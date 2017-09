Analía Zacarías, la embajadora misionera del BMX que se encuentra en el cuarto puesto del ranking mundial

La posadeña de 28 años está próxima a viajar a Edmonton, Canadá, donde disputará junto a la selección argentina la tercera fecha del UCI BMX Freestyle Park World Tour. Ingresá y conocé su historia.

Suponer que Argentina es potencia en BMX a nivel mundial sería algo francamente desatinado. Mucho más insólito sería esbozar lo mismo sobre nuestra provincia. O no, ya que la cuarta mejor posicionada en el ranking mundial de la disciplina de freestyle en bici es ni más ni menos que Analía Zacarías, posadeña de 28 años que recién este año empezó a competir en el UCI BMX Frestyle Park World Tour y ya está dando que hablar en el mundo.

“Estoy muy contenta de representar a la provincia y a Argentina, es una experiencia increíble”, comentó la ciclista, quien recientemente regresó a la provincia luego de disputar la segunda fecha de la competencia en Budapest (terminó quinta) y en pocos días viajará a Canadá.

“Es mi primer año compitiendo en estas mega rampas. Yo jamás había entrenado en una de dos metros”, explicó la posadeña que, si bien tuvo como lugar de aprendizaje y entrenamiento al skate park de la Costanera, precisó que “lo que tenemos acá es un nivel intermedio en infraestructura de rampas. Necesito mejorar algunas cuestiones técnicas y cambiar un poco el chip para no tener miedo cuando me encuentro con semejantes circuitos”.

La ciclista de la tierra colorada arrancó el año siendo una desconocida a nivel internacional y tomó por sorpresa al mundo del BMX, que hoy de a poco la reconoce: “Una cosa que me hizo sentir muy bien fue que cuando terminó la competencia en Budapest, estaba en el hotel hablando con mi mamá y se me acerca uno de los jueces y me dice: ‘Tú eres muy style’, que tengo mucho estilo. Y cuando me veo en los videos, lo que me dice la gente es que lo que me diferencia a mí es la creatividad dentro de la pista y la fluidez en los trucos, que los hago ‘estilosos’ y bien marcados”.

Por otro lado, a pesar de que Misiones es una provincia incipiente en términos de infraestructura, la posadeña comentó que”tenemos increíble potencial, hay chicos de toda la provincia que tienen un nivel increíble”. Y, por supuesto, también mujeres: “En Misiones tenemos tres chicas que son unas genias, están con su bici y les encanta el deporte. Yo me siento orgullosa de decirles que sí se puede, que no tengan miedo. ‘Si a mí me salen en estos trucos, a vos también’, les explico”.

El ‘arranque’ de Anita en el BMX se remonta prácticamente a su niñez: “El otro día encontré una foto de cuando tenía cinco, que mi papá me regaló una bici que venía con el rollito para no lastimarse que decía ‘BMX’. Y desde los cinco años andaba en bicicleta sin rueditas y siempre me gustó saltar obstáculos: frente a mi casa poníamos tres ladrillos y un pedazo de machimbre, y era genial porque así empecé con esa adrenalina”.

Después la vida la llevó por otros deportes, aunque a los 17 se dio el flechazo definitivo con el ciclismo de estilo libre: “Vi un programa de televisión donde estaban los grandes competidores como Matt Hoffman y Dave Mirra. Mi mamá automáticamente me dijo: ‘No, eso es un deporte de varones, no hay chicas'”. Tiempo después, en una de esas interminables tardes en la plaza San Martín, “unos amigos, Leandro Nosiglia y Manuel Enríquez, se acercaron con una revista para explicarme cómo funcionaba el BMX, qué eran las rampas y de repente veo una chica haciendo un truco. Entonces ahí fue cuando dije: ‘Mamá, no soy la única que salta en rampas, hay otras chicas’. Eso me motivó un montón”.

No obstante, en la consideración de la hoy consagrada “biker”, la óptica respecto a las mujeres está empezando a cambiar: “Tenemos un mayor auge, nos pasan en vivo y en directo, y estamos más expuestas. La gente nos está viendo más y las chicas están creciendo mucho”.

Si bien el objetivo a corto plazo para lo que resta del año es seguir sumando puntos en el UCI BMX Freestyle Park World Tour (y, por qué no, acercarse aún más en las posiciones a la número uno, Hannah Roberts), todos los cañones apuntan a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, primera edición en la que el BMX estilo libre será tenido en cuenta: “Cuando me llamaron y me dijeron ‘Anita, bienvenida a la selección argentina de BMX freestyle’, no aguanté la emoción y lloré mucho. Después de todos esos años de la plaza San Martín, cuando era una simple niña que soñaba con saltar las escaleras, hoy llegar a donde estoy es una satisfacción enorme y mucho más prepararme para unos Juegos Olímpicos. A veces cuando me veo en las pantallas y dice ‘Analía Zacarías’ al lado de la bandera de Argentina, me da escalofríos, mucha emoción y quiero ir por más”.