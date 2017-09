“No hay forma de transformar la provincia sin la fuerza de voluntad de las mujeres”, destacó Passalacqua

Fue ante unas 5 mil mujeres militantes del Frente Renovador de la Concordia que se hicieron presentes en el Encuentro de Mujeres organizado por los Municipios de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), conmemorando los 70 años de la promulgación del Voto Femenino. El gobernador Hugo Passalacqua estuvo acompañado por los dirigentes y candidatos de la lista de la Renovación.

“Vengo a respaldar a nuestros candidatos, estamos a pocos días, tenemos una oferta electoral extraordinaria en la nacional. Vine a dar mi apoyo militante como lo que soy, un modesto y orgulloso docente que trata de hacer las cosas lo mejor que puede; todo lo que hago, lo hago con ganas y lo hago amando a la gente. No se puede gobernar si no se ama a quien va a ser gobernado, gobernar es un acto de entrega”, manifestó el mandatario provincial.

Asimismo afirmó que “no se puede hacer política a la distancia, hay que estar en la calle, picada, en la parada de colectivo, en la vereda mirándole a los ojos a la gente, así se sabe cuáles son las esperanzas y desesperanzas. Yo creo lo que yo veo y no se puede sentir sino se ve, especialmente el sufrimiento de los más humildes y este movimiento misionerista tiene como base la justicia social”, remarcó.

Además en su discurso hizo principal énfasis en el perfil de la mujer misionera y reveló un mimo especial para las luchadoras de la provincia. “Vine a pedir lo que mejor saben dar, que es la fuerza de la voluntad y sin la fuerza de la voluntad de las mujeres no hay forma de transformar. Ustedes son las fuerzas que tienen y asumen el compromiso; los hombres son más débiles y si no están ustedes esto se desmorona, se evapora así como digo que no me imagino una sociedad sin escuelas, no me imagino un espacio político sin mujeres protagonizándolo”, expresó el gobernador.