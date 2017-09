Incendio en una estación de Eldorado: “Vamos a empezar de cero, trabajando, como siempre lo hicimos”

Fue lo que señalaron los propietarios de la estación de servicio Beirut ubicada en el ingreso a la ciudad de Eldorado. El lugar sufrió un grave incendio este jueves luego de que una camioneta que venía a gran velocidad por la avenida principal embistiera los surtidores de la estación de servicio. El vehículo (que se dedica a repartir gas) era conducido por José A. (22).

Cerca de las 3 de la madrugada de este jueves 7 de septiembre, se produjo el despiste de una camioneta seguido de incendio en la Estación de Servicios Shell, ubicada sobre la avenida San Martín en el kilómetro 6.

El vehículo que provocó el grave incendio es una camioneta cabina simple, marca Toyota, que circulaba por la arteria principal a gran velocidad con dirección Este-Oeste. La misma, que durante el día se dedica a distribuir gas para una firma local, era conducida por José A. (22), el cual por causas que se tratan de establecer perdió el control del rodado impactando dos surtidores de combustible de la Estación de Servicios mencionada.

El hecho originó un incendio que afectó parcialmente el vehículo y el sector de playa de la Estación de Servicios. Afortunadamente las pérdidas fueron solo materiales, ya que el playero que se encontraba en ese momento Victor J. logró alejarse del choque y rápidamente activó el sistema de incendios de la estación. En tanto que el conductor del vehículo sufrió lesiones en las extremidades inferiores a raíz del impacto por lo que fue trasladado al hospital Samic, donde se constató que sufrió la fractura de un tobillo.

Los bomberos voluntarios llegaron rápidamente hasta la zona y mitigaron el incendio evitando que las llamas se propaguen.

En diálogo con Misiones On Line, Faruk Jalaf, propietario de la estación de servicios, y recientemente reelecto presidente de la CESANE, señaló “sin dudas es un hecho que nos afecta y mucho porque para generar recursos para sostener todo esto hay que trabajar, pero damos gracias a Dios que las pérdidas son solo materiales. Por lo demás, vamos a empezar de cero, trabajando, como siempre lo hicimos”.

Años de trabajo y sacrificio

Por su parte, Juliette Jalaf, quien también trabaja en el rubro señaló “esta estación es el resultado de años de sacrificio, de horas sin sueño, de no disfrutar a mis padres al cien por ciento, de ansiar estar con ellos tranquilos un momento, de hacer cosas de niños jugando a ser grandes, de no dormir por preparar papeles de la burocracia en la que vivimos, de confiar y después recibir golpes, de ayudar con lo poco que había con la ilusión de crecer, de estar las 24 horas los 365 días sin descanso rotando, no pudiendo hacer algún viaje solos en familia ni a la esquina porque siempre debemos estar. Fueron también experiencias llenas de principios que no nos quita nadie: comprender el valor del trabajo a la par de ellos; cubriendo turnos a su lado, enseñándonos el sentido de la responsabilidad, la amabilidad, honestidad y transparencia, de formar nuestra familia de amor con los chicos (personal), ayudar y buscar la solución a los problemas sacando lo bueno de lo malo. Solo quien está en el rubro comprende”.

Y añadió “es por ello que de esto pido que quien provocó el incidente; este joven de 22 años que por lo que supe no es la primera vez que tiene un accidente así, se haga responsable, que soporte las consecuencias desfavorables de su conducta, porque está desgracia con suerte (dado que no hubo lesionados) pudo haberlos tenido, por inconsciente, imprudente y/o negligente. Las pérdidas materiales no son importantes, porque mis padres viven ahí, y hoy puedo agradecer que ellos están vivos, que los chicos están sanos y que de esta caída, así como nos levantamos anteriormente, vamos a resurgir con más fuerza y ganas, porque para nosotros no hay obstáculo que nos quite las ganas de trabajar y construir desde nuestro lugar y sacrificio, un espacio mejor”.

Para finalizar sostuvo “doy gracias a DIOS, a nuestros ángeles terrenales que día a día trabajan a la par nuestro, a la familia, los amigos, a los clientes y amigos-clientes (por ser nuestra familia de corazón) que nos acompañaron e incluso a aquellos que pasaron sin conocer a preguntar si podían ayudarnos, es muestra del cariño que ganaron mis padres con tantos años de trabajo y sacrificio”.