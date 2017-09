Conflicto en puerta: River no le enviará el transfer de Alario al Bayer Leverkusen

El club argentino indicó que la operación es “ilegal e ilegítima”, y desde Alemania pidieron que la AFA intervenga en el caso.

El pase de Lucas Alario suma un nuevo capítulo. Con el delantero instalado en Alemania, River anunció que no emitirá la autorización internacional que confirme la incorporación del santafecino al Bayer Leverkusen, al asegurar que la operación que permitió la transferencia del futbolista “es ilegal e ilegítima”.

El club de Núñez reiteró su postura acerca de que el Leverkusen ejecutó fuera de plazo la cláusula de rescisión del contrato de Alario, por la que pagó 23,8 millones de euros (unos 28,6 millones de dólares).

Según sostuvo la dirigencia de River, “la cláusula de salida es una herramienta legal y legítima de la que puede hacer uso cualquier jugador para discontinuar el contrato laboral en tanto y en cuanto no haya dado inicio la temporada”.

En tanto, desde Alemania ya se empezaron a mover y pidieron la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Bayer enfrentará este fin de semana al Mainz 05, pero por ahora Alario no podrá debutar.

Si bien la decisión de Alario no cayó bien en la dirigencia, el apuntado por D’Onofrio y su CD es Pedro Aldave, representante del delantero. Para ellos fue desleal porque el club le hizo reiteradas mejoras al contrato del ex Colón, además de haberle incluido un plus para quedarse hasta mediados de 2018.

“Con Alario persona no tenemos nada. El tiene todo el derecho a pagar la cláusula, pero lo aplicó en un momento equivocado y de eso se tiene que hacer cargo su representante y el Bayer Leverkusen. Lo han inducido a un error”, remarcó el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, en diálogo con Pop Radio.

“A veces los jugadores son influenciados por los representantes o clubes que actúan de una manera que no corresponde”, afirmó el presidente de River en las últimas horas, con Alario ya entrenándose con su nuevo equipo a la espera del debut.

El comunicado de River

Este jueves, River subió a su web un comunicado para aclarar cómo se dio la salida de Alario, al tiempo que mostró los documentos de cómo fueron las negociaciones con Central para los pases de Larrondo y Pinola.