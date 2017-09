La muerte del misionero Schweig: declararon como “testigos sospechosos” tres policías afectados al control del puente caído en Corrientes

Avanza la investigación por la muerte de Rogelio Schweig, el misionero que cayó a las aguas del arroyo Guazú tras desplomarse la ruta del puente sobre ruta nacional 12, el pasado 12 de julio en la localidad de Esquina.

La semana pasada declararon tres policías. “Se presentaron tres funcionarios policiales a declarar, el jefe del Priar Goya, y dos suboficiales que estaban en el control antes del puente. Con los testimonios podemos ir delimitando responsabilidades”, explicó el juez de instrucción Gustavo Vallejos a TN Goya.

“Se ha clarificado mucho la cuestión, son testigos sospechosos, no podían negarse a declarar, estamos esperando informes que se requirieron a instituciones para que se individualicen los imputados”, manifestó el magistrado.

Al ser consultado sobre el automóvil Eco Sport en el que viajaba la víctima, precisó que “es necesario encontrar al vehículo, igual hay elementos para continuar. Aún no fue hallado, en este momento no están buscando, pero pericias mecánicas podrán sumar a la investigación, debido a que se puede detectar si hubo fallas o no, en el rodado”, cerró el juez Vallejos.

Fuente: diario El Litoral