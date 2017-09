EN VIVO: Irma causa inundaciones en República Dominicana y Haití y se dirige hacia Florida como “un peligroso huracán”

El ciclón pasó sobre Barbuda, San Bartolomé, St. Martin y Puerto Rico y Haití. Llegará a Florida durante el fin de semana. Con vientos de casi 300 kilómetros por hora, tiene una intensidad que la tormenta que inundó Houston nunca alcanzó.

El poderoso huracán Irma dejó el miércoles una estela de destrucción a su paso por el Caribe, destrozando casi totalmente las islas de St. Martin y Barbuda, lugares en los que dejó cuatro muertos y uno respectivamente, además de cobrar tres víctimas fatales en Puerto Rico, mientras avanza sobre República Dominicana y Haití antes de llegar a Florida el fin de semana. Un surfista falleció en Barbados y las autoridades de Anguilla reportaron otra víctima fatal en el lugar.

En su reporte más reciente, el Centro Nacional de Huracanes estadounidense indicó que Irma se aleja de Cuba y se dirige hacia Florida como “un huracán grande y peligroso”. Esta noche, se acercará a Bahamas y mantiene vientos sostenidos de más de 280 kilómetros por hora, por lo que sigue siendo de categoría 5, la máxima en la escala.

El norte de Haití comenzó en las últimas horas del jueves a sentir los efectos de Irma, que está dejando fuertes lluvias y vientos causando inundaciones y cortes de carretera, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.

La protección Civil continúa evacuando a personas residentes cerca del litoral de Cabo Haitiano, mientras en la capital también se dejan sentir los efectos del fenómeno que, según las previsiones, se extenderán por todo el territorio haitiano.

En República Dominicana, en las primeras horas de este jueves las lluvias fueron más intensas en Santiago, la segunda ciudad en importancia del país, donde se han registrado algunas inundaciones, así como en las turísticas Puerto Plata, Samaná, y Punta Cana.

En varias localidades de la costa norte y este también se han registrado fuertes vientos y un considerable oleaje, así como caída de árboles y postes del tendido eléctrico, pero hasta el momento no se ha informado de víctimas.

A causa del huracán, el mayor formado en la cuenca atlántica, más de 6.800 personas han sido evacuadas, según informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que mantiene en alerta roja a la mayoría de provincias del país, 24 de un total de 32.

Unos 7.500 turistas fueron trasladados de hoteles situados en el este o noreste del país, la zona más afectada por el huracán, a otros de Santo Domingo y Santiago como medida preventiva, desde varios complejos hoteleros de Samaná, Punta Cana y de Puerto Plata.

En Cuba, la Defensa Civil de decretó Alarma, máximo nivel preventivo, en siete de sus 15 provincias, en las cuales fueron evacuados 10.000 turistas extranjeros. En su Nota Informativa No3, el Estado Mayor de la Defensa Civil ordenó fase de “alarma” para “Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila”, todas en el este y centro de la isla.

La “fase de alarma” prohíbe la circulación innecesaria de vehículos y personas, la desconexión preventiva del servicio eléctrico, insta a las personas a estar constantemente informadas, y ponen en alerta a brigadas de socorristas y servicios médicos. En “fase de alerta” se mantienen las provincias centrales de Villa Clara, Sancti Spiritus y Cienfuegos, y la occidental de Matanzas.

En las zonas turísticas mas amenazadas, playas y cayos de la costa norte central y oriental, miles de turistas extranjeros fueron evacuados, anunció el ministerio de Turismo. De los cayos Coco, Guillermo y Santa María, conocidos por sus hermosas playas de arenas blancas y aguas turquesas, más de 6.000 veraneantes fueron desplazados al balneario de Varadero y La Habana, situados fuera de la zona de peligro, según la probable trayectoria del huracán. En la oriental provincia de Camagüey, más de 2.400 turistas fueron trasladados a instalaciones en el interior de la isla.

En EEUU, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, ordenó este jueves la evacuación obligatoria de la ciudad de Savannah y otras zonas costeras de este estado del sur de Estados Unidos a partir del sábado. Deal dijo que todos los habitantes del condado de Chatam, de unos 300.000 habitantes y que incluye a Savannah, deberán abandonar el área a partir del sábado, y anunció el despliege de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional.

A media jornada, las autoridades francesas redujeron el balance de víctimas mortales en St. Martin y reportaron que había cuatro muertos en la isla, en lugar de ocho, como se había reportado previamente. También indicaron que hay al menos 50 heridos.

El gobernador de Florida, Rick Scott, reportó que al menos 31 mil personas fueron evacuadas de Los Cayos, el archipiélago turístico donde el miércoles se urgió a la población a buscar refugio. Además, se trasladó a todos los pacientes de los hospitales de la zona.

Los vientos huracanados comenzaron a impactar con fuerza este jueves en territorio dominicano. Más de 5.500 personas han sido evacuadas en el país, según informaron las autoridades, mientras que más de 1.100 casas fueron afectadas por los vientos huracanados. “Lo peor no ha pasado”, advirtieron los equipos de emergencia locales.

Una multitud de turistas que se encuentran en Punta Cana reportaron caídas de palmeras y un intenso oleaje durante la noche del miércoles, por lo que se refugiaron en los salones de famosos hoteles. Las autoridades pidieron a la población que no salgan a las calles y tomen todas las precauciones necesarias.

Según el boletín del CNH de las 15 GMT, el sistema se encuentra a 75 kilómetros al estenoreste de Puerto Plata (República Dominicana) y a 190 kilómetros al sureste de las Isla Gran Turca (Islas Turcos y Caicos). El “extremadamente peligroso” Irma mantiene vientos máximos sostenidos de 175 millas por hora (280 km/h) y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 26 kilómetros por hora.

Según un probable patrón de trayectoria, el ojo de Irma se situará cerca de el centro de Bahamas el viernes, para cernirse el sábado sobre el sur de la península de Florida.

En cuanto al impacto de Irma en territorio estadounidense, las proyecciones del CNH apuntan a un “aumento del 50 % de probabilidades de que sintamos vientos huracanados sobre el sur de Florida el sábado por la tarde y domingo”, aunque todavía es pronto para predecir por dónde entrará el ojo de Irma, dijo a Efe Anthony Reynes, meteorólogo del organismo.

Irma también azotó este miércoles a Puerto Rico con fuertes vientos de unos 170 kilómetros por hora. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó hoy que tras el paso del huracán Irma por el territorio de la isla han fallecido tres personas en hechos relacionados con las malas condiciones climatológicas, mientras que los mayores incidentes que se han registrado son arboles y postes eléctricos caídos.

El ciclón, que entró a las 16 (hora local, 20 GMT), pasó sobre la isla de Culebra, en el sector oriental del país.

De acuerdo al boletín del NHC de las 6 GMT, “el ojo de Irma se alejará de Puerto Rico esta mañana, pasará justo al norte de la costa de La Española más tarde, y se ubicará cerca de las Islas Turcas y Caicos y del sureste de Bahamas esta noche”.

Son preocupantes los estragos que puede causar Irma a su paso por La Española(República Dominicana y Haití), especialmente en la segunda, donde se declaró alerta roja en todo el territorio, con centenares de familias aún en campamentos como consecuencia del huracán Matthew y unas 40.000 personas todavía desplazadas por el potente terremoto que destruyó parte de Haití en 2010 y que dejó unos 300.000 muertos. El número de fallecidos en las islas de St. Martin y San Bartolomé podría ser más elevado porque los equipos de rescate no terminaron de inspeccionar las islas, dijo Gerard Collomb, ministro francés del Interior, en declaraciones a la radio gala France Info. Daniel Gibbs, presidente de la parte francesa de St. Martin, donde viven 70.000 personas, dijo a una radio local que “el 95% de la isla quedó destruida”.

El miércoles, el ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda en torno a las 1:47 de madrugada (5.47 GMT), según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. Más tarde, y después de varias horas de incomunicación con la isla, el premier Gastón Brown dijo que el huracán dejó un muerto y causó una “devastación total”, con un 95% de las viviendas dañadas y hasta un 30% demolidas.

“Es una devastación total, Barbuda es literalmente un escombro”, expresó Browne, indicando que incluso el aeropuerto está dañado y que por el momento solo se puede acceder por helicóptero.

Browne detalló que una mujer estaba llevando a su hijo de una propiedad destruida a otro lugar más seguro, pero en el proceso el niño sufrió una herida mortal.

En Barbados, una joven promesa del surf murió al chocar contra un arrecife en aguas agitadas por el huracán.

Posteriormente, el fenómeno atravesó por la mañana las islas antillanas de San Bartolomé, donde permaneció más de una hora, y luego alcanzó St. Martin, según indicó el servicio de meteorología francés Météo France.

En la parte holandesa de San Martín, los daños eran “enormes” aunque “todavía no era posible hacerse una idea” de la amplitud de estos, según el ministro de Interior holandés, Ronald Plasterk.

Francia envió agua y alimentos de emergencia tanto a San Martín, como a San Bartolomé, en donde el paso de Irma dejó casas sin techo y destruyó el sistema eléctrico.

En la parte francesa de St. Martin, el ciclón dejó al menos ocho personas fallecidas, informó el martes a la prensa Eric Maire, prefecto del departamento francés de Guadalupe. “La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido salir, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla”, dijeron voceros del Gobierno, advirtiendo que este balance no es definitivo.

Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 195 millas por hora.

El presidente Trump declaró la emergencia en la Florida y dos territorios de los Estados Unidos en el Caribe que el huracán Irma amenaza con golpear más adelante esta semana.

En Cuba también se declaró el estado de alerta en varias provincias del este y centro, mientras las autoridades aconsejaron a los residentes trasladarse a casas de parientes o a refugios.

Se exhortó a residentes de Estados Unidos a monitorear el progreso de la tormentaen caso de que vire al norte rumbo a Florida, Georgia y las Carolinas.