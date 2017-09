Hoy Puerto Iguazú cumple 116 años: La Ciudad de las Cataratas, Maravilla del Mundo 

El acto conmemorativo del 116° aniversario de Puerto Iguazú, se llevará a cabo este domingo 10 de septiembre a la hora 11 en la avenida Costanera Eduardo Arrabal, donde se realizará el descubrimiento del Busto del “Vasco de la Carretilla”- Hito Fundacional, con la presencia del intendente Claudio Filippa y otras autoridades.

Actividades por el 116° aniversario

Del 5 al 10 de Septiembre – XXIII Festival de Danzas de Mercosur – Polideportivo Municipal Daniel Pinoff – Villa Nueva.

Viernes 8 de Septiembre – 18 Edición Tradicional Concurso del Reviro – Plazoleta Dr. Ramón Carrillo – Barrio Obrero inicio 20 horas.

Sábado 9 de Septiembre – Cena Homenaje a los Pioneros.

Domingo 10 de Septiembre – 9 horas: Liga Regional de Futbol inicio del 2 Torneo Sudamericano de Karate-Do.

11 horas: Aniversario de la fundación de Puerto Iguazú, descubrimiento del Busto del Vasco de la Carretilla – Avenida Costanera Eduardo Horacio Arrabal – Hito Fundacional.

Los primeros

Suena casi a una leyenda que el explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca descubrió las Cataratas del Iguazú en 1541, intrigado por el ruido ensordecedor que se escuchaba a kilómetros de distancia. Esto ocurrió en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles al lugar y los guaraníes estaban ampliando su territorio.

Tras su descubrimiento la zona permaneció poblada únicamente por aborígenes hasta 1880, aun cuando la misión jesuítica de Santa María del Iguazú sobrevivió más de un siglo en el actual emplazamiento de Foz do Iguaçu.

Fue así que en 1881 la provincia de Corrientes —que en ese entonces tenía anexada a Misiones— vendió 50 leguas cuadradas en donde hoy se asienta Puerto Iguazú. Los terrenos cambiaron 3 veces de dueño en apenas 2 años, llegando hasta manos de José Gregorio de Lezama, lapso en el cual también fue separada la provincia de Misiones de Corrientes.

Lezama costeó un viaje de la Armada que llevó una expedición científica para explorar estas tierras, viaje del cual participaron el explorador Carlos Bosetti y Jordan Hummel, quien luego organizaría el primer viaje turístico a las Cataratas (la primera excursión turística a las Cataratas del Iguazú se realizó en el barco España). Pero antes de que llegara la excursión de visitantes, en 1888 Lezama también vendería las tierras, que serían adquiridas por Martín Errecaborde y Cía.

En 1882 el gobernador de Misiones Rudecindo Roca dividió el territorio provincial en cinco departamentos, nombrando al más boreal de ellos: Iguazú, el río y sus estruendosos saltos eran una referencia inevitable para esta elección.

Este departamento tuvo poca vida, ya que en 1898 la provincia fue nuevamente sub dividida alcanzando 14 departamentos, llamando Frontera al que abarcaba Iguazú (además de los actuales San Pedro, General Manuel Belgrano y Eldorado). Y ya había instalado un pequeño poblado en el lugar, por lo que fue designado como Juez de Paz: Alberto Mugica.

Ese mismo año Hummel emprendió junto a Gibaja y Núñez el primer viaje a las Cataratas, aunque la enmarañada selva impidió que lo realizase por el lado argentino, por lo que tuvo que rodearlo por el Brasil. No obstante, Hummel logró con este viaje que las autoridades hiciesen foco sobre esta zona. En 1901 el gobernador Lanusse viaja a Buenos Aires para interesar a la empresa naviera Mihanovich en realizar un viaje turístico por el río Paraná que arribase a Iguazú. El primer paseo en barco no cumplió su objetivo, ya que por la falta de camino entre la aldea y los saltos los pioneros turistas no pudieron conocer las mentadas cascadas.

Entre estos turistas viajaba Victoria Aguirre, quien se convirtió en una suerte de protectora del pueblo, al decidir donar una importante suma para la apertura del camino el 12 de agosto de 1901; esta suma fue aunada a una donación de Gibaja y Núñez.

Victoria Aguirre Puerto Aguirre

El acto fue considerado tan importante que se tomó como fecha simbólica de fundación. En 1902 el Gobierno Nacional se reserva las tierras que luego formarían uno de los 2 primeros Parques Nacionales de Argentina: el Parque nacional Iguazú, que alberga a una de las más impactantes maravillas naturales del mundo, las Cataratas.

En 1907 se remataron las tierras del Iguazú, quedando el norte en manos de Domingo Arrayagaray y el sur en manos de Errecaborde. Gibaja y Núñez volvieron a entrar en escena al instalar el primer hotel en ese mismo año. Esto ocurrió aún antes de la aparición de la primera escuela, Comisaría y puesto de Subprefectura, lo cual acaeció en 1913.

Como consta en la creación del Registro Civil en 1916, el pueblo era denominado en ese entonces Puerto Aguirre. En 1928 llegó la primera Estafeta de Correos. Y desde 1928 se sucederían acontecimientos vitales para el desarrollo futuro del poblado: la Nación compra a Arrayagaray las tierras con destino a Parque Nacional y zona militar, se creó el Parque Nacional Iguazú y finalmente se delimitó el área urbana de Puerto Aguirre y el propio Parque.

En 1943 el lugar recobró su denominación original. No obstante, la misma fue despojada en 1951 para rebautizarlo como Eva Perón, finalmente el gobierno militar que derrocó a Juan Domingo Perón restituyó el nombre que perdura hasta hoy (a comienzo del siglo XX hubo una propuesta de rebautizarla como ciudad de las Cataratas del Iguazú, pero no prosperó).

El primer aeropuerto terrado funcionaba ya en 1948 y ese mismo se abrió por primera vez la venta de tierras en la zona urbana comenzó un explosivo incremento poblacional que sólo se vio frenado en los años 1990 por la Ley de Convertibilidad que hizo mucho más atrayente la orilla contraria de Foz de Iguazú.

En 1951 fue creada la primera Comisión de Fomento, mientras que en 1978 la Municipalidad sería nombrada de primera categoría.

El turismo fue la principal actividad económica desde el inicio, ya que la hotelería y el comercio son hasta hoy las principales fuentes de trabajo de la ciudad, considerada la tercera más poblada de Misiones luego de Posadas y Oberá.

En la actualidad

Ya en el siglo XXI, la industria sin chimenea se vio potenciada en gran manera desde la proclamación de las Cataratas del Iguazú como maravilla natural del mundo en noviembre del 2011, así es que 116 años después del inicio, la ciudad que alberga a las imponentes Cataratas que un día embelesaron a Alvar Núñez, se ha convertido en el destino favorito del interior del país y el Parque Nacional más visitado de Argentina.

Hoy Puerto Iguazú mira hacia un futuro prometedor, que prevé mejorar cada día más para ofrecer a sus habitantes y visitantes una mejor infraestructura y servicios acordes al destino y la demanda. Un futuro que ya se comienza a vislumbrar con récords de visitantes, con 14 mil plazas hasta para los gustos más exigentes, restaurantes de primer nivel que se lucen hacia el mundo, y las mejoras en la ciudad, como ser la puesta en valor y modernización del aeropuerto de Iguazú, por el cual el Ministerio de Transporte de la Nación continúa trabajando para renovar completamente el lugar con el fin de potenciar así uno de los sitios turísticos más emblemáticos del país.