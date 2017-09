La hermana de Rogelio Schweig, el misionero que murió el pasado 12 de julio cuando cayó al arroyo Guazú, lo recordó en el día de su cumpleaños

Rogelio Schweig, el misionero que murió el pasado 12 de julio cuando cayó en el arroyo Guazú sin advertir que se había caído el puente que une las localidades de Goya y Esquina, Corrientes, hoy hubiera cumplido 47 años. Su hermana Cristina lo recuerda con esta sentida carta y reclamó justicia por su muerte.

A continuación las letras que Cristina le dedicó a su hermano:

Querido hermano Rogelio ( nuestro Polaco!!): hoy 8 de septiembre hubieses cumplido tus felices 47 años!

No existen palabras para expresar lo que siento…..el abecedario entero no tiene las letras para expresar lo que significa NO TENERTE MÁS!!!

Fuiste mi hermano MAYOR…mi compinche, mi confidente !!

Muchas veces intento razonar y “trato de entender” lo que pasó, paro no logro, es imposible para la mente humana entender porque no estás con nosotros. . Te necesitamos tanto,tu amada esposa Ely, la que siempre estuvo a tu lado, la que te esperaba hasta que llegaras, tu compañera en las buenas, en las más o menos y en realmente malas…ella hoy, con esa carga tan inmensa que es sacar adelante a la familia. ..ella te llora…te llora en la soledad de la chacra, recordando los planes q tenían juntos!

Mamá. …mamá me dijo ” SOY LA PERSONA MÁS TRISTE EL MUNDO” Te extraña tanto! Llora y su frágil corazón parece no aguantar…cada latido duele…duele no tener a su amado hijo…

Tus hermanos….Lucio, Dany, Cristian lloran acordándose de todo lo que vivimos juntos, sólo quedan hermosos recuerdos, eso duele mucho… todos te extrañamos y muchísimo.

Sabemos que nada va a traerte de vuelta a nosotros, ni toda la plata del mundo entero, solo deseamos con toda nuestra alma que se haga justicia!

Sé que estás en un lugar mejor que el nuestro y los ángeles disfrutan de tu risa…nosotros acá sufrimos, lloramos y te amamos para siempre!

Tu hermana, la más linda…la más buena como decías vos..porque soy única mujer entre ustedes cuatro hermosos!! Te amo con toda mi alma! Cristina. Chiqui