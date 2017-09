UMMA vibró con los vientos de Dancing Mood

RELACIONADAS Continua hoy el 15 Festival internacional de títeres Kruvikas

El sábado por la noche se vivió una noche única ya que el conjunto comandado por Hugo Lobo desembarcó en UMMA para, junto con sus músicos, hacer bailar a la gran cantidad de personas que asistieron al recital.

Los instrumentos de viento en sí poseen un gran poderío, en conjunto suenan tan enérgicamente que vuelve imposible el querer resistirse a bailar, si a esto le sumamos el ritmo de ska obtenemos como resultado un sonido y un ritmo realmente contagioso. Dancing Mood hace precisamente música con esos parámetros, ritmos jamaiquinos e instrumentos de viento.

Armónica, saxofón, trompeta, trombón y la flauta traversa son algunos de los elementos que dotan de melodía al sonido de esta banda de Buenos Aires. Hugo Lobo es el encargado de dirigir a los más de diez integrantes del conjunto para lograr la coordinación que deriva en el inevitable danzar de los espectadores.

Dancing Mood viene presentando su último disco titulado “On the good road” y efectivamente se encuentran por el buen camino ya que vienen hace más de 13 ofreciendo su arte y ganando un público consolidado en todo el país. Posadas no es la excepción.

El show comenzó aproximadamente a las 21hs con bandas locales que se encargaron de preparar el ambiente, como ser Combination, Flores a los Chanchos y Namibians. Luego se dio paso a los protagonistas estelares y a eso de las 22 ya se presentaba Dancing Mood, una vez más en la noche de Posadas.

Se bailó, es ese el resumen de un recital que generó varias expectativas y no defraudó. Una buena calidad de sonido, permitía escuchar con claridad todos los instrumentos mientras que una buena iluminación en el escenario acompañaba a la música a través de las luces y generaban en el lugar ese ambiente ameno, alegre pero no exaltado, ideal para quienes disfrutan de la música instrumental que ofrece esta banda bonaerense. Cuando llegó el momento de dar por finalizado al recital los espectadores no paraban de pedir una última canción. Hugo Lobo fue el encargado de decir “hasta la próxima”.