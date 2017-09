Hernán Salinas, músico comprometido y solidario, recreará las leyendas misioneras y del mundo con los Grillitos Sinfónicos

Hernán Salinas es músico, músico-terapeuta, compositor y director del Centro Integral de Atención Especializada (CIAE), que asiste a discapacitados de distintas edades. Se trata de un artista integral, comprometido con su sociedad y siempre creativo. En una charla con Misiones Online TV habló de su carrera, de su incursión en el cine y de cómo se puede ayudar a los demás a través de la música.

Este jueves a las 20, mostrará todo su potencial en un espectáculo que protagonizará con otros intérpretes y con los Grillitos Sinfónicos. Es la misma puesta en escena que se presentó en el Iguazú en Concierto. En esta ocasión, se lo verá en el polideportivo del Instituto Santa María, sobre la avenida Zapiola. Es el cierre de una serie de presentaciones que se hizo en toda la provincia para que las personas que no pudieron ir a Iguazú vieran la propuesta.

“Fue el fruto de cuatro meses de trabajo. La temática tiene que ver con leyendas de Misiones y del Mundo. Interpretamos canciones de Disney y locales. Las primeras las canto yo y las locales Pamela Ayala y Yaisa Brizuela. Todo esto con acordes de los Grillitos Sinfónicos”, detalló.

“Nunca había cantado con una orquesta. Fue una gran experiencia. Con los chicos hubo buena onda desde el inicio”, apuntó el artista.

Hernán compuso la música para la película Piray 18 de Sergio Acosta. “Fue otro desafío que me puso el mundo de la música. Se trató de algo complejo. Fue buenísimo y el resultado final fue espectacular. Todo te trae un aprendizaje, como músico, como persona”, indicó acerca de su intervención en el film del cineasta misionero.

La música también lo llevó a ayudar a los demás. Cuando perdió a su padre, quien estaba al frente del CIAE (una institución de 30 años de trayectoria), tuvo que tomar el timón. En ese momento ya estudiaba musicoterapia en Buenos Aires. “Se trabaja mucho y bien. Es una tarea con mucho amor y compromiso. El equipo es muy bueno. Aportamos nuestro granito de arena a eso que es tan importante: la no discriminación”, señaló.

En 2013, Hernán fue uno de los finalistas del reality “Soñando por Cantar” producida por Ideas del Sur para Canal 13. Cautivó con su voz y si bien no alcanzó la etapa definitoria, fue un espaldarazo invalorable. Afirma que esa experiencia le abrió muchas puertas. Con la entonces productora de Marcelo Tinelli trabajó dos años y hasta participó en giras con Patricia Sosa. Aún mantiene contactos con productores y artistas de Buenos Aires que le insisten en que vuelva y encare allí su carrera. No lo descarta, pero su presente lo ubica en Posadas, con espectáculos como el del jueves y con el aporte a la educación de esos chicos a los que el CIAE les dio un espacio para que encuentren su lugar en el mundo.