Paso de los libres: procesaron a 18 personas en una causa por trata de personas

El Juzgado Federal de Paso de los Libres, en línea con lo solicitado por los fiscales Carlos Schaefer, Fabián Aníbal Martínez y Mirian Benítez, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, ordenó el procesamiento de 18 personas, entre quienes se encuentra el ex fiscal federal de esa jurisdicción Benito Pont. Están acusados de integrar diferentes organizaciones dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual en tres prostíbulos. Los imputados habrían explotado al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en diferentes locales nocturnos ubicados en dicha ciudad correntina, bajo la “protección” y “blindaje judicial” del ex fiscal, quien se encuentra acusado de desviar y dilatar de las investigaciones que tenía a su cargo. Asimismo, la justicia dispuso el procesamiento de un abogado y de un ex comandante de Gendarmería Nacional por participar en la organización.

A 14 de los imputados se los procesó por ser considerados coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaño. Por su parte, a otros cuatro, entre los que se encuentra Pont, se les imputa ser partícipes de esos delitos.

A Pont se lo procesó también por hallarlo presunto autor de los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Finalmente, al abogado también fue procesado por hallarlo presuntamente autor material del delito de amenazas.

Por otro lado, la jueza dispuso el embargo preventivo de todos los imputados por distintas sumas: tres de ellos hasta alcanzar la suma total de $22.345.678; otros ocho hasta cubrir la suma de $500 mil pesos y los siete restantes la suma de $250 mil. La resolución mantuvo los embargos decretados sobre los tres prostíbulos, a fin de asegurar el decomiso de los instrumentos y productos del delito, que deberán ser destinados a la reparación de las víctimas.

La magistrada a cargo de la causa también resolvió dictar la falta de mérito de otros seis imputados, el sobreseimiento de una de ellas y la indagatoria de un hombre, así como la extracción de testimonios a fin de que se investigue a otra persona por la posible comisión del delito previsto en los artículos 256 bis del Código Penal.