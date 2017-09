Wipplinger: “Estoy preparado para ser gobernador”

El actual diputado provincial y referente del partido Trabajo y Progreso, Claudio Wipplinger, ratificó que no se presentará a ningún cargo electivo en las elecciones de este año y que apuntará todos sus esfuerzos a construir una alternativa potable para el 2019. El dirigente abogó por la continuidad del frente Avancemos para que en el futuro pueda ser realmente una opción de peso en la provincia.

“Entendemos que cuando se arma un frente no es obligación presentar candidaturas, sí fue una posibilidad, se charló pero siempre se planteó de terminar de verlo después de las PASO, ver el mejor armado. Hemos hecho un análisis de hacia dónde fueron las elecciones y una visión personal del partido de lo que entendíamos había que reestructurar o mirar ya hacia 2019. Avancemos sigue, nosotros seguimos apoyando pero no tenemos la preocupación de ocupar cargos políticos. Queremos darle espacio a otros sectores que por ahí quieren estar compitiendo. Esto no significa retirarme de la política”, señaló Wipplinger durante una entrevista con Misiones Online TV en la que recordó que desde el 10 de diciembre dejará su banca en la Cámara de Representantes después de ocho años como legislador provincial. Ahora se dedicará a la actividad privada pero seguirá ligado a la política.

“Me dedicaré un poco más a la actividad mía privada pero desde ahí seguimos impulsando la parte política, seguimos teniendo concejales. Trabajo y Progreso sigue apostando a una construcción de futuro, no venimos de la política tradicional del rosqueo, preferimos no jugar formalmente por cargos pero si vamos a apoyar con fiscalización a la gente que sí quiso competir por los cargos. Avancemos sigue y esperamos que podamos seguir con esa construcción”, sostuvo.

En cuanto al futuro, señaló que se siente preparado para ser gobernador de la provincia aunque condicionó esa posibilidad a los futuros acuerdos con otras fuerzas. “Principalmente me preparé para la gobernación. Primero por no depender de la política, por entender al sector productivo tanto agrario como industrial y entender la visión del Estado. Tengo claro que cuando se arma un frente uno no puede ir con la postura del `yo voy a ser`, uno tiene que tener una visión más amplia y si hay un candidato mejor posicionado uno no tiene que cerrarse”, aseguró y además recordó que desde antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias había anticipado que probablemente no competiría por un caro. “Yo no vivo de la política, si aporto, sí quiero sumar la parte técnica, conocimiento, generación de desarrollo. Para hace esto no necesariamente se debe tener un cargo formal. El trabajo más fuerte nuestro está con miras a lograr una opción potable y viable para la gobernación y las intendencias. Esto necesariamente se hace en frentes, no hay partido político que pueda hoy pretender llegar a un cargo o pretender generar una alternativa solo”, concluyó.