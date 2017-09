Lavado de activos: instan a reforzar la especialización de los investigadores y a que los jueces de distintas jurisdicciones trabajen en conjunto

RELACIONADAS Desde la Nación destacaron el trabajo de fuerzas como la Policía de Misiones en el combate contra los delitos complejos

Santiago Inchausti, juez Federal de Mar del Plata, fue claro: cambió el paradigma y si los jueces no trabajan en conjunto, el crimen organizado tiene más chances de concretar sus negocios turbios en la Argentina. Sobre esto habló en la IV Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público, que se realizó en el hotel Urbano de Posadas.

“Antes estaba la idea de que el juez investigaba y estaba solo, solo con su causa. No se comunicaba con otro juzgado que por ahí tenía investigaciones vinculadas. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos coordinación, compartir información. Actualmente ven en las noticias operativos conjuntos que no sólo hacen las fuerzas de seguridad sino juzgados federales de distintas jurisdicciones”, apuntó para reforzar el concepto.

“Mi experiencia en causas federales de narcotráfico y lavado ha empezado hace ocho años e hicimos camino al andar. Hemos ido armando protocolos para dilucidar este tipo de ilícitos”, dijo en una charla con Misiones Online.

“Al principio la Justicia no estaba preparada y surgían numerosos problemas. Pero hoy en día se ha avanzado mucho en este sentido. Cuando empiezan a investigarse la narcocriminalidad, la trata de personas o la corrupción pública y privada, desde el minuto uno indagamos la pata del lavado que pueden tener los casos, porque detrás de un negocio ilícito hay dinero que necesitan gastar”, precisó el magistrado.

En cuanto a la capacitación permanente que impone el nuevo escenario, Inchausti fue contundente: “Es una obligación internacional asumida por el Estado argentino que los funcionarios se capaciten en la materia para día a día mejorar el combate contra el lavado de activos. Porque esta lucha requiere de jueces especializados, fiscales y policías especializados. Falta mucho, pero estamos en la buena senda. Precisamente este encuentro apunta a reunir actores de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, fiscales argentinos y de países limítrofes y jueces federales para coordinar estrategias”.

“Del lado de las organizaciones criminales invierten mucha plata en buscar mejores mecanismos de comunicación o del manejo del dinero para lograr con éxito su objetivo. De nuestro lado estamos buscando mejorar nuestras técnicas de investigación. Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos para colaborar con toda la Justicia Federal, para poner a disposición de jueces y fiscales órganos e infraestructura de investigación”, remató.