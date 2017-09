Festival de las Dos Orillas, un multitudinario encuentro de orquestas y coros internacionales brilló en Posadas

Finalizó el pasado fin de semana la primera edición del Festival de las Dos Orillas organizado por la Fundación Grillo. Del cónclave que comenzó el jueves participaron cerca de 850 niños y jóvenes de Brasil, Paraguay y Argentina, quienes durante tres jornadas se capacitaron en los aspectos teóricos y prácticos en diferentes instrumentos, con profesores especialmente convocados para dictar los talleres.

Los cursos se dictaron en variadas locaciones como el Palacio del Mate, el Museo Aníbal Cambas, el Círculo Medico entre otros. En el marco del evento se presentó el jueves en el Polideportivo del Colegio Santa María, (Zapiola y Centenario) el espectáculo Leyendas de Misiones y el Mundo interpretado por las cantantes Pamela Ayala, Yaisa Brizuela y el vocalista Hernán Salinas.

En la noche del viernes se presentaron en el auditórium del Instituto Montoya las orquestas de los diferentes CEMU (Centros de Educación Musical), que funcionan en distintos pueblos y ciudades de Misiones. Subieron al escenario jóvenes de Apóstoles, Garupá, Bonpland, San Antonio, Andresito y Posadas. Asimismo hicieron su presentación los alumnos del Conservatorio Musical Ronisch Tilly de la Provincia de Chubut, con la directora Alejandra Oelker, la Orquesta “Expresiones” de la provincia del Chaco y la directora Clemen Torrres; los músicos integrantes del Grupo Turma Do Violino de la ciudad de Camboriú, Brasil, bajo la dirección de la Maestra Adriane Fisher. También participó el Coro Juvenil del Departamento de Itapúa de la República del Paraguay, con más de cincuenta coreutas dirigido por la maestra Vanesa Uts.

El cierre

Finalmente a las 20 horas del sábado, nuevamente las instalaciones del Polideportivo del Colegio Santa María fue el escenario de gala para el festival clausura del encuentro; abrió la grilla de artistas el Taller de guitarras “Caja de Cuerdas” de la ciudad de Garupá, con más de cincuenta instrumentos al unísono y bajo la dirección de la señora Raquel Torres.

Le siguió la solista de guitarra Marta Angelina Lerra de Santa Ana, invitada para el festival; posteriormente el ganador virtual del pasado Iguazú en Concierto, el pianista Santiago Sosa, con la obra Corobeinicki, oriundo de la provincia de Córdoba. También les llegó el turno la Orquesta Infantil de los Grillitos Sinfónicos que interpretaron Trepac (de Hoffen Back); Wai em si ey (de Village People); The Final Countdown (de Europe) y Back in Black (de AC/DC); con la dirección de los jóvenes Nicolas Ortiz y Mauro Alvarenga.

La continuidad artística fue con el coro Juvenil del departamento de Itapúa, Paraguay que interpretó Do Re Mi de Blackbear; Claps your Hands (de George Gershwin); Pops Arredmens (de Mark Brymer); Canto a Encarnación (de Carlos Casal) Take me to the water (de Rollo Dilworth) cerrando el repertorio con Happy (de Pharrel). A este número le siguió el Grupo Turma Do Violino de la ciudad de Camboriú, que interpretó Aquarela (de Toquinho); para llegar al cierre de la actividad en el escenario con la presentación de la Maga Orquesta del Festival de las Dos Orillas que interpretaron Marcha del Coronel Bogey (de Kenneh Alford) bajo la batuta de Adriani Gomez, Can Can (de Offenbach) con la dirección de Lili Ruf; Himno a la Alegría, novena sinfonía de Beethoven y O Fortuna (Carmina Burana) El Casamiento de la Taca Taca del autor misionero Daniel Stefani.

Cabe destacar la participación de los directores musicales venezolanos Andrés Gonzáles, y Adriani Gómez, que han venido especialmente para este evento. Según los responsables de la escuela de música Grillitos Sinfónicos y fundación Grillos Miguel Brizuela y Marilé Vendrell, sostuvieron que “ante el enorme acompañamiento de más de cuatro mil personas en las conciertos y casi el millar de niños y jóvenes de los tres países capacitándose y sorprendiéndonos con sus talentos se puede comenzar a soñar con la realización del segundo encuentro el mes de setiembre del próximo año.”