Bebé golpeado: le otorgaron la guarda de Gael a unos tíos abuelos y los padres serán excarcelados en los próximos días

El Juzgado de Familia de Puerto Iguazú le otorgó la guarda de Gael, el bebé que cumplió tres meses en el hospital Pediátrico internado por las graves fracturas que sufrió en el cráneo, a unos tíos abuelos. En las próximas horas, el nene será llevado a su tierra natal: la localidad de las Cataratas.

Los padres del pequeño, Rocío (23) y Mauro Vázquez (30), están presos, a disposición del juez de Instrucción Tres, Martín Brítes. Pero no seguirían en esa condición mucho tiempo. Trascendió que habida cuenta la recuperación del chico, quien casi no presenta secuelas de las lesiones sufridas y recibiría pronto el alta, la carátula del caso cambiaría de “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa” a “lesiones graves calificadas por el vínculo”.

Una vez en libertad, la pareja deberá cumplir una serie de restricciones, como no salir del país y presentarse ante las autoridades de manera quincenal, por ejemplo.

Además de los huesos rotos en el cráneo, el nene presentaba lesiones hemorrágicas múltiples e isquémicas cerebrales. Incluso perdió parte de la visión.

En su declaración indagatoria, Rocío y Mauro sostuvieron su inocencia y reiteraron que no saben que le ocurrió a su hijo.

Detallaron que fueron a una fiesta y lo dejaron con una amiga, el pasado 6 de agosto. Que a su regreso estaba más quieto de lo normal. Ya durante ese domingo hallaron “un golpecito en la cabeza”. Contaron que cuando le daban la leche devolvía, y que esto los llevo a pensar que podría tener el estómago dado vuelta, razón por la cual lo llevaron a una curandera.

Ya el lunes cuando no presentaba mejoría lo llevaron hasta el hospital Samic de Iguazú, donde le hicieron una tomografía y saltó que tenía un traumatismo en el cráneo. Eso motivó la derivación al Hospital Pediátrico, donde lo indujeron al coma y le hallaron fracturas de vieja data. Por suerte el niño pudo recuperarse.