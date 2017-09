Alumnos de Iguazú piden votos para ganar concurso Samsung “Soluciones para el futuro 2017” con un proyecto que elimina bacterias del agua contaminada

Facundo Molina fue uno de los becados del Concurso Mejor Promedio 2014 de Misiones Online, y hoy se encuentra compitiendo con su equipo de la Escuela Técnica EPET N°4 de Puerto Iguazú, con un proyecto que se basa en un método a partir del uso de la nanotecnología para eliminar bacterias, como la Escherichia coli o protozoos, de aguas contaminadas.

Se trata del Concurso Samsung “Soluciones para el futuro 2017” del cual fueron elegidos, al igual que los alumnos del Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica N°3 (I.E.A.E N°3) de San Vicente con su proyecto de Ciencias llamado “Generación de Energía por Medio de Olas”, entre los 30 mejores proyectos de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Por este motivo, Facundo pide el apoyo de la gente a través de su voto electrónico. El link del proyecto es http://ar.socialab.com/challenges/soluciones-futuro-2017/idea/43619

“Durante todo el día de hoy lunes 11 de septiembre, hasta las 23:59 horas, se puede seguir sumando votos, y es por eso que pedimos a los misioneros si es que podrían apoyarnos compartiendo nuestro proyecto y votando la iniciativa. Leí que MisionesOnline publicó el proyecto de los chicos de San Vicente y son realmente unos capos!”, expresó Facundo.

“En nuestro caso, el proyecto se basa en un método para eliminar bacterias, como la E. coli o protozoos, de agua contaminada. Para eso utilizaríamos la radiación UV del sol y un filtro de nanopartículas de plata, que tiene un efecto bactericida. Así, se espera beneficiar a mucha gente que toma agua de pozos superficiales que se encuentra contaminada, una situación cada vez más común en nuestra provincia”, explicó el estudiante.

Un proyecto que merece sumar apoyo

En el proyecto proponemos un sistema con el que se pueda eliminar la presencia de patógenos tales como Escherichia coli, causante de la diarrea y el síndrome hemolítico urémico, del agua extraída de pozos destinada al consumo humano. Para ello, haríamos uso de aplicaciones nanotecnológicas y elementos de fácil disposición en nuestras casas. El mismo estaría compuesto por receptáculos que expongan el agua a la radiación ultravioleta proveniente del sol, logrando así desactivar las bacterias que se encuentran en el agua, y a un tipo de filtro que contenga nanopartículas de plata, las cuales poseen un efecto bactericida. El contenedor de agua debería estar hecho de algún material que permita pasar los rayos UV de manera eficiente, tal como el polipropileno o el polietileno (PET), plástico del que están hechas las botellas de gaseosa. De esta forma, se pretende dar solución a una problemática que afecta a muchos hogares que no poseen acceso al agua potable de red, evitando el desarrollo de enfermedades.

País: Argentina

¿Qué PROBLEMÁTICA quieren resolver?

El agua es un derecho vital para todos. Sin embargo, no todas las personas tienen la posibilidad de abastecerse de agua potable, llegando este recurso a ser un factor de riesgo en cuanto a enfermedades al proceder de fuentes contaminadas. En nuestra provincia (Misiones) una gran cantidad de hogares consumen agua que proviene directamente de pozos en sus patios, no teniendo acceso al agua de red o al no estar conectados a la misma. Asimismo, el sistema cloacal no llega a todas partes, recurriendo a pozos absorbentes instalados también en su propiedad. Esto, junto a la contaminación de napas propia del ambiente urbano, puede generar la presencia de bacterias en el agua, constituyendo una amenaza a la salud de las personas, en especial en los sectores más humildes.

Escuela: Escuela Provincial de Educación Técnica N°4 “OEA”

Video

Provincia/ Departamento: Misiones, Puerto Iguazú

País: Argentina

Compañeros de equipo:

Ivo Gabriel Villalba y Facundo Molina