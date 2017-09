Mensaje del papa Francisco ante los abusos a menores por parte de la Iglesia católica

“Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y, humildemente, pido perdón. También por los pecados de omisión por líderes de la Iglesia que no han respondido a las denuncias presentadas por familias y víctimas”: papa Francisco.

Martha Nelly Arteaga desde hace cuatro años pide a la justicia colombiana hallar al responsable de la violación sexual de su hijo; se trata del padre Nelson Arango Monsalve, quien era sacerdote del municipio de Olaya, al occidente de Antioquia. El hijo de Nelly tenía para la época 12 años y era acólito de la parroquia. Hoy, el menor recibe atención psiquiátrica y se encuentra medicado.

“(…) Pedí una cita con el monseñor de Santa Fe de Antioquia y le llevé mis pruebas. Me dijo que entendía por lo que estaba pasando y que no negaba lo sucedido y hasta el sol de hoy es la única respuesta que he recibido de la Iglesia”. Nelly Arteaga.

Al caso de Nelly, se suman 18 más de sacerdotes colombianos denunciados por abuso sexual, algunos de estos son reclamados por la justicia de países como: Estados Unidos, Nicaragua, Perú e Italia, por su responsabilidad en abusos a menores de edad entre 2001 y 2015. De estos sacerdotes, 9 se encuentran en libertad, 7 están pagando condena y 4 son prófugos de la justicia.

Hacer públicos los casos de abuso por parte de miembros de la Iglesia tuvo origen en el año 2014, tras la llegada de Jorge Mario Bergoglio a la silla de Pedro. El papa Francisco creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. En el año siguiente se expidió el estatuto de la misma y el pontífice nuevamente se dirigió a los miembros del clero:

“No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos (…) todos los obispos deben ejercer con sumo cuidado su labor y rendirán cuentas de esta responsabilidad”, papa Francisco.

Las palabras del pontífice tuvieron eco cuando celebró la eucaristía en la Casa Santa Marta en el Vaticano, invitando a siete víctimas de abuso sexual por parte de representantes de la Iglesia católica para pedirles perdón por esos hechos y por la complicidad en los mismos.

Según Hernán Olano, abogado experto en derecho canónico, en algunos países se ha venido sancionando la omisión en vigilancia de quienes deben cumplir adecuadas funciones como apóstoles de la Iglesia. “El papa ha dicho que los candidatos al sacerdocio deben tener exámenes psicológicos y acompañamiento permanente dentro de sus directrices. El omitir hechos de violencia sexual en los últimos cuatro años ha generado que el papa retire del servicio a obispos y sacerdotes, por colaboración u omisión ante el conocimiento de abuso o posible abuso contra un menor”, aseguró Olano.

En Colombia, la justicia ha tomado como referente dos casos de violación a menores: el primero se dio en El Líbano, al norte del Tolima, donde fue responsabilizado el párroco Luis Enrique Duque por el abuso sexual de dos menores de edad y condenado a 18 años de prisión. Poco tiempo después Duque quedó en libertad por vencimiento de términos. Una orden de la Corte Suprema de Justicia sancionó económicamente a la diócesis de El Líbano por omisión del hecho.

El segundo caso hace referencia a la Arquidiócesis de Cali, proceso en el que aún se espera sentencia contra el abuso de tres menores de edad por parte del sacerdote William de Jesús Mazo Pérez.

El abogado Hernán Olano sostiene que en Colombia no existe un registro público de casos de abuso sexual por parte del clero y que la mayoría se quedan en una etapa prejudicial. Es decir, de conciliación y reparación netamente económica pues la jurisprudencia es insuficiente, ya que los procesos son: largos, complejos y no siempre benefician al demandante. “(…) Se deja a las víctimas en desamparo social, psicológico y psiquiátrico”, complementó el abogado experto en derecho canónico.

Olano también asegura que los tribunales eclesiásticos que el papa Francisco impuso, permiten a los jueces retirar del servicio a los miembros de la Iglesia que sean responsables de abuso sexual, pero hasta aquí llega la sanción, porque la excomunión no está contemplada para estos casos. La consigna refiere que se excomulga a quien realice un ataque directo contra la Iglesia, pero no a otra persona. Para eso está la justicia ordinaria.

Martha Nelly, afirma que ha intentado repetidas veces hablar con la fiscal del caso y que han pasado más de cinco meses y a la fecha aún no ha tenido respuesta del hombre que abusó de su hijo, ni apoyo para el tratamiento que requiere.

Para el máximo jerarca de la Iglesia católica en adelante, por omisión y culpa se responde. En otra ocasión, hizo un llamado a sus representantes en el mundo para que se actúe frente a hechos de violencia contra menores.