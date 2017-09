“Raídos”, el documental que retrata la vida de los tareferos en Misiones, se presenta oficialmente en la tierra colorada

La obra, reconocida el año pasado con el Premio del Público a Mejor Película Argentina en el BAFICI, se proyectará en diferentes salas IAAviM de la provincia. Su director, Diego Marcone, visitó los estudios de Misiones Online TV y contó cómo fue la experiencia de conocer la vida en los yerbales.

La tarefa, la cosecha de yerba: un mundo que nos parece tan cercano, aunque sea a través las vivencias mamadas a través del folklore o, a lo sumo, de los recuerdos familiares. No obstante, sólo los que lo viven -y padecen- día a día saben de qué se trata realmente. Con la intención de acercar al espectador a ese universo, el director Diego Marcone ideó hace algunos años “Raídos”, un documental grabado en los yerbales de Montecarlo que esta semana se presenta de manera oficial en diversos lugares de la provincia.

La obra “recorre un año en la vida de un grupo de jóvenes tareferos. Cuenta un poco cómo es la vida de la tarefa y cómo es para un joven encontrarse con que el lugar en el que nace tiene un destino prefijado de un trabajo bastante duro y malpago, y que no tiene otra alternativa”, explicó el autor.

La idea comenzó a gestarse en el año 2012, cuando el novel documentalista buscaba una idea para su ópera prima: “La verdad es que yo no tenía la menor idea de lo que era la tarefa, nunca había visto una planta de yerba y ni siquiera soy tan matero. Fue una socióloga la que me lo propuso, María Luz Roa, quien ya venía trabajando para su tesis de doctorado en el tema”.

Si bien en un principio dudó, la iniciativa terminó de convencer a Marcone por el desafío que representaba descubrir el mundo detrás de “del mate que todos tomamos”.

No obstante, aclaró que, desde el vamos, “lo que menos quería hacer era una película de denuncia, panfletaria. Como espectador, esas películas me terminan sacando más del tema que involucrando. Me parece que es mucho más que efectivo para que alguien se identifique con algo era que lo sienta como propio, y ese era el objetivo: que uno transite con los tareferos, que se suba al camión con ellos, que entre al yerbal y se empape en el rocío con ellos”.

El resultado cumple con creces con la premisa: se trata de una obra que refleja un año en la vida de un grupo de jóvenes tareferos de Montecarlo, donde de primera mano dan cuentan de sus frustraciones y sueños en el escenario que alberga su cotidianeidad: el yerbal.

El documental, lanzado en el año 2016, ya fue proyectado en varios festivales, donde fue sumamente elogiado (de hecho, obtuvo el Premio del Público a Mejor Película Argentina en el BAFICI), aunque llega por primera vez de forma oficial a Misiones.

Luego de pasar por Alem y Capioví, así continuará el “tour” provincial:

8/9: Oberá, Sala Cine.ar Oberá, San Martín 1069 – 20:00hs

9/9: Iguazú, Cine.ar Iguazú, Victoria Aguirre 337 – 20:00hs

10/9: Andresito, Biblioteca Popular – 15:00hs

7 al 10/9: Ituzaingó (Corrientes), Sala Cine.ar Leonardo Favio – 20:00hs

12/9: Montecarlo, Sindicato de Tareferos (Av. El Libertador y Brasil) – 20:00hs

13/9: Eldorado, Facultad de Ciencias Forestales, Bertoni 124 km 3 – 20:30hs

14/9: Montecarlo, Sindicato de Tareferos y Trabajadores Temporarios y Desocupados de Montecarlo – 19:00hs

15/9: Posadas, Biblioteca Popular de Posadas, Córdoba 2069 – 20:00hs

16/9: Montecarlo, Casa de la Cultura del Bicentenario, Aguaribayes y Av. 9 de Julio – 20:00hs