Puerta ratificó su liderazgo en el cierre de lista de diputados provinciales de Unión Popular

El ex gobernador Ramón Puerta confirmó que sigue siendo el líder del espacio Unión Popular con el cierre de la lista de candidatos a diputados provinciales que terminó armando juntos a sus militantes en su estancia Iporá. Es que mientras el presidente del partido, Claudio “Beto” Roa impulsaba el nombre de Hugo Bellot como primer candidato de la nómina, el ex presidente logró imponer a José Domingo Fabio, ex ministro del Agro durante su gobernación.

Puerta, quien actualmente es Embajador Argentino en España, viajó para cerrar personalmente la lista luego de que el mismo Roa se negara a firmar la candidatura de Ramón del Rosario Velázquez, dirigente del Sindicato de Camioneros que se había presentado como la primera opción. Ante esta situación, Roa quiso imponer el nombre de Hugo Bellot, ex secretario privado de Puerta durante sus dos periodos como gobernador de la provincia asegurando tener el apoyo de los demás militante del espacio.

Pero ante la presencia del referente del espacio, la decisión de sostener a Fabio en el primer lugar de la lista fue acompañada por la totalidad de los militantes que dejaron en off side a Roa quien ahora parece tener los días contados en Unión Popular.

De esta manera, la lista de candidatos a diputados provinciales de Unión Popular quedó de la siguiente manera: