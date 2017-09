La Justicia ordenó buscar a Santiago Maldonado en el Río Chubut

Finalmente, el juez Otranto pidió un rastrillaje completo del río, en lo que se entiende como un primer acercamiento al testimonio de la familia del joven artesano.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, decidió finalmente realizar un rastrillaje total sobre el río Chubut, donde reside la comunidad Mapuche en Leleque, para buscar a Santiago Maldonado. Se trata de un primer acercamiento de las versiones que dieron los testimonios de la comunidad y de la familia del joven artesano desaparecido desde el 1 de agosto.

La búsqueda que realizará Prefectura Nacional constará de casi 800 km, por lo que no hay una fecha de finalización. El contingente que se movilizará, sin ingresar al Lof de Resistencia en el Departamento de Cushamen, será de aproximadamente un centenar de efectivos bajo la orden expresa de que no se cese en la búsqueda hasta tanto el curso y sus márgenes no hayan sido examinadas de forma minuciosa.

Según confirmaron fuentes judiciales a La Nación, el operativo fue dispuesto para descartar la posibilidad de que Maldonado haya caído herido al río durante un enfrentamiento con la Gendarmería, luego de que se comprobara la presencia del joven durante un reclamo, dato que la familia y testigos de la comunidad habían aportado desde el primer momento.

Según las mismas fuentes, si bien no existen todavía elementos probatorios en la causa que indiquen una presunta responsabilidad de la Gendarmería en su desaparición, mientras se esperan los resultados de cotejos genéticos en los rastros biológicos levantados en móviles de la fuerza, la investigación busca descartar que el joven haya sido herido y abandonado en el lugar, pero no detenido. Los rastros odoríficos con prendas de Maldonado dieron negativo dentro de los móviles y de los escuadrones de Esquel, El Bolsón y José de San Martín.

Por otro lado, la Justicia no allanará el Lof, ya que no existen indicios sólidos de que Maldonado pudiera ocultarse allí o haber sido retenido contra su voluntad por la comunidad mapuche.

“La prueba científica, si da positivo, es lo que realmente ayudaría para imputar a la Gendarmería, ya que el único testigo que asegura haber visto cómo Maldonado era apresado por esa fuerza no es solvente en su relato y se contradice en detalles con los dichos de otra mujer mapuche que también afirma haber visto cómo gendarmes formaban una valla humana para presumiblemente mover un bulto de un móvil a otro”, dijeron los investigadores.