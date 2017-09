Aún no identificaron a los violentos que castigaron brutalmente al árbitro fallecido el viernes

RELACIONADAS Murió un árbitro de los Interprofesionales que había sido atacado a golpes por un grupo de vecinos en Posadas

Bajo las órdenes del juez de Instrucción Seis de Posadas, Ricardo Balor, investigadores de la Policía están tratando de identificar al grupo de vecinos que atacó de manera letal a Ernesto Daniel Romero (58), el árbitro golpeado el sábado 2 de septiembre en Tacuarí casi Zapiola y que murió casi una semana después.

La principal hipótesis indica que el hombre, que oficiaba de árbitro en los Interprofesionales, atacaba a su ex mujer, de 45 años, y que quienes le propinaron la paliza salieron en defensa de la dama.

Hasta el momento, los detectives no habrían dado con testigos puntuales del hecho y que incluso la mujer no estaría en condiciones de identificar al grupo que golpeó con brutalidad a Romero.

El árbitro dejó de existir el viernes último en el hospital Madariaga, donde había entrado inconsciente y en estado crítico.