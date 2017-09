Por falta de fondos, el intendente de Andresito aún no pudo pagar sueldos de agosto y aguinaldo a administrativos

El intendente de Andresito Bruno Beck, se refirió a la situación financiera del municipio. Al respecto dijo que son discriminados por la Ley de coparticipación, donde asegura que su localidad está sintiendo esto. Sostuvo que el Gobierno provincial es quien lo tiene ayudar permanentemente. Actualmente deben 3 millones y medio entre sueldos de agosto y aguinaldo al personal administrativo. Dijo que la semana próxima recibirá fondos que servirán para afrontar estas deudas.

Bruno Beck. Radio Libertad

La situación financiera de Andresito es crítica y el intendente asegura que se debe al injusto reparto de la Ley de Coparticipación. Consultado sobre versiones que se incorporó más personal, indicó que hace 3 año y 6meses que tienen la misma planta de empleados, inclusive se bajó, dijo. Precisó que son 187 empleados, de los cuales unos 30 el Estado debe incorporarlos a su planta, que trabajan en porterías de las escuelas, IPS, Registro de las Personas.

“Nosotros estábamos pagando 400 mil pesos de sueldos y aportes que no me correspondía, que ahora me está ayudando el Gobierno provincial, pero cuando no llegan en tiempo y forma los fondos es un problema”, manifestó.

Dijo que la semana próxima le llegarán fondos que irán todo a sueldos.

Por otra parte, hizo referencia a la 23 Fiesta provincial del Agricultor que se realizará este fin de semana, donde este viernes se realizará un acto de apertura en el predio que está ubicado al lado del Polideportivo local, esperan gran participación en el evento provincial.