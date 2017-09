Misionera que vive en Miami cuenta cómo viven en el lugar ante la llegada del huracán Irma

Anabella Avellaneda vive en Miami hace 16 años, y recordó que en el 2005 tuvieron un Huracán de categoría 1. Ahora se preparan para enfrentar el fenómeno denominado Irma que sería de categoría 4. La joven contó que algunos prefirieron evacuar, otros se quedaron en sus departamentos. Pero todos toman los recaudos necesarios para protegerse del fenómeno que, según anticipan, será devastador. Es así que hay mercaderías que no quedan en los supermercados, hay falta de gasolina, maderas y otros elementos de seguridad para las viviendas.

Misionera en Miami. Radio Libertad

Se espera que el huracán Irma, que ya dejó al menos 10 muertos en el Caribe, llegue a Florida, Estados Unidos, este fin de semana y los especialistas pronostican resultados “devastadores”.

La misionera Anabella contó que las casas que tienen generadores compran carnes y comidas. “Las gasolineras están casi todas cerradas, solamente un 10 por ciento abierta pero con control policial”, describió y agregó que para cargar gasolina se tarda de 2 a 5 horas. Las demás están cerradas porque no hay gasolina.

De igual manera dijo que no hay maderas, ni clavos. Al respecto contó que están clavando las ventas. Además dijo que hay ciertos lugares que están regalando 10 bolsas de arena por familia para poner en las puertas y evitar que entre el agua. “Yo no llegué, me dieron madera, porque no hay para comprar tampoco”, relató.

Según Anabella desde los organismos están pidiendo que evacuen y los que no lo hacen quedan bajo su responsabilidad.

En cuanto a la categoría, recordó que en 2005 era categoría 1 y ahora se prevé categoría 4. De todas maneras, aseguró que están preparadas las casas.