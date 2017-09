Asaltante fue condenado a cinco años de cárcel por robarle la bici a un chico en Iguazú

El Tribunal Penal de Eldorado condenó a cinco años de cárcel a un delincuente que asaltó a un chico, a mediados del año pasado en Puerto Iguazú.

El debate oral se concretó ayer en la Capital del Trabajo. Fue presidido por el camarista Atilio León, a quien secundaron sus colegas Lyda Gallardo y María Teresa Ramos.

El imputado, Rubén Darío Suárez, fue hallado culpable del delito de “robo agravado por el uso de arma blanca y de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”.

El atraco sucedió el 15 de junio de 2016, a las 22, sobre la calle Ricardo Gutiérrez, del barrio Primero de Mayo. Allí, Suárez le salió al cruce a un chico que iba en bicicleta. Le exhibió un machete y le exigió que le entregara dinero. Como la víctima no tenía billetes, el ladrón se ofuscó. Zamarreó al damnificado y lo tiró al suelo, para sacarle luego el rodado 20.

Al irse, Suárez le exhibió una pistola que tenía en la cintura.

La Policía no solo detuvo al asaltante, sino que recuperó la bicicleta. El malviviente fue imputado y llegó al juicio, donde recibió cinco años de encierro como castigo.