La Cámara de Apelaciones ratificó que la travesti Mayra debe ir a juicio oral por la violación de un chico de 13 años

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores avaló que la travesti Mayra Patricia Magdalena Bogado vaya a juicio por el caso de abuso sexual por el que está presa desde 2015.

Los camaristas Marisa Di Laccio y Ricardo Venialdo rechazaron el recurso que la defensa de la acusada había trabado contra el requerimiento de elevación a debate oral.

Además, la Cámara ratificó la decisión del juez de Instrucción Siete, Carlos Giménez, de no otorgarle el arresto domiciliario a la sospechosa.

Ahora, el expediente será elevado a uno de los dos tribunales penales que funcionan en Posadas para la realización del proceso.

Según consta en el expediente, el hecho sucedió el 16 de septiembre de 2015 en el barrio Fátima de Garupá. Allí Mayra tenía una despensa. Un vecino suyo, entonces de 13 años, fue a comprar. De acuerdo con la denuncia, en determinado momento la travesti cerró la puerta con llave, encerró al niño en el lugar y luego lo violó.

Apenas pudo escapar, la víctima le contó a la madre lo que había sucedido, pese a las amenazas que le habría proferido Mayra. De inmediato, la mujer fue a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia.

Interiorizado de la acusación, el juez Giménez ordenó el arresto de la sospechosa, medida que la concretó la División Investigaciones de la Unidad Regional X de la Policía.

Mayra está alojada en la Cárcel de Mujeres de Miguel Lanús.

En mayo, la fiscal de Instrucción Siete, Patricia Inés Clérici, pidió que Bogado vaya a juicio, pero la defensa de la acusada planteó un recurso de nulidad contra el requerimiento.

Los defensores de Mayra sostuvieron que el requerimiento de la Fiscalía carecía de especificaciones y no había una acusación fundada en indicios sólidos.

La sospechosa y sus letrados sostienen que el chico no fue examinado al momento de ingresar al centro de salud donde lo llevaron tras el hecho y también afirman que se desestimó el relato de docentes de la escuela a la que asistía la supuesta víctima, en donde otros estudiantes habrían escuchado al chico decir que había hecho la denuncia contra la travesti a instancias de su madre y para sacarle dinero.

Los camaristas Di Laccio y Venialgo rechazaron todos esos cuestionamientos y dejaron firme la elevación a juicio con la actual calificación legal.