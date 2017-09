Drama: tras una discusión con su ex pareja quiso prenderse fuego e incendió su casa

Tras una discusión con su ex pareja quiso prenderse fuego e incendió su casa en Posadas.

En la Chacra 252, personal policial trabajaron en un principio de incendio en una vivienda propiedad de Héctor D.S. (26).

Luego de consultas realizadas, se supo que minutos antes, el hombre, en estado de ebriedad, había mantenido una discusión con su ex pareja e intentó quitarse la vida prendiéndose fuego terminando quemando su vivienda.

No se registraron lesionados solamente daños materiales parciales. El dueño del inmueble al ver la situación se dio a la fuga.

Trabajaron en el hecho Policía científica, Bomberos zona Oeste y comisaría 13ra.

Hubo otro detenido por violencia de género, en esta ocasión en la chacra 82.

Se trata de Carlos Andrés (25), quien fue detenido por efectivos de la comisaría seccional 6ª, en medio de una intervención policial, a las 23 del martes.

Carlos, acusado de lesiones y amenazas de muerte a su concubina de 21 años, fue aprehendido y alojado en la comisaría a disposición de la Justicia.

Mientras que la joven víctima fue contenida por el gabinete interdisciplinario de la Policía.