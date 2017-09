Analizan sancionar penalmente a aquellos conductores que manejen de manera temeraria aunque no ocasionen ningún daño

Carlos González Guerra es director Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia de la Nación. Vino a Posadas en el marco de la IV Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público. Compartió con los presentes el intenso trabajo que lleva adelante la cartera que conduce Germán Garavano y puso sobre la mesa temas como la necesidad de una respuesta rápida del Estado ante los delitos complejos, la demorada implementación de la reforma del Código Procesal Penal Federal en lo que se refiere al cambio del sistema de investigación actual al acusatorio (en manos del fiscal) y el trabajo de la comisión que analiza las reformas en el Código Penal Argentino.

“La comisión fue creada por decreto por el presidente Mauricio Macri para hacer un anteproyecto de reforma del Código Penal. Tiene un plazo de un año para entregarlo. El grupo está trabajando a fondo para entregar en término la iniciativa, o sea en marzo de 2018”, adelantó el funcionario a Misiones Online.

“Es un desafío intelectual importante. Se dan discusiones muy ricas. Hay visiones contrapuestas sobre temas complejos y sensibles”, reveló.

Por citar uno de los temas sensibles habló sobre la tipificación de delitos vinculados con los siniestros viales. “Los temas tienen que ver con incorporar o no la culpa temeraria (si es estrictamente necesario o no) y los agravantes que tienen que ver con el abandono de la persona luego del accidente, el exceso de velocidad o el consumo de alcohol u otras drogas por parte de quien conduce”, enumeró.

“Estamos discutiendo muy seriamente la posibilidad de incorporar lo que se llama la conducción temeraria. Es una conducta que no produce ningún resultado lesivo concreto, pero que genera un alto riesgo. El ejemplo más claro es el que conduce a una velocidad exagerada. De lo que se trata es de adelantar las barreras de protección. Esto está tipificado en países como España”, detalló Guerra.

Sobre la Jornada que se realizó en el hotel Urbano de Posadas consideró: “Fue de mucha intensidad de trabajo, pero más que nada sirvió para vincular a personas que están en un ámbito de trabajo muy relacionado en el sentido formal, pero que no tienen contactos personales. Y tenerlos es muy importante. Es necesario que las personas estén en línea y en proximidad para que el trabajo sea más eficiente”.

“El trabajo conjunto va a agilizar las investigaciones en temas muy sensibles de frontera. Además se enfrenta a organizaciones criminales que van siempre adelante”, opinó.

“El Estado tiene que estar presente muy rápido ante la presencia del delito complejo, en un escenario donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Hay distintos mecanismos para investigar a esas organizaciones, pero también se requiere de un marco legislativo que acompañe”, reflexionó.

Asimismo Guerra mencionó como asignatura pendiente el demorado cambio al sistema acusatorio de investigación federal. “Muchas provincias ya han pasado al sistema acusatorio, donde el fiscal investiga y el juez oficia de garantía del proceso. Pero el sistema federal aún no lo ha hecho. Hay una demora en la aplicación, porque hacerlo es realmente complejo. Cuando empezó la actual gestión del Ministerio de Justicia se encontró con que no estaban dadas las condiciones para la aplicación. Estaba previsto que se implementara primero en la Ciudad de Buenos Aires y luego en las provincias. Pero nosotros consideramos, al igual que se hizo en otros países, que es más razonable empezar en lugares más pequeños y luego en las grandes urbes. Actualmente, por iniciativa del ministro Garavano, está el proyecto en el Senado, con modificaciones que sugerimos, para que primero se aplique el cambio en la Patagonia (Tierra del Fuego) y en el Norte del país (Salta y Jujuy). Estamos a la espera de que la Cámara Alta trate esta iniciativa”.

Agregó al respecto: “Nosotros nos encontramos también con que para los casos de delitos complejos sólo había en el Código Procesal Penal una ampliación de los plazos de investigación. Y eso es poco. Hace falta incorporar técnicas especiales de investigación”.