEZ ESTECHE RUBEN ORLANDO
  2. GONZALEZ MARCELINA
  3. OLIVERA MARCELO JAVIER
  4. MIRANDA LAURA ANDREA
  5. DUARTE ROMINA ALEJANDRA
  6. LUGO PABLO JAVIER
  7. GARCETE FACUNDO NAHUEL

Suplentes

  1. SALINAS JORGE ANDRES
  2. LOPEZ INES BEATRIZ
  3. CORDOBA BENJAMIN JESUS
  4. MACIEL ANDREA MARCELA
  5. MORINIGO MIRIAM ROSANA
  6. RIBERO LILIANA ELIZABET
  7. MARTINEZ FRANCELINA

CON LA FUERZA DEL PUEBLO

Titulares

  1. DIAZ LILIANA TERESA
  2. GOMEZ JOSE DANIEL
  3. GONZALEZ ANIBAL OSCAR
  4. CANTERO RICARDO FABIAN
  5. ZARZA MIGUEL ANGEL
  6. GAUTO LUISA JUANA
  7. NUÑEZ CECILIA BEATRIZ

Suplentes

  1. CHAVEZ CARLOS ADRIAN
  2. MERELES HORACIO WALTER
  3. RUIZ DIAZ ALICIA MABEL
  4. MAIDANA JULIO OSVALDO
  5. BRITEZ ADRIANA SOLEDAD
  6. NACIMENTO VIVIANA BEATRIZ
  7. LOPEZ ELIGIO NORBERTO

CORAJE Y FIRMEZA

Titulares

  1. SANTOS MONICA GLADIS
  2. ALVAREZ NICOLAS
  3. FARIAS MARIA ESTER
  4. DURAN JOSE OCTAVIO
  5. DUARTE SANDRO MARIANO
  6. CACERES RUBEN MATIAS
  7. FERNANDEZ ARGENTINA DE JESUS

Suplentes

  1. RACHOSKI MARIA INES
  2. PAEZ ELIAS MAXIMILIANO
  3. ALMIRON RAQUEL JAQUELINE
  4. ALVARENGA OSVALDO MATIAS
  5. TORRES RECALDE MONICA
  6. SANTOS RICARDO DANIEL
  7. GALEANO MARIANA BELEN

HAY UNA ESPERANZA

Titulares

  1. CIARMIELLO DIEGO SEBASTIAN
  2. CARDOZO RAMONA PATRICIA
  3. FERRONI MARTIN
  4. ACOSTA ROBERTO DANIEL
  5. CACERES MARIA CELESTE
  6. SOMMER ANA ELISA
  7. BELLITTI SANTIAGO IGNACIO

Suplentes

  1. D’ANGELO SERGIO DANIEL
  2. TESOLIN YANINA
  3. PEREYRA JULIANA ELIZABETH
  4. WERNNER CARLOS GERARDO
  5. CACERES CARLOS AMBROSIO
  6. SERPA DAVID SEBASTIAN
  7. FLORENTIN CINTIA ALEJANDRA

LA LUCHA SIGUE

Titulares

  1. NUÑEZ VALERIO LUIS
  2. CHAVEZ CLAUDIA ROSANA
  3. MAIDANA ROMINA ITATI
  4. ROMERO REMIGIO CIPRIANO
  5. MUÑOZ ROSANA MARIELA
  6. ROMERO INOCENCIO
  7. DAMUS HILDA LORENA

Suplentes

  1. LEON HART HECTOR ARIEL
  2. ARRUA NATALIA BEATRIZ
  3. CAJAL FABIANA MAGDALENA
  4. GOMEZ ZULEMA BEATRIZ
  5. GIMENEZ LUIS ALBERTO
  6. NUÑEZ LUIS ALBERTO
  7. PEDROZO DARIO ARIEL

LA LUCHA SIGUE CON ESPERANZA

Titulares

  1. IBARRA LIDIA
  2. OLIVERA LOURDES MARIA CARLINA
  3. DOS SANTOS LIMA ACACIO OSVALDO
  4. SODERQUVIST RICARDO LUIS
  5. ROTELA SOFIA SARASWATI
  6. PEREZ ROSA FELISA BEATRIZ
  7. SILVA MARTA HAIDEE

Suplentes

  1. TORALES VICTOR HUGO
  2. CRUZ LILIANA MABEL
  3. PEREYRA JUAN
  4. ARRIOLA GERMAN FACUNDO
  5. MARQUEZ ROMINA
  6. GONZALEZ ELIANA CLIDES
  7. MORENO MARIA CAROLA

LEALTAD CON EL PUEBLO

Titulares

  1. FLEITA ANASTACIO
  2. PAEZ ANGELICA MABEL
  3. SILVA ANGELICA
  4. ROJAS WALTER HECTOR
  5. ALVEZ JUAN GUILLERMO
  6. BENITEZ MARIA DEL CARMEN
  7. ALMEIDA ELBA MARISA

Suplentes

  1. ROJAS SERGIO JAVIER
  2. KRAEMER GABRIELA MICHELLE
  3. SALGADO MARIA DEL CARMEN
  4. SUAREZ MARIA DELIA
  5. SILVA MIRTA ISABEL
  6. GARCIA CINTIA ITATI
  7. FLEITA CRISTIAN GABRIEL

MILITANCIA

Titulares

  1. CANDIA CARLOS WUILFRIDO “GALLETA”
  2. GAUTO RAMONA ELISA
  3. LOPEZ JOSE DAMIAN
  4. CABRERA CARLOS OSCAR
  5. IGNACY GUSTAVO FABIAN
  6. BENITEZ VALERIA SOLEDAD
  7. ARCE ANGELICA DE JESUS

Suplentes

  1. JAVIER LORENA EDIT
  2. AYALA DAVID NICOLAS
  3. RECALDE SANDRA ALICIA
  4. VEGA DARIO FABIAN
  5. VILLA RAMON
  6. BRITEZ CECILIA MABEL
  7. MELGAREJO CHRISTIAN DANIEL

SUMARTE

Titulares

  1. SEGOVIA JUAN CARLOS
  2. ABALOS GABRIELA CARINA
  3. PINTOS MAURICIO ALCIDES
  4. BALCAZAR OSCAR ULISES
  5. ROMERO PAMELA
  6. GIMENEZ ANDRES DAVID
  7. ORTIZ FLORENCIA JAQUELIN

Suplentes

  1. ESPINDOLA MERCEDES ALICIA
  2. DIAZ SOFIA MARIELA
  3. RIOS CLAUDIA BEATRIZ
  4. MOREIRA MARIANO ALBERTO
  5. VILLALBA MARIA BELEN
  6. DOMECQ FRANCO SEBASTIAN
  7. BALCAZAR PORFIRIO

UNION CIUDADANA

Titulares

  1. RIOS ENRIQUE ALBERTO
  2. RYNDYCZ CRISTINA MARIA ITATI
  3. FUCHS RONNY OMAR
  4. CABALLERO CARLOS MARCELO
  5. LOZINA TORRES LAURA EVA
  6. DONNER GUSTAVO DANIEL
  7. BARBERAN LILIANA ELIZABETH

Suplentes

  1. VALDEZ PATRICIA ELENA
  2. GOMEZ LILIANA CRISTINA
  3. MEDINA PAOLA VANINA
  4. RODRIGUEZ DE OLIVERA ANGEL JESUS
  5. MAZAL SILVIA ALICIA
  6. ACOSTA JORGE RAUL
  7. CHAMORRO DAIANA NOEMI

Lema: Cambiemos

CAMBIANDO JUNTOS

Titulares

  1. BARRIOS DIEGO EMILIO
  2. JULIEN MARCELO RAUL
  3. BENITEZ ROSA ISABEL
  4. GONZALEZ CORIA SELVA MIKAELA DANIELA “MIKY”
  5. AYALA MARCIAL ANTONIO
  6. VELAZQUEZ LARRABURU ROXANA PAOLA “TITI”
  7. GALARZA ATILIO JESEL

Suplentes

  1. GENSANA VERONICA
  2. DAMUS MARCELO JAVIER
  3. GONZALEZ HECTOR JOAQUIN
  4. RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ
  5. CABRERA MONICA MARGARITA
  6. VILLALBA ALBERTO ENRIQUE “KUKI”
  7. MARTINEZ DANIEL EDUARDO

GENTE DE PALABRA

Titulares

  1. SILVA JUAN CARLOS
  2. MIRANDA DANIEL EDUARDO
  3. LEMOS ROMINA ANDREA
  4. ABRAHAMSSON FRANCISCO OSVALDO
  5. ALMADA ROSANA VANESA
  6. BECERRA ENRIQUE EDGAR
  7. CABRERA YANINA LUCRECIA

Suplentes

  1. ALMADA MARTIN ALBERTO
  2. LEDESMA NATALIA ANDREA
  3. LAFUENTE RAMONA ROSA
  4. SOTO ALDO JAVIER
  5. VELARDEZ JUAN LUIS
  6. SILVIA MARIA JULIA
  7. LOPEZ ERNESTO JAVIER

MAXIMICEMOS

Titulares

  1. FLORINDO MAXIMILIANO ADRIAN “MAXI”
  2. ESCALADA LETICIA MABEL
  3. GOMEZ LUME PABLO MARTIN
  4. AYUNES HORACIO OMAR
  5. VELAZQUEZ SUSANA FRANCISCA
  6. BALANDA SERGIO
  7. BULLON ELSA ANTONIA

Suplentes

  1. ZARZA JOSE MARIA
  2. RODRIGUEZ DANIELA IRUPE
  3. GUNN CESAR SEBASTIAN
  4. BIANCARDI JUAN IGNACIO
  5. TORRES HECTOR AGUSTIN
  6. PILAT SARA INES
  7. BARTHE MYRIAN NOEMI

¡SI! SE PUEDE

Titulares

  1. VELAZQUEZ PABLO MARTIN “PABLITO”
  2. MARELLI CLAUDIA MABEL
  3. VALLEJOS RAUL GUILLERMO
  4. SILVERO ROMINA ALEJANDRA “ROMI”
  5. QUINTANA LIDIA OFELIA
  6. LOPEZ NIDIA ROSAURA
  7. NUÑEZ CARLOS MIGUEL

Suplentes

  1. DAMIANI LUCILA ANTONELLA “LULU”
  2. ZADOROZNE WALTER GABRIEL
  3. OLMO MANDAGARAN JULIO EDUARDO
  4. SILVA FLORENCIA BELEN “FLOPI”
  5. SISTO ELBA OFELIA
  6. SANTACRUZ FERNANDO ANIBAL
  7. LLAMOSAS GLORIA EDITH

TE QUIERO MEJOR

Titulares

  1. ARJOL MARTIN ALFREDO
  2. PEREZ MARIA BELEN
  3. BENITEZ MARCOS DANIEL
  4. NAVARRO OSVALDO ALFREDO
  5. MELEGATTI JUAN JOSE
  6. ARGUELLO IRIS CAROLINA
  7. DE ARRECHEA MARIANA

Suplentes

  1. BORGES PAULUK FRANCISCO MANUEL
  2. BADO VICTOR MANUEL
  3. CACERES TERESA ISABEL
  4. FERBER SANDRA GABRIELA
  5. RAMIREZ HERNAN ARIEL
  6. AQUINO MARIA MAGDALENA
  7. BONINI NICOLAS GABRIEL

Lema: Avancemos

ACCION VECINAL

Titulares

  1. GILARDONI AMADEO LUIS
  2. BENITEZ JUAN CARLOS ALBERTO
  3. AMARILLA VIRGINIA ELIZABETH
  4. SCHOCHETL MARIA MAGDALENA
  5. SARI JORGE ROBERTO
  6. GONZALEZ MIRIAN CARMEN
  7. DAVALOS VICTOR HUGO

Suplentes

  1. BARRIOS ARIEL ALEJANDRO
  2. RAMIREZ RUBEN DARIO
  3. BENITEZ CINTIA ALEJANDRA
  4. VILLAGRA PAOLA ROMINA
  5. BENITEZ MARTIN PABLO
  6. LAVALLE SANDRA MABEL
  7. CABAÑA MARIA MARTA

AVANCEMOS JUNTOS

Titulares

  1. VELAZQUEZ ADOLFO ALEJANDRO “ALE”
  2. PAJUELO RAUL HERNAN
  3. SUARES LORENA YANET
  4. MORINIGO MARCELINO JAVIER
  5. ESQUIBEL FERNANDO RAMON
  6. LEIVA ITATI MAGDALENA
  7. GALVAN BLANCA OLGA

Suplentes

  1. RUITORT AGUSTIN ELIAS
  2. NEVRLA JORGE HORACIO
  3. QUIROZ ESTELA MARI
  4. BAEZ LUIS ALBERTO
  5. MAZO ALEJANDRO JAVIER
  6. ANDINO CINTYA LORENA
  7. BARBOZA JULIA ELIZABETH

BARRIOS UNIDOS

Titulares

  1. VIANA JORGE ESTEBAN
  2. VIANA MARIA IRIS DEL PILAR
  3. CLARO HUGO DANIEL
  4. MARTINEZ MIGUELINA
  5. PRESTES TERESA
  6. MARQUEZ MATILDE
  7. VAZQUEZ GASTON DAVID

Suplentes

  1. VIANA EMANUEL JORGE
  2. LIDBOM ROSANA CAROLINA
  3. SCHEER NESTOR DANIEL
  4. ACOSTA GARCIA MARGARITA CRISTINA
  5. SANABRIA HECTOR ENRIQUE
  6. COITO GRACIELA ISABEL
  7. QUIROGA CRISTIAN EZEQUIEL

PROGRESISTAS

Titulares

  1. FLEITAS JAVIER FABIAN
  2. DIAZ LAURA NOEMI
  3. DIAZ DIEGO ALBERTO
  4. CARNIGLIA JUAN MARCELO
  5. IDZI MARGARITA INES
  6. SAUCEDO LEANDRO LUIS
  7. BAREIRO LAURA PETRONA

Suplentes

  1. ALEGRE MARIA BELEN
  2. PORTILLO JUAN MARCELO
  3. SANTOS NESTOR HORACIO
  4. DIAZ VIRGINIA LORENA
  5. BALBUENA ALBERTO FABIAN
  6. CABRERA CLAUDIA ELIZABETH
  7. EGERT CLAUDIA SONIA

UN VECINO +

Titulares

  1. DE LOS SANTOS NESTOR FABIAN
  2. LOPEZ NORMA BEATRIZ
  3. CAÑETE ALICIA TERESA
  4. ZARZA ROLANDO DANIEL
  5. ESPINDOLA JORGE RAFAEL
  6. LOPEZ SEVERO LEONARDO
  7. DE LOS SANTOS MARTA BEATRIZ

Suplentes

  1. MELGAREJO JUAN DARIO
  2. CORREA OSCAR ENRIQUE
  3. ROJAS ROMINA NOEMI
  4. LEON JAVIER ESTANISLAO
  5. RAMIREZ ANA ALICIA
  6. ZARZA YANINA SOLEDAD
  7. MACIEL NOELIA ELIZABET

VANGUARDIA

Titulares

  1. ALVARENGA GUSTAVO ADOLFO
  2. ZARACHO MARIANA RAQUEL
  3. MONTENEGRO CESAR OSVALDO
  4. BENITEZ MARIA MAGDALENA
  5. PACHECO RICARDO OSCAR “RICKY”
  6. MUENA RITA MARIELA
  7. AVALOS GUILLERMO RAFAEL

Suplentes

  1. ARRUA ESTEBAN ARIEL
  2. PONCE MARIA CLAUDIA
  3. BAEZ EMANUEL OMAR
  4. GONZALEZ MARIA DANIELA
  5. SILVA CRISTIAN EMANUEL
  6. ENRIQUEZ MARIA DANIELA
  7. PONCE CARLOS ALFREDO “CHARLY”

Lema: Frente Renovador de la Concordia

ACCION CIUDADANA

Titulares

  1. TISCORNIA DIEGO SANTIAGO
  2. IRRAZABAL MARIA CRISTELA
  3. MAIDANA ROSA LIDIA “ROSITA”
  4. ROJAS GABRIEL RAFAEL
  5. RODRIGUEZ GRACIELA BEATRIZ
  6. CACERES JUAN MARTIN
  7. GONZALEZ ALCIDES OSVALDO

Suplentes

  1. OLMEDO SERGIO MAURICIO
  2. ROJAS MYRIAM GRACIELA
  3. KWATYRKA HORACIO SEBASTIAN
  4. OTAZU SILVIA ALEJANDRA
  5. VILLALBA ROMINA ITATI
  6. QUIROZ FLORIA ISABEL
  7. ROA JUAN PABLO “TATO”

AFIRMACION CIUDADANA

  1. MIÑO NORMA BEATRIZ
  2. GONZALEZ RAIMONDI EDUARDO GERMAN
  3. VILLALBA ELSA RAMONA
  4. DE SIMON MARTA MARIA BEATRIZ
  5. HENN KARINA MABEL
  6. OJEDA RAMONA JULIANA
  7. ROTELA MIRTA YOLANDA

Suplentes

  1. ZAMARO SILVINA GUADALUPE
  2. LEDESMA MATIAS GERARDO
  3. RUIZ CLAUDIA ANTONIA
  4. CARBALLO LIDIA
  5. BAEZ ADRIAN DAVID
  6. BUERA VICTOR HUGO
  7. FROLOFF ELSA ZORAIDA

CAUSA POPULAR

Titulares

  1. ANADON PAULA GABRIELA “GABILY”
  2. BENITEZ ELIDA MARTA
  3. AMABLE JOSE ANTONIO
  4. CASPARY LILIANA CAROLINA
  5. FRANCO CARLOS ANIBAL
  6. QUIROGA MARIA EUGENIA
  7. SOCZYUK PABLO MARTIN

Suplentes

  1. ARANDA CARLOS MOISES
  2. BOHLER ROCIO ELIZABETH
  3. BELIZAN PABLO ANDRES
  4. LEDESMA ROSALIA CRISTINA
  5. PIRIS ANGELICA LILIANA “LILA”
  6. CORREA FABIANA RAQUEL “FABY”
  7. VALLEJOS ESTEBAN RENE

CRECER MEJOR

Titulares

  1. REPETTO ANAHI ROCIO
  2. OLMEDO ROLANDO OMAR “PATO”
  3. JACOBACCI LAURA
  4. ZARZA FACUNDO GEREMIAS “JERE”
  5. ENRIQUEZ DIEGO SEBASTIAN “SEBA”
  6. ROA NATALIA VANESA
  7. STEFAN JULIAN RICARDO “COLO”

Suplentes

  1. PEREZ CLAUDELINO LUIS “TILO”
  2. BENITEZ GRACIELA ESTHER
  3. AVELLANEDA EUGENIO ANDRES CARLOS “ANDY”
  4. PEREZ MARTA BEATRIZ
  5. LEONI LEONARDO MAXIMILIAN “LEO”
  6. BENITEZ LIDIA
  7. SORIA VIETA EDMUNDO RAMON “PERICO”

FUERZA Y CONVICCION                                              

Titulares

  1. ARRIOLA HUGO ROGELIO.
  2. CORREA ANIBAL CARLOS
  3. CORREA RAMONA ELIZABETH
  4. TOLEDO DANIEL ENRIQUE “DANY”
  5. FRANK SONIA ALEJANDRA
  6. BIDESE MARIA BELEN
  7. URBIETA RICARDO DANIEL

Suplentes

  1. NUÑEZ MARIA ALEJANDRA
  2. MARTINEZ ALVARO ANDRES
  3. CABALLERO JORGE RAUL
  4. GODOY DORA ISABEL
  5. GIMENEZ FRANCISCO ARIEL
  6. TATARE IVAN GABRIEL
  7. VALLEJOS ROSA ISABEL

GENTE DE BIEN

Titulares

  1. ALBORNOZ CARLOS ALBERTO “CHICHO”
  2. CABALLERO SILVIA HAYDEE
  3. GALEANO JUAN CARLOS
  4. HERRERA GRETA SOLRUBI
  5. RAMOS ANTONIO HECTOR
  6. SAIZ MARGA ROCIO
  7. REBOLLO TULIO CESAR

Suplentes

  1. GAONA OSCAR PEDRO
  2. ESCALADA NILDA RAQUEL MARIA
  3. BAEZ SERGIO RAFAEL
  4. TORRES MARIA ROSA
  5. BOGADO JULIO CESAR
  6. ORTIZ CRISTINA MERCEDES
  7. FRANCO JULIO EDUARDO

#JUNTOS

Titulares

  1. ALCARAZ MARIO GABRIEL “MARITO”
  2. VIARENGO LUIS CESAR “LUCHO”
  3. RINAS ADRIANA EVELIN
  4. ALLENDE IGNACIO MIGUEL “NACHO”
  5. RUIZ YAMILA LISETTE
  6. FIGUEREDO OMAR ADRIAN
  7. LEDESMA MONICA PATRICIA

Suplentes

  1. PALMA LILIANA RAMONA “LILI”
  2. SANABRIA MARTA GRACIELA
  3. BORGES RODOLFO “ROFI”
  4. MARTINEZ RAMON OSCAR
  5. ESCORTELL ANGEL ALBERTO “BETO”
  6. FORNERON LINO
  7. ANTUNEZ ANDREA ROMINA

PARADIGMA CIUDADANO

Titulares

  1. SAWICZ NORMA RAQUEL
  2. BILINSKI MANUEL FERNANDO
  3. GLINKA ANA MARISA
  4. IDZI JUAN CARLOS
  5. GIMENEZ OLGA BEATRIZ
  6. OLIVETTI FERNANDO JAVIER
  7. MEDINA RAUL HORACIO

Suplentes

  1. CHRISTIN VICENTA EVANGELINA
  2. REGUEIRO JORGE JOAQUIN
  3. PINTOS NICOLAS MATIAS
  4. RODRIGUEZ MARIA ERNESTINA
  5. LEITES GRICELDA
  6. ESTIGARRIBIA MARCELO JUAN MANUEL
  7. MARQUEZ RAMONA NIEVES

#RENOVADOS

Titulares

  1. ROMERO LUCAS ANIBAL
  2. GOMEZ HECTOR MATIAS
  3. PERNIGOTTI MARIA ANTONELLA
  4. CABRAL JOSE JOAQUIN
  5. DE LIMA MARIA CRISTINA
  6. TALAVERA NICOLAS FERNANDO
  7. PROCH LORENA NOEMI

Suplentes

  1. ENRIQUEZ CRISTIAN MIGUEL “CHAPA”
  2. BAEZ OSCAR SEBASTIAN
  3. REYNOSO MARIA BELEN
  4. CABRERA ALEJANDRO MIGUEL
  5. MOROS GABRIEL GUNTHER
  6. ALMIRON VALERIA ALEJANDRA
  7. PONCE MORENA ARACELI

UNIDOS

Titulares

  1. GAMBERALE NAVARRO MARTA SUSANA CLORINDA
  2. GALEANO NESTOR FACUNDO
  3. HUMADA DIANA TERESA
  4. VILLALBA DAYSI
  5. YERUSALMI FERNANDO FABIAN
  6. ROMERO MARIA FLORENCIA
  7. VERA JUAN CARLOS

Suplentes

  1. WDOVIAK NICOLAS SANTIAGO
  2. BOGADO DANIELA ITATI
  3. NIN DIEGO ALBERTO
  4. MATTOS GABRIELA IRENE
  5. SOSA KARINA ELIZABETH
  6. PIRIZ TERESA ACELIR
  7. ALVEZ NANCY NOEMI

Lema: Frente Unidad Militante

COMPROMISO MILITANTE

Titulares

  1. CASCO MAXIMILIANO
  2. GOMEZ ADRIANA CONSTANZA
  3. BENITEZ FERREYRA KEVIN EMANUEL
  4. LEMES ALFREDO OMAR
  5. SZCZERBATIUK GUSTAVO MARCELO
  6. GOMEZ ERICA ITATI
  7. FLECHA TANIA HAYDEE

Suplentes

  1. FERNANDEZ PABLO NICOLAS
  2. IBARRA RAMONA ELSA
  3. VILLAR FERNANDO EZEQUIEL
  4. HERRERA ARMANDO JAVIER
  5. VARGAS MARIA ROSA
  6. ASAD YELEN ANAYRBE
  7. QUIROGA ROBERTO SEBASTIAN

MILITANCIA CIUDADANA

Titulares

  1. BRITEZ CLAUDIO GABRIEL “OSO”
  2. POZZEBON JORGE ARIEL
  3. SEGOVIA CRISTINA ELIDA
  4. NUÑEZ ITATI DEL ROSARIO
  5. LITBEN SEVERO JACINTO
  6. GONZALEZ ANDRES BRIAN
  7. LEDESMA BARBARA ELIZABET

Suplentes

  1. MAIDANA WILTON ROGELIO
  2. FRIEDRICH MELISA VALERIA
  3. SANDE JUAN JOSE
  4. FARIÑA KOHEN ADRIANA ELIZABETH
  5. GONZALEZ JUAN MANUEL
  6. ALVIZO HILDA VERENICE
  7. LOPEZ DIEGO JOSE

MILITANDO JUNTOS

Titulares

  1. RODRIGUEZ MARCELO SEBASTIAN
  2. ORTIZ GABRIELA CRISTINA
  3. LEIBA MARIO ENRIQUE
  4. BATISTA ESTEFANIA ROSALBA
  5. VERA LILIAN ANDREA
  6. ACOSTA CLAUDIA MABEL
  7. GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO

Suplentes

  1. BENITEZ PAOLA WENSELADA
  2. GODOY CESAR GUSTAVO
  3. VILLALBA ANALIA VIVIANA
  4. MENDEZ MARCIA GABRIELA
  5. VILLALBA CARLOS HORACIO
  6. BATISTA NATALIA ANDREA GABRIELA
  7. VALLEJOS MONICA LILIANA

PODEMOS ESTAR MEJOR

Titulares

  1. RIOS FERNANDO NESTOR
  2. GIMENEZ NILDA ROSA
  3. RIVEROS FERNANDO ISMAEL
  4. FERNANDEZ ROSANA ELIZABETH
  5. CACERES BERNARDO ANDRES
  6. VEGA GLORIA LUCIANA
  7. NANIO GUSTAVO OSCAR

Suplentes

  1. RAMIREZ FLAVIA MARIANA ALEJANDRA
  2. ORTIZ LUIS ALBERTO
  3. ALVARENGA GRACIELA ESTER
  4. RIOS JULIO HERNAN
  5. ROJAS YESICA YANINA
  6. MARTINEZ LEONELA ITATI
  7. CANTERO ANTONIA ESTHER

PRINCIPIOS SOCIALES

Titulares

  1. LEIVA SONIA GABRIELA
  2. AYALA JULIAN
  3. CANDIA LICIA ANDREA
  4. PEREZ MIGUEL ALEJANDRO
  5. RIBEIRO LORENA ELIZABETH
  6. BOLAÑO CRISTIAN EDUARDO
  7. GUNDES ALICIA DEL CARMEN

Suplentes

  1. BENITEZ SILVIA RUTH
  2. RIOS ABEL CESAR
  3. ENRIQUEZ MARIA ADRIANA
  4. PACHECO RAMON MANUEL
  5. ENRIQUEZ PAOLA DANIELA
  6. FILLON BRIAN NICOLAS ALEJANDRO
  7. GONZALEZ MYRIAM ELIZABETH

RENACER DEL PUEBLO

Titulares

  1. VOISARD RENE JUAN BAUTISTA
  2. BAIGORRIA JIMENA
  3. VILLAMAYOR CAMILO SEBASTIAN
  4. SALINA TANIA VANINA
  5. FERREYRA JOSE GABRIEL
  6. LEMBO FABIANA ANDREA
  7. GONZALEZ JUAN MANUEL

Suplentes

  1. RODRIGUEZ PAOLA GISELL
  2. MROCZEK GONZALO GUZMAN
  3. CABALLERO ALEJANDRA SOLEDAD
  4. PEREYRA EDUARDO FABIAN
  5. PRIETO MARIA CRISTINA
  6. PEREIRA DANIEL OSCAR
  7. GONZALEZ RAMONA JULIANA

TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS

Titulares

  1. ARMUA RAMON DONATO
  2. OSORIO SEBASTIAN DAMASO
  3. PEREIRA GABRIELA ALEJANDRA
  4. ESPINOLA MARIO OSCAR
  5. SALINAS CARLOS MARIA
  6. OTAZU FIORELLA GISSEL
  7. SILVA CARMEN ELIZABET

Suplentes

  1. NIMETH CESAR
  2. VICTORIO BLANCA GRACIELA
  3. CACERES SERGIO GERMAN
  4. RIOS AURORA DE JESUS
  5. DE LIMA OMAR HERNAN
  6. PIÑEIRO ESTELA MABEL
  7. MIÑO RAMON ANGEL

Lema: Movimiento Positivo

POSITIVO

Titulares

  1. CRAVERO VICTOR ARIEL
  2. LENCINA RICARDO DAMIAN
  3. LACY SILVINA ALICIA
  4. BAZ CRISTIAN MANUEL
  5. NIELSEN ROMINA SALOME
  6. GONZALEZ GUIDO GERMAN
  7. LEDESMA ALFONZO LUCIA BELEN

Suplentes

  1. SZELIGA CAROLINA
  2. CABALLERO CLAUDIA MARIANA
  3. BRAJKOVIC CLAUDIO OMAR
  4. DIAZ CESAR ALFREDO
  5. AYALA PATRICIA MABEL
  6. CANTERO HECTOR GABRIEL
  7. PERALTA RODRIGO CRUZ

SOMOS VOS

Titulares

  1. ALBERTELLA RICARDO EMILIO
  2. ZAPAYA SERGIO DARIO
  3. OCAMPO NOELIA BELEN
  4. PIRIS YAMILA MAGALI
  5. ROJAS JUAN MARCELO
  6. BERNAL VICTORIA ALEJANDRINA
  7. ROTH JULIETA NATALIA

Suplentes

  1. ACOSTA IVANA YAMILA
  2. GREIFENSTEIN FACUNDO DANIEL
  3. MARTINEZ JORGE HUGO
  4. ALBERTELLA ROBERTO DIEGO
  5. GIMENEZ LEANDRO FABIAN
  6. FUCKS MALVINA ANGELICA
  7. VALLEJOS ARIADNA BELEN

Lema: Nuevo Octubre

CREER QUE SE PUEDE

Titulares

  1. ZAPPONI LILIANA EMILSE
  2. SOSA FEDERICO NICOLAS
  3. RODRIGUEZ BENITEZ CAROLINA FLORENCIA
  4. LEDESMA RUBEN DARIO
  5. BAEZ MARIA ROSA
  6. INSFRAN JULIAN DAVID
  7. CARDOZO GLADIS NOEMI

Suplentes

  1. CHAPARRO ROMINA ELIANA
  2. FIGUEREDO TITO ABEL
  3. MARTINEZ VANESSA KARINA
  4. GREGORI JORGE FEDERICO
  5. ABIAN ANDREA BETTINA
  6. CRISPA CECILIA VERLINA
  7. EDELMAN PABLO ABRAHAN

EVOLUCION

Titulares

  1. LEIVA GUSTAVO ANDRES
  2. FERNANDEZ MARIA JOANNA
  3. CABALLERO JUAN MANUEL
  4. CANTERO LUCAS ALEJANDRO
  5. GODOY JORDANA MACARENA
  6. BENITEZ LORENA LETICIA
  7. QUARANTA LUIS FRANCISCO

Suplentes

  1. MAIDANA YONATAN MANUEL
  2. BOJA SANDRA SILVIA
  3. CAÑETE ARACELI VIVIANA
  4. MARTINEZ ADELINA BLACINDA
  5. CABAÑA LUCAS ADRIAN
  6. IACIANCI MARIA SOLEDAD
  7. CUEVAS VANESA LORENA

HIJOS DEL PARANA

Titulares

  1. OSTROWSKI CRISTIAN IVAN
  2. QUIROZ MIRTA GLADIS
  3. FAUSTINO MARCOS FABIAN
  4. AGUILERA YESICA DAIANA
  5. NUÑEZ GONZALO MARTIN
  6. LOPEZ SARTORI INDIA ITATI
  7. GARCIA PABLO ARIEL

Suplentes

  1. KEHL ERICA INGRID
  2. DAVALOS ERNESTO RAUL
  3. RODRIGUEZ MATIAS EMANUEL
  4. PUPPIO CATHERINE GIOVANA
  5. MEZA RAFAEL ANTONIO
  6. BALBUENA PAMELA YASMIN
  7. AQUINO ELSA VERONICA

INNOVAR

Titulares

  1. QUINTANA ROBERTO DAVID
  2. RIVERO NANCY LILIANA
  3. CABRERA PAMELA ROSANA
  4. DA SILVA LAURA NOEMI
  5. FEITO ANDRES RICARDO
  6. ASIS WASYLOV XIOMARA TANIA
  7. ARANDA LISANDRO EDUARDO

Suplentes

  1. SILVERO KATERIN GISELLE
  2. WENGNER EMILSE MAGALI
  3. SANCHEZ MARCOS ESTEBAN
  4. PEREYRA GABRIEL NICOLAS
  5. SOLONEZKI FERNANDO MATHIAS
  6. BARBOZA GABRIELA BETIANA
  7. LAUTHARTE MARCOS ANTONIO

PARTICIPAMOS

Titulares

  1. GAMARRA RAMON ANGEL
  2. LOPEZ YESICA SOLEDAD
  3. CHRAUST NICOLAS ANDRES
  4. BRITEZ SERGIO OMAR
  5. GAMARRA DAIANA BELEN
  6. MACIEL MIGUEL ANGEL
  7. VILLORDO CAMILA NOEMI

Suplentes

  1. CHRAUST FLORENCIA ELIZABETH
  2. MARTINEZ LUCAS FABIAN
  3. MONTEIRO DIEGO EDUARDO
  4. LAGAR MARIO RODOLFO ANDRES
  5. GIMENEZ PATRICIA NOEMI
  6. SILVA BARBARA RAMONA
  7. MOSQUEDA LUCAS EDUARDO

Lema: La Nueva Política

PROYECTEMOS UNA NUEVA POLITICA SEGURA

Titulares

  1. PELOZO MARIO OSCAR
  2. ACOSTA JOSE ALBERTO
  3. FERNANDEZ BLANCA INES
  4. ALVAREZ JOSE LUIS
  5. DA SILVA MIRTA ALICIA
  6. AGUIRRE HUGO ALFONSO
  7. SOLIS GLORIA LUJAN

Suplentes

  1. ANTUNEZ RAMON BENJASMIN
  2. REY JOSE
  3. ALVAREZ FRANCISCA ISABEL
  4. RIOS ANGEL DANIEL
  5. CACERES AIDA VIVIANA
  6. AGUILAR VIVIANA ESTHER
  7. JAQUET GABRIEL RAMON

UNA NUEVA CIUDAD

Titulares

  1. LEZCANO ROSANA LUISA
  2. CACERES CARLOS ARIEL
  3. MEZA TURKO SARA VALERIA
  4. GALEANO ADOLFO MARCIANO
  5. RODRIGUEZ NATALIA ELIZABETH
  6. BUSTOS ALDO DANIEL
  7. AVELLANEDA ELIDA RITA

Suplentes

  1. SOSA NELSON DE JESUS
  2. ACUÑA DANIEL GUSTAVO
  3. LEZCANO ROSANA FLORENCIA
  4. TURKO JOSE ANTONIO
  5. TURKO PAOLA ELIZABETH
  6. ZARZA JONATAN EMANUEL
  7. AVELLANEDA ELSA ESTHER

Lema: Partido Solidario

FRENTE CIUDADANO

Titulares

  1. GALEANO DANIEL NORBERTO
  2. LEVE PATRICIA CRISTINA
  3. LEUE DIEGO ROSENDO
  4. VAZQUEZ JULIO CESAR
  5. SANCHEZ ANGELICA MARIA DEL CARMEN
  6. ESPINOSA VANESA FABIANA
  7. BENITEZ MIGUEL MAURO

Suplentes

  1. BRIZUELA ERICA NOELIA
  2. MARTINEZ MARIA DEL PILAR
  3. VILLALBA ARNALDO JOSE
  4. ALARCON JUAN ANTONIO
  5. ESCUDERO JOSE LUIS

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Titulares

  1. FALICOFF SACHA
  2. MOLINARI HORACIO LUIS
  3. CANO IRMA GRACIELA
  4. TOLEDO HECTOR CARLOS
  5. MENDOZA MARTA ADRIANA
  6. GONZALEZ FLORINDA
  7. ALTAMIRANO MARCELO ALEJANDRO

Suplentes

  1. VILLAR MANUEL RAUL
  2. ALTAMIRANO ROSANA DANIELA
  3. PANNO MAURICIO IGNACIO
  4. MARTIN NORA MELINA
  5. MATEO LIVIO GONZALO
  6. CANIZA LUCRECIA SOLEDAD
  7. BOGADO JUAN DE LA CRUZ

LA FUERZA DE LA GENTE SOLIDARIA

Titulares

  1. PERIE ESTEBAN LUIS
  2. MALACOSTI RAFAEL RENE
  3. CHAPARRO ELVIRA AYELEN
  4. MAIDANA ANIBAL ORLANDO
  5. ACOSTA CRISTINA BEATRIZ
  6. DIBLASI GUIDO JORGE LUIS
  7. SILVA MARTA ELIZABETH

Suplentes

  1. OBREGON RODRIGO SEBASTIAN
  2. RODRIGUEZ MARIA JOSE
  3. TREDICI ALEJANDRO ALBERTO
  4. ALMIRON JUAN RAMON
  5. ORTIZ YESICA NATALIA
  6. BAEZ ALFREDO ANDRES
  7. AQUINO VILMA

PATRIA SOLIDARIA

Titulares

  1. ESPINDOLA JUAN CARLOS
  2. ESQUIVEL JULIO OSCAR
  3. RUIZ NANCY MARISOL
  4. FERREYRA MARIO FERNANDO
  5. LABAT LAURA SOLEDAD
  6. LEGUIZAMON FRANCISCO
  7. ALVEZ DE LIMA VALERIA

Suplentes

  1. MARTINEZ GRACIELA EDITH
  2. LABAT MARIA GRACIELA
  3. BENITEZ JORGE ORLANDO
  4. MERA ELVIRA
  5. LARROZA MARIA GLADIS
  6. SANABRIA LEANDRO MATIAS
  7. BREZ RAFAEL ARMANDO

SOLIDARIDAD CIUDADANA

Titulares

  1. PERIE HECTOR EDUARDO “”EL MONO PERIE””
  2. SILVA CLAUDIA RAQUEL
  3. OVIEDO LAURA PATRICIA
  4. SILVEIRA CLAUDIA
  5. CACERES JULIO CESAR
  6. BENAVENTE JACINTO ESTEBAN
  7. PARRA CARLOS HORACIO

Suplentes

  1. RAMIREZ PABLO PEDRO
  2. SUSSINI ALICIA ARMINDA
  3. CHAMORRO MARA MIKAELA
  4. OJEDA GUSTAVO ARIEL FLORENTINO
  5. MAIDANA CARMEN ESTER
  6. BEJARANO CARLOS ALBERTO
  7. HERRERA GONZALO

 

Lema: Unión Popular

JUNTOS PODEMOS

Titulares

  1. AMARILLA DANIEL RAMON
  2. CARRIZO CLAUDIA BEATRIZ
  3. MIERES RAMONA BEATRIZ
  4. VILLALBA FLORENCIA PAOLA
  5. GALEANO VERON RUBEN CATALINO
  6. LEZCANO DANIEL ANTONIO
  7. DUARTE LUIS NICOLAS

Suplentes

  1. TRINIDAD DIEGO ANIBAL
  2. CAPLI ADRIANA ROSALBA
  3. TOSOLINI RAMON FIDEL
  4. PAREDES LUZ BELEN
  5. DUARTE FLAVIA DAIANA
  6. CABALLERO SANDRA VIVIANA
  7. RODRIGUEZ CARMEN RAQUEL

POR LA CIUDAD

Titulares

  1. GUTIERREZ ROLANDO ROQUE “COCO”
  2. LEAL MARTA MARIA
  3. MERCADO RAMON FRANCISCO
  4. ALVEZ MARIANA SOLEDAD
  5. GARCIA ROBERTO JOAQUIN
  6. DUARTE LILIA ANTONIA
  7. GUTIERREZ ROLANDO

Suplentes

  1. DUARTE MISAEL ENRIQUE
  2. VARGAS RITA ELIZABETH
  3. SILVA DIEGO ERNESTO
  4. VARGAS MARIA SOLEDAD
  5. AYALA MIGUEL CLEMENTINO
  6. COLLMAN DORA ADELAIDA
  7. SANCHEZ CARLOS OSCAR

UNION POPULAR

  1. ALMIRON FELIX ANTONIO “PITUFO”
  2. BENITEZ DAIANA RAQUEL
  3. OLIVERA CLAUDIO GUSTAVO “KELO”
  4. AMARILLA OSCAR TOMAS
  5. MARTINEZ PEDRO ELVIO
  6. SOSA ELSA MIRTA
  7. MANCUELLO SUSANA ELSA

Suplentes

  1. WOLFART CLAUDIA ROSANA
  2. JARA ANGEL HORACIO
  3. ORTEGA NATALIA SOLEDAD
  4. ACOSTA FRANCO EZEQUIEL
  5. RODRIGUEZ MARCELO DANIEL
  6. CANIZA ELENA BEATRIZ
  7. ASPELEITER MARIO RAMON

VAMOS

Titulares

  1. DI FALCO CARLOS RAFAEL “PELADO”
  2. MAIDANA CINTIA ROCIO
  3. PERALTA WALTER WALDEMAR
  4. VILLARREAL VALERIA SOLEDAD
  5. GONZALEZ ANDREA ELIZABET
  6. CONTRERA SANTO SEBASTIAN
  7. LEDESMA MARIEL AGOSTINA

Suplentes

  1. RAMOS SERGIO GUSTAVO
  2. SERVIN ANA MARISA
  3. PERALTA MARCOS ANTONIO
  4. FLORES OSCAR EDUARDO
  5. BAREIRO NELIDA ADELAIDA
  6. PERA CARMEN AURORA
  7. PERALTA VANESA ELIZABETH

Lema: Vamos adelante

JUSTICIA Y CAMBIO

  1. LOPEZ RAUL ALEJANDRO
  2. MARTINEZ JORGE DANIEL
  3. AMARILLA RODRIGUEZ ANDRESA ESTHER
  4. CARRE SUSANA MABEL
  5. VELAZQUEZ RAMON ALEJANDRO
  6. CORDOBA AMANDA SABINA
  7. MORINIGO ROSANA ESTELA

Suplentes

  1. BAREIRO CARLOS BLASDIMIR
  2. ENCINA ANA MARIA
  3. CERDAN LEANDRO MARTIN
  4. SOTO JORGE DANIEL
  5. LOPEZ MARTA LILIAM
  6. CARDOZO NESTOR
  7. GUNTHER FLORENCIA EDITH

VAMOS JUNTOS

Titulares

  1. LONGO ANIBAL FERNANDO
  2. RODRIGUEZ RODOLFO RAFAEL
  3. ROTELA NATALIA ANTONELA
  4. PEREYRA VANESA INES
  5. PORTIÑO NESTOR RAMON
  6. ALMADA MAURO ALBERTO
  7. RIOS ALICIA

Suplentes

  1. OVIEDO CRISTIAN ANIBAL
  2. ALVES REZEL TERESA LILIANA
  3. CAROSINI RUBEN EDUARDO
  4. CABALLERO RUBEN CECILIO
  5. GUERRERO HORDALINA
  6. MONTAÑEZ LARA MARIBEL
  7. ABOSSIDA ADRIANO ANTONIO HECTOR

 

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