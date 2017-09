En imágenes, la emocionante segunda jornada del Festival de las dos orillas en el Montoya

Participan más de 850 niños y jóvenes músicos en coros y orquestas sinfónicas. Hoy se realizará el concierto final en el Poliderportivo del Instituto Santa María, en Posadas, a las 20 horas. No te pierdas el último repertorio, entrada libre y gratuita.

A sala llena y con espectadores que iban cubriendo las escaleras de ingreso, el auditórium del Montoya albergó a seis orquestas y un coro, provenientes de distintos puntos del país y países hermanos. La apertura fue realizada por la orquesta “Turma do Violino” de Balneário Camboriú y el cierre por un coro de Encarnación.

Durante esta segunda noche, que tuvo lugar el viernes 8 de septiembre, cada orquesta visitante, siete orquestas y un coro, tocaron por separado sus repertorios. Entre estos, participaron músicos de Chubut, Misiones, Chaco, Paraguay, Brasil, entre otras provincias interpretando canciones clásicas como la Marcha del Coronel Boogie, Can Can, el Himno a la Alegria, Que se vengan los chicos, el Casamiento de la Taca taca y Oh Fortuna.

El festival lleva este nombre porque participan veinte orquestas compuestas por jóvenes de diferentes provincias argentinas, así como también de países limítrofes como Paraguay y Brasil. También participan coros y en total llegan a ser 850 músicos entre coristas e instrumentistas.

Hoy a las 20 se realizará el gran cierre en conjunto con diferentes orquestas en el polideportivo del colegio Santa María, ubicado en avenida Centenario y Zapiola de Posadas. El repertorio será de estilo sinfónicocoral, con sinfonías clásicas e invitados solistas.