Mapa interactivo: así será el recorrido del huracán Irma

Otros dos ciclones se suman al devastador paso de la tormenta, que se espera que golpee el sur de Estados Unidos este fin de semana.

El huracán Irma, uno de los más poderosos en la historia, ya dejó ocho muertos en la isla de San Martín y causó estragos en otros territorios durante el día de hoy, mientras avanza a gran velocidad hacia la costa de Florida.

La tormenta pasó por el Caribe con vientos máximos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora, lo que lo clasifica como un huracán categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson (de un máximo de 5).

Sobre la tarde de jueves, está previsto que golpee las islas Turcas y Caicos, Bahamas y la Española, compartida por República Dominicana y Haití, y de ahí continúe su paso hacia la costa norte de Cuba.

Para la noche del viernes, en tanto, se prevé que los efectos de Irma comiencen a sentirse en la península de Florida, en el sureste de Estados Unidos, por lo que este martes el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia.

Para peor, como se puede observar en el mapa, el huracán Irma no está solo. En este mismo momento, otros dos ciclones están cobrando fuerza en el Atlántico. Uno de ellos es Katia, que avanza sobre las aguas del Golfo de México, cerca de las costas del sureste mexicano, y amenaza con descargar intensas lluvias en varios estados donde las autoridades activaron un sistema de alerta.

El huracán tiene categoría uno y se ubicaba a 315 kilómetros al noreste del petrolero estado de Veracruz, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH). Podría girar hacia la costa mientras se intensifica y tocar tierra antes del sábado cerca de la categoría tres.

También está el huracán José, que se formó ayer sobre las aguas. Aún se ubica en el Atlántico abierto, a 1610 kilómetros al este de las islas Antillas Menores del Caribe, por lo que podría amenazar a ese país. Como Katia, tiene por ahora categoría uno.

Desde 2010 no se tenían registros de tres huracanes en un mismo momento en este océano.

Irma, Jose and Katia mark the first time since 2010 that three active hurricanes have been in the Atlantic https://t.co/0x1gGePJAs pic.twitter.com/dEHMTwZoVZ

— CNN International (@cnni) 7 de septiembre de 2017