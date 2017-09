Preparan la primera junta de Tania con Chiqui y alistan arribo de Isa al Iberá

La última ejemplar en incorporarse al proyecto ya finaliza su etapa de adaptación. Buscarán que el apareamiento se concrete con Chiqui, el macho paraguayo cedido en colaboración por la EBY. En paralelo, gestionan el arribo de una hembra brasileña.

En el co­ra­zón del Ibe­rá, don­de los pro­yec­tos de rein­tro­duc­ción de es­pe­cies son va­ria­dos y man­tie­nen ac­ti­vi­dad cons­tan­te, la de los ya­gua­re­tés es una his­to­ria que man­tie­ne la aten­ción de los es­pe­cia­lis­tas, am­bien­ta­lis­tas de to­do el mun­do y en es­pe­cial de quie­nes lle­van ade­lan­te un de­sa­fío que pa­re­cía im­po­si­ble: con­se­guir que nue­vos ca­cho­rros de la es­pe­cie que se ha­bía ex­tin­gui­do ha­ce 60 años vuel­van a la na­tu­ra­le­za.

En el Cen­tro Ex­pe­ri­men­tal de Crí­as de Ya­gua­re­tés (CECY) que ma­ne­ja la Con­ser­va­tion Land Trust la pri­ma­ve­ra se apro­xi­ma a pa­so ace­le­ra­do. No so­lo el pai­sa­je se mo­di­fi­ca, con los bro­tes nue­vos de las plan­tas y la pro­me­sa de nue­vas crí­as por na­cer en las di­fe­ren­tes es­pe­cies que ha­bi­tan el Ibe­rá. Tam­bién su­ce­de en los gran­des re­cin­tos que ha­bi­tan los ya­gua­re­tés.

La úl­ti­ma de las in­cor­po­ra­cio­nes al staff de re­pro­duc­ti­vos fue Ta­nia, una hem­bra jo­ven que ya es­tá ter­mi­nan­do su eta­pa de adap­ta­ción en el lu­gar. Quie­nes se ocu­pan del ma­ne­jo de los ani­ma­les se de­di­ca­ron en­tre ju­lio y agos­to a pro­po­ner­le de­sa­fí­os di­fe­ren­tes a Ta­nia, que la hem­bra hi­ja de To­bu­na pu­do re­sol­ver de ma­ne­ra sa­tis­fac­to­ria.

“La fal­ta de una de sus pa­tas tra­se­ras es una de sus ca­rac­te­rís­ti­cas, pe­ro en la na­tu­ra­le­za eso que en­tre los hu­ma­nos po­dría sig­ni­fi­car­se co­mo una dis­ca­pa­ci­dad no su­ce­de en­tre los ani­ma­les. El ins­tin­to de su­per­vi­ven­cia y la po­si­bi­li­dad de un en­tor­no que le ha­bi­li­te en­tre­nar son de gran ayu­da. Ta­nia es­tá adap­tán­do­se muy bien”, ex­pli­có a épo­ca Se­bas­tián Di Mar­ti­no, uno de los bió­lo­gos de CLT a car­go de la rein­tro­duc­ción.

Y al rit­mo que lle­va su adap­ta­ción, los pla­nes pa­ra Ta­nia no pue­den ser me­jo­res: en su pró­xi­mo ce­lo se­rá la pri­me­ra jun­ta de apa­re­a­mien­to. Su com­pa­ñe­ro se­rá Chi­qui, un ya­gua­re­té pa­ra­gua­yo que fue ce­di­do al pro­yec­to en prés­ta­mo por la re­ser­va fau­nís­ti­ca Atin­guí que ge­ren­cia la En­ti­dad Bi­na­cio­nal Yacy­re­tá en el ve­ci­no pa­ís.

“Den­tro de los re­cin­tos se ar­ma­ron es­truc­tu­ras con ta­ri­mas, pa­ra que Ta­nia pu­die­ra su­bir y ba­jar y al­can­zar ár­bo­les. Mos­tró mu­chos pro­gre­sos y se mue­ve per­fec­ta­men­te en el oc­tó­go­no”, ase­gu­ró Di Mar­ti­no.

La jo­ven Ta­nia, que lle­gó des­de el zo­o­ló­gi­co de Ba­tán al igual que To­bu­na, des­cu­bre por es­tos dí­as la vi­da en el Ibe­rá. Y dis­fru­tar de las sies­tas en la pi­le­ta que si­mu­la una la­gu­na den­tro de su re­cin­to es una de sus ac­ti­vi­da­des fa­vo­ri­tas.

“Tu­vo su pri­mer ce­lo ha­ce al­gu­nas se­ma­nas den­tro del CECY. Y allí se la reu­nió con Chi­qui. Pe­ro los ejem­pla­res no co­pu­lan la pri­me­ra vez que se en­cuen­tran. Se es­tu­dian, se co­no­cen. To­do el en­cuen­tro re­sul­tó exi­to­so”, ase­gu­ró el bió­lo­go. Aho­ra “se es­pe­ra el se­gun­do ce­lo pa­ra que sea la pri­me­ra jun­ta con fi­nes re­pro­duc­ti­vos”, an­ti­ci­pó.

Así, con la ex­pec­ta­ti­va por la po­si­bi­li­dad de la con­cep­ción re­no­va­da, en el San Alon­so to­do es ac­ti­vi­dad in­ten­sa.

Pe­ro ade­más en­tre los ob­je­ti­vos pa­ra los pró­xi­mos me­ses se cuen­ta el re­or­ga­ni­zar el CECY: pri­me­ro a To­bu­na, que por ser la ma­dre de Ta­nia y no ha­ber po­di­do con­ce­bir en los dos años que lle­va den­tro del pro­yec­to se­rá re­em­pla­za­da de su fun­ción re­pro­duc­ti­va. Y, por otra par­te, ha­brá que ha­cer­le si­tio a Isa; una ejem­plar que se­rá la pri­me­ra en arri­bar des­de Bra­sil.

“Chi­qui, Na­huel y To­bu­na es­tán muy bien en el CECY. Pe­ro a To­bu­na ya no la es­ta­mos cru­zan­do, por­que co­men­za­mos a tra­ba­jar con Ta­nia”, ex­pli­có Di Mar­ti­no. “Es­pe­ra­mos que an­tes de ter­mi­nar sep­tiem­bre se in­cor­po­re Isa, la ya­gua­re­té bra­si­le­ña, pro­ce­den­te de Cu­ri­ti­ba”, ade­lan­tó. “So­lo fal­ta un cer­ti­fi­ca­do ve­te­ri­na­rio y con eso es­ta­ría en con­di­cio­nes de ve­nir”, an­ti­ci­pó.

La nue­va hem­bra se ins­ta­la­rá en la cua­ren­te­na pre­pa­ra­da en la Es­ta­ción Bio­ló­gi­ca de San Ca­ye­ta­no. Allí es­tán aho­ra dos gru­pos de pe­ca­rí­es y unos sie­te ejem­pla­res de osos hor­mi­gue­ros re­cu­pe­ra­dos de si­tua­cio­nes de cau­ti­ve­rio y de ope­ra­ti­vos de trá­fi­co ile­gal de fau­na, que son tra­ta­dos por bió­lo­gos es­pe­cia­li­za­dos an­tes de ser rein­tro­du­ci­dos en el ám­bi­to de la re­ser­va.

La rei­na ce­de el tro­no

Con la in­cor­po­ra­ción de Ta­nia y la lle­ga­da pró­xi­ma de Isa, la pri­me­ra de las hem­bras en arri­bar al pro­yec­to en 2015 (que in­clu­so fue re­ci­bi­da por el im­pul­sor del pro­yec­to, Dou­glas Tomp­kins en San Alon­so cuan­do aún es­ta­ba con vi­da) es­tá cer­ca de ter­mi­nar su es­ta­dí­a.

“Pla­ni­fi­ca­mos un re­cin­to bien gran­de pa­ra ella. Ya es­ta­mos tra­ba­jan­do con los pla­nos. To­da­vía no te­ne­mos cla­ro dón­de es­ta­rá ubi­ca­do, pe­ro una de las op­cio­nes es la re­ser­va Agua­rá. En ca­so de que ten­ga­mos que sa­car a To­bu­na del Cecy, po­dría te­ner su es­pa­cio pre­fe­ren­cial en ese lu­gar”, eva­luó.

“Don­de fue­ra, se­rá un gran re­ci­to. Un lu­gar don­de pue­da te­ner un re­ti­ro dig­no. No se pue­de te­ner ani­ma­les em­pa­ren­ta­dos en el Cen­tro de Cría en plan­tel, es una de las re­so­lu­cio­nes que per­mi­ten la ha­bi­li­ta­ción del cria­de­ro”, re­cor­dó Di Mar­ti­no.

Mien­tras, las ges­tio­nes pa­ra el arri­bo de Isa si­guen en mar­cha. Y has­ta que la hem­bra bra­si­le­ña ter­mi­ne la cua­ren­te­na en San Ca­ye­ta­no “hay su­fi­cien­te tiem­po pa­ra ter­mi­nar de de­fi­nir dón­de se cons­trui­rá el nue­vo ho­gar de To­bu­na”, in­di­có.

Fuente: diario Época