Vea las listas completas de candidatos a diputados provinciales

Septiembre 8, 2017  5:45 pm

Vea las listas completas de candidatos a diputados provinciales

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Vencido el plazo de inscripción de las listas de candidatos a diputados provinciales, estas son las 15 nóminas que ingresaron al Tribunal Electoral de Misiones y que serán oficializadas una vez que sean aprobadas.

A continuación las listas con los 20 candidatos titulares de cada una.

Partido Agrario y Social

  1. LENGUAZA, PABLO ISAAC
  2. GORING, CARLOS
  3. PERINI, GIULIANA
  4. PAEZ, JORGE RAUL
  5. RYNDYCZ, CRISTINA MARIA ITATI
  6. TORRES, SALVADOR MARIA
  7. HOLZ, ALBERTO OMAR
  8. DECIMA, HUMBERTO ISMAEL
  9. DE BARBA, MARIA SANDRA
  10. MONGES, DANIEL
  11. BORGES, NANCY NOEMI
  12. MASONEVEZ, RAQUEL
  13. TELLO, ENZO DAMIANO
  14. RIBEIRO, VANESA ALEJANDRA
  15. SEGOVIA, JUAN CARLOS
  16. PENAYO, CORINA NOELIA
  17. BRITEZ, JUAN PABLO
  18. SELZLER, CARMEN ESTHER
  19. MEZA, MIGUEL ANGEL
  20. FRIAS, LILIANA VERONICA

Avancemos

  1. ESCALADA, HUGO BERNARDO
  2. SUARES, CARINA MERCEDES
  3. FERNANDEZ, FERNANDO JESUS
  4. VIANA, MARIA IRIS DEL PILAR
  5. MORINIGO, ABEL MARCELO
  6. ROA, ALICIA NORMA
  7. SCHIMMELPFENNIG, ALVINO AUGUSTO
  8. CLARO, HUGO DANIEL
  9. CYBYK, NANCY BEATRIZ
  10. BONI, JORGE RAUL
  11. LAVALLE, SANDRA MABEL
  12. GOMEZ, MABEL ANTONIA
  13. AYALA, HUGO DANIEL
  14. GALARZA, GLADYS MABEL
  15. RODRIGUEZ, JOSE RAMON
  16. ALARCON, PATRICIA ANDREA
  17. KONDRATZKY, ANIBAL RUBEN
  18. URBANO, DIANA NOEMI
  19. MANZUR, VICTOR DANIEL
  20. ECHEVERRIA, CLAUDIA ELIZABETH

 Cambiemos

  1. PIANESI ARIEL FERNANDO PEPE
  2. LOPEZ VEDOYA, MIGUEL ANGEL TATI
  3. RODRIGUEZ, LILIANA MABEL
  4. GONZALEZ, GUSTAVO ALBERTO
  5. ROCHOLL, JOSE ROBERTO
  6. MINDER, INES ANITA
  7. MELA, PAULINO JAVIER
  8. MUDRY, FERNANDO JAVIER
  9. IURINIC, DORA NANCY
  10. TARNOSKI, MIGUEL TOTY
  11. JARA, NORMA NELIDA
  12. PELINSKI, PABLO
  13. CASSOL, MARCOS MARCELO
  14. CABAÑA, SABRINA MABEL
  15. SOSA, LUIS SANDRO
  16. GERULA, ALICIA GRACIELA
  17. PEREZ BOCCO, GUSTAVO HERNAN
  18. PIREZ, PATRICIA ANGELICA
  19. NERENBERG, MIRIAM NOEMI
  20. SANDER, MARIELA SOLEDAD

Frente Popular

  1. PASAMAN ZNACOVSKI, JUAN CHITO
  2. KLINGBEIL, CRISTIAN EZEQUIEL
  3. FERNANDEZ, ANA ANGELA
  4. BRIZUELA, CELESTE ITATI
  5. MARTINEZ, JOSE MARCELO
  6. VERON, ANDREA CAROLINA
  7. ACQUAROLI, CAROLINA BEATRIZ
  8. SOMARIVA, LUCILA ANAHI
  9. AYALA, MARIA BIBIANA
  10. VIERA, HUGO ALEJANDRO
  11. MARTINEZ, ROSALIA
  12. GUTIERREZ, NANCY ESTHER
  13. DA ROSA, PABLO CESAR
  14. AVELLANEDA, ERNESTO FIDEL
  15. DA SILVA, MARIA CRISTINA TINA
  16. ROJAS, HUGO OCTAVIO
  17. MONZON, RAMONA ANDREA
  18. MENDOZA, ERNESTO CESAR
  19. GALARZA, ELIDA BEATRIZ
  20. TOLOSA, LUCAS MAXIMILIANO

Frente Renovador de la Concordia Social

  1. CESINO, JORGE MARTIN
  2. RODRIGUEZ, NATALIA RAQUEL
  3. BARRETO, JULIO CESAR CHUN
  4. PEREYRA PIGERL, HECTOR RAFAEL
  5. REVINSKI, ORLANDO RAMON
  6. FRANCO, ROSSANA MARLI
  7. RUHMLING, MARIO NORBERTO
  8. GERVASONI, ROQUE RAMON
  9. AGUIRRE, MARIELA BEATRIZ
  10. SEVI, ISAAC HUMBERTO NEGRO
  11. DUARTE, LAURA GRISEL
  12. BRAGAÑOLO, MARTA
  13. BURGOS, MARTIN MANUEL
  14. ORIOZABALA, SEBASTIAN VASCO
  15. OTERO, JORGE HERNANDO
  16. AMARILLA, MIRTA NOEMI
  17. BERNARD, SWEN JURGEN
  18. FIEGE WUTZKE, KAREN VICTORIA
  19. MERCADAL, RICARDO MARIANO
  20. DIB, MIGUEL ANGEL

Movimiento de Militantes Barriales

  1. DE SA, NEREO
  2. BEJAR, MIGUEL ANGEL
  3. MOREL, MERCEDES CONCEPCION
  4. JUNIS, JOSE ARIET
  5. MARTINEZ, JUAN ROBERTO
  6. RECALDE, NATALIA SOLEDAD
  7. CORREA, RAMON
  8. AGUIAR, RAMONA RAQUEL
  9. BEJAR, JOSE LUIS
  10. BENITEZ, HUGO MANUEL
  11. MATTOS, CARLOS ALFREDO
  12. ALFONSO, JORGINA
  13. WAGNER, ERVINO
  14. MATTOS, YESICA SOLEDAD
  15. VILCHES, VICTOR HUGO
  16. RIVAS, JOSEFINA DEL CARMEN
  17. NOGUERA, CRISTINO
  18. GIMENEZ, LUIS ALBERTO
  19. VEGA, RAMON ANIBAL
  20. LEZCANO, JACINTO MARTIN

Movimiento Positivo

  1. NIELSEN, GABRIEL CONRADO
  2. COROLEU, ALBERTO ROQUE
  3. DOS SANTOS CAMPOS, NELIDA CRISTINA
  4. DUARTE, LUCIANO OSCAR
  5. ELGART, JORGE
  6. BOGADO, ROSA ANALIA
  7. CHEMES, ULISES RUBEN
  8. LACONI, MARIO MANUEL
  9. FERNANDEZ, ELIZABETH ESMERALDA
  10. NIELSEN, CRISTINA BEATRIZ
  11. AYALA, CRISTIAN MARCELO JAVIER
  12. FRANCESCHINI, GERARDO ALCIDES
  13. DA ROCHA, ELSA DELSI
  14. FERNANDEZ, FRANCISCO
  15. REYNAL, NERI GABRIEL
  16. HORIANSKI, ROCIO MARISOL
  17. ROLON, JUAN CARLOS
  18. LINO, CLAUDIO JONATHAN
  19. DIAZ, CESAR ALFREDO
  20. CABALLERO, CLAUDIA MARIANA

Movimiento Social Para Una Mejor Vida

  1. BENITEZ, ROBERTO ORLANDO
  2. DUARTE, FRANCISCO ESTEBAN
  3. VERON, ROSALIA
  4. RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
  5. AVALOS, LAURA LEONOR
  6. DE BARRIOS, MANUEL CELESTINO
  7. MALINOWSKI, RUBEN OMAR
  8. MARIANO, MARIELA PAULA
  9. FONCECA, NESTOR RUBEN
  10. MENDEZ, PLACIDO OSCAR
  11. HENTSCH, NILDA SONIA
  12. GONZALEZ, RAMON LAUREANO
  13. AYALA, ROBERTO ANIBAL
  14. MEZA,RITA ELIZABETH
  15. GOMEZ, BERNARDO ANASTACIO
  16. ZORRILLA, SECUNDINO
  17. MEDINA, DELIA INES
  18. SERVIN, OSCAR RAUL
  19. KALINOSKI, ANTONIO JORGE
  20. CRUZ, FRANCISCO AMADEO

Nuevo Octubre- Podemos

  1. KNUPPELHOLZ, FEDERICO JOSE
  2. ZALLIO, JORGELINA ROCIO
  3. ROCABERT, ANA ISABEL
  4. DE SOUSA, GABRIEL ANTONIO
  5. TAMBORINI, FRANCO MASSIMO
  6. BRITOS, ROMILDA ELENA
  7. MIGUEL, JOSE CESAR
  8. BOVEDA, LUIS MAXIMILIANO
  9. KACZAN, MARIA ESTER
  10. ARGAÑARAZ, JUAN MANUEL
  11. TARON, ROMINA TAMARA
  12. CANTERO, EVARISTA VICTORIA
  13. REILLY, MALENA ESTER
  14. MORAND, JORGE RODRIGO
  15. RAMIREZ, YESICA MARIANA
  16. EDELMAN, NADIA LAURA
  17. LEONARDO, MARIA PAULA
  18. MOREL, EDGARDO RAMON
  19. DELGADO, MARCELO ENRIQUE
  20. ORFILA, JUAN MIGUEL

Partido del Obrero

  1. COUTOUNE, MARIO EDUARDO
  2. DENGLER, CRISTINA SOLEDAD
  3. ANDREOLI, CARLOS RODOLFO
  4. BRUSCA, LAURA
  5. MALLORQUIN, JUAN ESTEBAN
  6. ESPINOLA, MARIA IRENE
  7. DOMINGUEZ, HUGO JAVIER
  8. PEDERSEN, MARIA NAZARIA
  9. DURAND, MARIO
  10. GARCIA, ALICIA SOLEDAD
  11. VERON, REYNALDO GABRIEL
  12. RIVAS, WILMA MARLENE
  13. OLSSON, DIEGO ALEJANDRO
  14. LOPEZ GIMENEZ, GABRIELA
  15. FLEITA, EMILIANO
  16. DAPORTA, DANIELA ALEJANDRA
  17. ANTUNEZ, VICTOR RAMON
  18. GONZALEZ, MIGUELINA
  19. SCHREINER, ALEJANDRO GUIDO
  20. SOSA, GRACIELA MARGARITA

Partido La Nueva Política

  1. BUSTOS, SERGIO ALEJANDRO
  2. KAPKO, JOAQUIN RICARDO
  3. LORENZO, LUCY MABEL
  4. DOS SANTOS, RICARDO LUIS
  5. RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO
  6. FERREYRA, MONICA LUJAN
  7. DE LIMA, RAMON ALBERTO
  8. ZAMBONI, DANIELA INES
  9. NUÑEZ, ALFREDO RAUL
  10. MULLER, DIEGO HERNAN
  11. LEON, MARIA DEL CARMEN
  12. FLEITAS, HUGO NICOLAS
  13. DUARTE, MIGUEL DARIO
  14. SZELIGA, MERCEDES LEONOR
  15. PRESA, SANTIAGO EMILIO
  16. KINASZEZUK, JOSE MARCELO
  17. FERNANDEZ, SILVIA ROXANA
  18. FLORES, MARIO ALEJANDRO
  19. REPKA CARAVACA, ROBERTO RAUL
  20. ACOSTA, DANIEL ENRIQUE

Partido Solidario

  1. ESPER, MARIO VICENTE PICHI
  2. MEDAGLIA, GUSTAVO ADRIAN
  3. BARRIOS, SANDRA ANGELICA
  4. GOTZ, IVO
  5. PAN, BLANCA ESTELA
  6. FLECHA, LUIS GILBERTO
  7. FIGUEREDO, MONICA CECILIA
  8. VARGAS, LUIS ALBERTO
  9. ROSKO, OFELIA MAGDALENA MARCIA
  10. CONTRERA, MARCELO RUBEN
  11. PEREZ, ALEJANDRO ESTEBAN
  12. RODRIGUEZ, NOELIA VALERIA
  13. BATISTA, EZEQUIEL NAHUEL
  14. MONTIEL, MIRTA NOEMI
  15. BAEZ, SEGUNDO JULIO
  16. VILLALBA, GABRIELA ANGELICA
  17. RODRIGUEZ, KARINA VERONICA
  18. GALEANO VERA, CLAUDIO RAMON
  19. PERIE, JUAN DOMINGO
  20. FLEITAS, JORGE HORACIO

Unión Popular

  1. FABIO, JOSE DOMINGO
  2. BELLOT, HUGO JESUS
  3. RODRIGUEZ, MIGUEL ALEJANDRO
  4. ARRIETA, NESTOR OSCAR CACHO
  5. VOGEL, CARMEN MIRTA
  6. SCHULLER, HECTOR FRANCISCO
  7. BEÑACAR, JOSE MARIANO
  8. OLIVEIRA, TERESA CARMEN
  9. MAIDANA ASOYA, BERNARDINO TITO
  10. HUCULLAK, ESTEBAN JAVIER
  11. GALARZA, ANALIA GRISELDA
  12. FERREIRA, SANTIAGO EMMANUEL
  13. SPACIUK, MARIO ROBERTO
  14. PARRA, ANGELA RAMONA
  15. ALARCON BURTNIK, LUCAS MATIAS RAMON
  16. MAIDANA, CINTIA ROCIO
  17. CIONCI, DEBORA VANESA
  18. STOCK, JUAN CARLOS
  19. SILVA, LILIANA NOEMI
  20. VERA, GABRIELA ALEJANDRA

Vamos Adelante

  1. VELAZQUEZ, RAMON DEL ROSARIO
  2. POHL, GRACIELA MARLENE
  3. SUAREZ, ERNESTO
  4. SANCHEZ, CRISTIAN ROBERTO
  5. BENITEZ, RICARDO ELIAS
  6. SALVATIERRA, SILVANA ITATI
  7. RODRIGUEZ, ADRIAN ALFREDO
  8. ALMADA, JOSE ALBERTO
  9. FONTANA, MARTHA SUSANA
  10. BENITEZ, HECTOR RUBEN
  11. RUBEN, JORGE ERNESTO
  12. PRZYSIEZNIK, ANDREA ROMINA
  13. GUENIN, ALBERTO RAMON
  14. GOMEZ, FELIPE ARIEL
  15. ROTELA, NATALIA ANTONELA
  16. AQUINO, VICTOR RAMON
  17. SILVERO, MANUEL ALEJANDRO
  18. NAVARRO, DIANA MERCEDES
  19. SUÑE, LUIS SEBASTIAN DE JESUS
  20. KOSUSZNE, JULIANA ESTHER

Frente Unidad Militante

  1. SANDOVAL, RAUL LIDER
  2. DOBIDENKO FLEITAS, GISELLE MERCEDES MABEL
  3. BORDON, MARIO JOSE
  4. CARDOZO, LUIS CARLOS
  5. GASC, SUSANA
  6. FORMANOWICZ, GERARDO VALENTIN
  7. LOPEZ, EVA
  8. DO CAMPO, MIGUEL ANTONIO
  9. BENITEZ, CARLOS OSCAR
  10. BRITEZ, TERESA SANTA
  11. GONZALEZ, ABELARDO ESTEBAN
  12. URDINOLA, JUAN JORGE
  13. MEINL, DIEGO CESAR GUSTAVO
  14. ROMERO, DOLORES AGUSTINA
  15. RAINELT, LIRIO
  16. RUIZ DUARTE, CARLOS DAVID
  17. SOTELO, SERGIO DANIEL
  18. CHAGAS, ZULEMA ZOILA
  19. DA CUÑA, MILTON FABIAN
  20. ALDERETE, DIEGO OSCAR

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