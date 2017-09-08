Vea las listas completas de candidatos a diputados provinciales
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Vencido el plazo de inscripción de las listas de candidatos a diputados provinciales, estas son las 15 nóminas que ingresaron al Tribunal Electoral de Misiones y que serán oficializadas una vez que sean aprobadas.
A continuación las listas con los 20 candidatos titulares de cada una.
Partido Agrario y Social
- LENGUAZA, PABLO ISAAC
- GORING, CARLOS
- PERINI, GIULIANA
- PAEZ, JORGE RAUL
- RYNDYCZ, CRISTINA MARIA ITATI
- TORRES, SALVADOR MARIA
- HOLZ, ALBERTO OMAR
- DECIMA, HUMBERTO ISMAEL
- DE BARBA, MARIA SANDRA
- MONGES, DANIEL
- BORGES, NANCY NOEMI
- MASONEVEZ, RAQUEL
- TELLO, ENZO DAMIANO
- RIBEIRO, VANESA ALEJANDRA
- SEGOVIA, JUAN CARLOS
- PENAYO, CORINA NOELIA
- BRITEZ, JUAN PABLO
- SELZLER, CARMEN ESTHER
- MEZA, MIGUEL ANGEL
- FRIAS, LILIANA VERONICA
Avancemos
- ESCALADA, HUGO BERNARDO
- SUARES, CARINA MERCEDES
- FERNANDEZ, FERNANDO JESUS
- VIANA, MARIA IRIS DEL PILAR
- MORINIGO, ABEL MARCELO
- ROA, ALICIA NORMA
- SCHIMMELPFENNIG, ALVINO AUGUSTO
- CLARO, HUGO DANIEL
- CYBYK, NANCY BEATRIZ
- BONI, JORGE RAUL
- LAVALLE, SANDRA MABEL
- GOMEZ, MABEL ANTONIA
- AYALA, HUGO DANIEL
- GALARZA, GLADYS MABEL
- RODRIGUEZ, JOSE RAMON
- ALARCON, PATRICIA ANDREA
- KONDRATZKY, ANIBAL RUBEN
- URBANO, DIANA NOEMI
- MANZUR, VICTOR DANIEL
- ECHEVERRIA, CLAUDIA ELIZABETH
Cambiemos
- PIANESI ARIEL FERNANDO PEPE
- LOPEZ VEDOYA, MIGUEL ANGEL TATI
- RODRIGUEZ, LILIANA MABEL
- GONZALEZ, GUSTAVO ALBERTO
- ROCHOLL, JOSE ROBERTO
- MINDER, INES ANITA
- MELA, PAULINO JAVIER
- MUDRY, FERNANDO JAVIER
- IURINIC, DORA NANCY
- TARNOSKI, MIGUEL TOTY
- JARA, NORMA NELIDA
- PELINSKI, PABLO
- CASSOL, MARCOS MARCELO
- CABAÑA, SABRINA MABEL
- SOSA, LUIS SANDRO
- GERULA, ALICIA GRACIELA
- PEREZ BOCCO, GUSTAVO HERNAN
- PIREZ, PATRICIA ANGELICA
- NERENBERG, MIRIAM NOEMI
- SANDER, MARIELA SOLEDAD
Frente Popular
- PASAMAN ZNACOVSKI, JUAN CHITO
- KLINGBEIL, CRISTIAN EZEQUIEL
- FERNANDEZ, ANA ANGELA
- BRIZUELA, CELESTE ITATI
- MARTINEZ, JOSE MARCELO
- VERON, ANDREA CAROLINA
- ACQUAROLI, CAROLINA BEATRIZ
- SOMARIVA, LUCILA ANAHI
- AYALA, MARIA BIBIANA
- VIERA, HUGO ALEJANDRO
- MARTINEZ, ROSALIA
- GUTIERREZ, NANCY ESTHER
- DA ROSA, PABLO CESAR
- AVELLANEDA, ERNESTO FIDEL
- DA SILVA, MARIA CRISTINA TINA
- ROJAS, HUGO OCTAVIO
- MONZON, RAMONA ANDREA
- MENDOZA, ERNESTO CESAR
- GALARZA, ELIDA BEATRIZ
- TOLOSA, LUCAS MAXIMILIANO
Frente Renovador de la Concordia Social
- CESINO, JORGE MARTIN
- RODRIGUEZ, NATALIA RAQUEL
- BARRETO, JULIO CESAR CHUN
- PEREYRA PIGERL, HECTOR RAFAEL
- REVINSKI, ORLANDO RAMON
- FRANCO, ROSSANA MARLI
- RUHMLING, MARIO NORBERTO
- GERVASONI, ROQUE RAMON
- AGUIRRE, MARIELA BEATRIZ
- SEVI, ISAAC HUMBERTO NEGRO
- DUARTE, LAURA GRISEL
- BRAGAÑOLO, MARTA
- BURGOS, MARTIN MANUEL
- ORIOZABALA, SEBASTIAN VASCO
- OTERO, JORGE HERNANDO
- AMARILLA, MIRTA NOEMI
- BERNARD, SWEN JURGEN
- FIEGE WUTZKE, KAREN VICTORIA
- MERCADAL, RICARDO MARIANO
- DIB, MIGUEL ANGEL
Movimiento de Militantes Barriales
- DE SA, NEREO
- BEJAR, MIGUEL ANGEL
- MOREL, MERCEDES CONCEPCION
- JUNIS, JOSE ARIET
- MARTINEZ, JUAN ROBERTO
- RECALDE, NATALIA SOLEDAD
- CORREA, RAMON
- AGUIAR, RAMONA RAQUEL
- BEJAR, JOSE LUIS
- BENITEZ, HUGO MANUEL
- MATTOS, CARLOS ALFREDO
- ALFONSO, JORGINA
- WAGNER, ERVINO
- MATTOS, YESICA SOLEDAD
- VILCHES, VICTOR HUGO
- RIVAS, JOSEFINA DEL CARMEN
- NOGUERA, CRISTINO
- GIMENEZ, LUIS ALBERTO
- VEGA, RAMON ANIBAL
- LEZCANO, JACINTO MARTIN
Movimiento Positivo
- NIELSEN, GABRIEL CONRADO
- COROLEU, ALBERTO ROQUE
- DOS SANTOS CAMPOS, NELIDA CRISTINA
- DUARTE, LUCIANO OSCAR
- ELGART, JORGE
- BOGADO, ROSA ANALIA
- CHEMES, ULISES RUBEN
- LACONI, MARIO MANUEL
- FERNANDEZ, ELIZABETH ESMERALDA
- NIELSEN, CRISTINA BEATRIZ
- AYALA, CRISTIAN MARCELO JAVIER
- FRANCESCHINI, GERARDO ALCIDES
- DA ROCHA, ELSA DELSI
- FERNANDEZ, FRANCISCO
- REYNAL, NERI GABRIEL
- HORIANSKI, ROCIO MARISOL
- ROLON, JUAN CARLOS
- LINO, CLAUDIO JONATHAN
- DIAZ, CESAR ALFREDO
- CABALLERO, CLAUDIA MARIANA
Movimiento Social Para Una Mejor Vida
- BENITEZ, ROBERTO ORLANDO
- DUARTE, FRANCISCO ESTEBAN
- VERON, ROSALIA
- RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
- AVALOS, LAURA LEONOR
- DE BARRIOS, MANUEL CELESTINO
- MALINOWSKI, RUBEN OMAR
- MARIANO, MARIELA PAULA
- FONCECA, NESTOR RUBEN
- MENDEZ, PLACIDO OSCAR
- HENTSCH, NILDA SONIA
- GONZALEZ, RAMON LAUREANO
- AYALA, ROBERTO ANIBAL
- MEZA,RITA ELIZABETH
- GOMEZ, BERNARDO ANASTACIO
- ZORRILLA, SECUNDINO
- MEDINA, DELIA INES
- SERVIN, OSCAR RAUL
- KALINOSKI, ANTONIO JORGE
- CRUZ, FRANCISCO AMADEO
Nuevo Octubre- Podemos
- KNUPPELHOLZ, FEDERICO JOSE
- ZALLIO, JORGELINA ROCIO
- ROCABERT, ANA ISABEL
- DE SOUSA, GABRIEL ANTONIO
- TAMBORINI, FRANCO MASSIMO
- BRITOS, ROMILDA ELENA
- MIGUEL, JOSE CESAR
- BOVEDA, LUIS MAXIMILIANO
- KACZAN, MARIA ESTER
- ARGAÑARAZ, JUAN MANUEL
- TARON, ROMINA TAMARA
- CANTERO, EVARISTA VICTORIA
- REILLY, MALENA ESTER
- MORAND, JORGE RODRIGO
- RAMIREZ, YESICA MARIANA
- EDELMAN, NADIA LAURA
- LEONARDO, MARIA PAULA
- MOREL, EDGARDO RAMON
- DELGADO, MARCELO ENRIQUE
- ORFILA, JUAN MIGUEL
Partido del Obrero
- COUTOUNE, MARIO EDUARDO
- DENGLER, CRISTINA SOLEDAD
- ANDREOLI, CARLOS RODOLFO
- BRUSCA, LAURA
- MALLORQUIN, JUAN ESTEBAN
- ESPINOLA, MARIA IRENE
- DOMINGUEZ, HUGO JAVIER
- PEDERSEN, MARIA NAZARIA
- DURAND, MARIO
- GARCIA, ALICIA SOLEDAD
- VERON, REYNALDO GABRIEL
- RIVAS, WILMA MARLENE
- OLSSON, DIEGO ALEJANDRO
- LOPEZ GIMENEZ, GABRIELA
- FLEITA, EMILIANO
- DAPORTA, DANIELA ALEJANDRA
- ANTUNEZ, VICTOR RAMON
- GONZALEZ, MIGUELINA
- SCHREINER, ALEJANDRO GUIDO
- SOSA, GRACIELA MARGARITA
Partido La Nueva Política
- BUSTOS, SERGIO ALEJANDRO
- KAPKO, JOAQUIN RICARDO
- LORENZO, LUCY MABEL
- DOS SANTOS, RICARDO LUIS
- RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO
- FERREYRA, MONICA LUJAN
- DE LIMA, RAMON ALBERTO
- ZAMBONI, DANIELA INES
- NUÑEZ, ALFREDO RAUL
- MULLER, DIEGO HERNAN
- LEON, MARIA DEL CARMEN
- FLEITAS, HUGO NICOLAS
- DUARTE, MIGUEL DARIO
- SZELIGA, MERCEDES LEONOR
- PRESA, SANTIAGO EMILIO
- KINASZEZUK, JOSE MARCELO
- FERNANDEZ, SILVIA ROXANA
- FLORES, MARIO ALEJANDRO
- REPKA CARAVACA, ROBERTO RAUL
- ACOSTA, DANIEL ENRIQUE
Partido Solidario
- ESPER, MARIO VICENTE PICHI
- MEDAGLIA, GUSTAVO ADRIAN
- BARRIOS, SANDRA ANGELICA
- GOTZ, IVO
- PAN, BLANCA ESTELA
- FLECHA, LUIS GILBERTO
- FIGUEREDO, MONICA CECILIA
- VARGAS, LUIS ALBERTO
- ROSKO, OFELIA MAGDALENA MARCIA
- CONTRERA, MARCELO RUBEN
- PEREZ, ALEJANDRO ESTEBAN
- RODRIGUEZ, NOELIA VALERIA
- BATISTA, EZEQUIEL NAHUEL
- MONTIEL, MIRTA NOEMI
- BAEZ, SEGUNDO JULIO
- VILLALBA, GABRIELA ANGELICA
- RODRIGUEZ, KARINA VERONICA
- GALEANO VERA, CLAUDIO RAMON
- PERIE, JUAN DOMINGO
- FLEITAS, JORGE HORACIO
Unión Popular
- FABIO, JOSE DOMINGO
- BELLOT, HUGO JESUS
- RODRIGUEZ, MIGUEL ALEJANDRO
- ARRIETA, NESTOR OSCAR CACHO
- VOGEL, CARMEN MIRTA
- SCHULLER, HECTOR FRANCISCO
- BEÑACAR, JOSE MARIANO
- OLIVEIRA, TERESA CARMEN
- MAIDANA ASOYA, BERNARDINO TITO
- HUCULLAK, ESTEBAN JAVIER
- GALARZA, ANALIA GRISELDA
- FERREIRA, SANTIAGO EMMANUEL
- SPACIUK, MARIO ROBERTO
- PARRA, ANGELA RAMONA
- ALARCON BURTNIK, LUCAS MATIAS RAMON
- MAIDANA, CINTIA ROCIO
- CIONCI, DEBORA VANESA
- STOCK, JUAN CARLOS
- SILVA, LILIANA NOEMI
- VERA, GABRIELA ALEJANDRA
Vamos Adelante
- VELAZQUEZ, RAMON DEL ROSARIO
- POHL, GRACIELA MARLENE
- SUAREZ, ERNESTO
- SANCHEZ, CRISTIAN ROBERTO
- BENITEZ, RICARDO ELIAS
- SALVATIERRA, SILVANA ITATI
- RODRIGUEZ, ADRIAN ALFREDO
- ALMADA, JOSE ALBERTO
- FONTANA, MARTHA SUSANA
- BENITEZ, HECTOR RUBEN
- RUBEN, JORGE ERNESTO
- PRZYSIEZNIK, ANDREA ROMINA
- GUENIN, ALBERTO RAMON
- GOMEZ, FELIPE ARIEL
- ROTELA, NATALIA ANTONELA
- AQUINO, VICTOR RAMON
- SILVERO, MANUEL ALEJANDRO
- NAVARRO, DIANA MERCEDES
- SUÑE, LUIS SEBASTIAN DE JESUS
- KOSUSZNE, JULIANA ESTHER
Frente Unidad Militante
- SANDOVAL, RAUL LIDER
- DOBIDENKO FLEITAS, GISELLE MERCEDES MABEL
- BORDON, MARIO JOSE
- CARDOZO, LUIS CARLOS
- GASC, SUSANA
- FORMANOWICZ, GERARDO VALENTIN
- LOPEZ, EVA
- DO CAMPO, MIGUEL ANTONIO
- BENITEZ, CARLOS OSCAR
- BRITEZ, TERESA SANTA
- GONZALEZ, ABELARDO ESTEBAN
- URDINOLA, JUAN JORGE
- MEINL, DIEGO CESAR GUSTAVO
- ROMERO, DOLORES AGUSTINA
- RAINELT, LIRIO
- RUIZ DUARTE, CARLOS DAVID
- SOTELO, SERGIO DANIEL
- CHAGAS, ZULEMA ZOILA
- DA CUÑA, MILTON FABIAN
- ALDERETE, DIEGO OSCAR