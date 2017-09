Passalacqua entregó equipo vial en Ruiz de Montoya e inauguró obras en Eldorado y Puerto Libertad

También entregó un aporte al municipio de Caraguatay para la ampliación del predio de la EFA de esa localidad, y asistió a la ceremonia de inauguración de la sede propia de la Universidad Gastón Dachary, en Eldorado.

“No escondemos las cosas que faltan, al contrario nos hacemos cargo, pero también se ha hecho muchísimo. Hay que mirar 10 años para atrás y dónde estamos ahora, y estamos en un mejor lugar. No es el lugar perfecto, pero estamos mejor”, remarcó el gobernador Hugo Passalacqua al presidir junto al intendente Luis Ferreira, la inauguración de la sede de la Feria Municipal de Productores, en Puerto Libertad, realizada íntegramente con recursos municipales.

“La tierra es sagrada y el que la cultiva por definición es una persona bendita. Y que además pueda el intendente ofrecerles un lugar, un espacio, reconociéndoles el esfuerzo que significa el trabajo de la tierra, no es algo común. No vayan a creer y lo digo con todo respeto, no en todos lados se tiene esa consideración y dignificación de nuestro agricultor y nuestra agricultura, no es común”, insistió Passalacqua.

Una maratónica agenda desarrolló este lunes el gobernador, que culminó en Libertad y comenzó en Ruiz de Montoya donde entregó una retroexcavadora, equipo vial fundamental para el mantenimiento de caminos en un municipio netamente agrícola, donde es vital contar con conectividad vial adecuada para el traslado de productos y el tránsito de familias rurales. Allí también el mandatario entregó un aporte para la adquisición de tierras para la EFA de Caraguatay. Con esta ayuda económica, la institución educativa ampliará unas once hectáreas el predio destinado a la práctica piscícola, de la que jóvenes de distintos puntos de la provincia y de la región obtienen el título de técnico superior en piscicultura. El intendente de Caraguatay, Ricardo Waidelich; y el director de la EFA, Alberto Ortiz, se mostraron profundamente agradecidos al Gobierno provincial por tamaño respaldo a la educación de cientos de familias que encuentran en la EFA el modo más efectivo de arraigar a los jóvenes en la chacra, con una formación académico práctica de indudable calidad y prestigio.

En Eldorado, Passalacqua inauguró el puente sobre el arroyo “Alegre”, en el marco del plan provincial “100 puentes”, y recorrió junto al intendente Norberto Aguirre y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Leonardo Stelatto; las obras de asfalto sobre empedrado en la avenida San Martín, de esa ciudad del Alto Paraná. En toda la provincia se está desarrollando este programa que tiene como fin el asfaltado de 500 cuadras en todo el territorio provincial.

Más tarde el mandatario acompañó la ceremonia de inauguración del edificio propio de la Universidad Gastón Dachary, sede Eldorado, institución en la que se desempeñó como docente en la sede Posadas, y colaboró con la apertura de la sede Oberá.

Allí, Passalacqua recalcó la importancia de una educación en valores además de la formación académica de futuros profesionales, para un tejido social sólido. “De nada sirve un buen abogado o un buen contador en una sociedad desintegrada en cuanto a valores. Hay que formar buenas personas para el armado de un tejido social sólido”, enfatizó.

El gobernador estuvo acompañado por la rectora de la UGD, Alba Pérez Chilavet; el intendente Aguirre; y el ministro de Industria y ex rector de esa institución universitaria, Luis Lichowski.