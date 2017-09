Justicia: capacitan a investigadores misioneros en “escena del crimen digital” y reiteran que la idea es crear filiales de la SAIC en toda la provincia

RELACIONADAS Desde el Poder Judicial de la Nación consideran que Misiones es punta de lanza en la resolución de delitos como narcotráfico

Para potenciar el trabajo de los investigadores judiciales de Misiones, el Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la provincia organizó el “Taller de la escena del crimen clásica a la escena del crimen digital”, con expertos del Programa Nacional de Criminalística de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación llegados a la Tierra Colorada.

En la presentación de la jornada, que se concretó en Oberá y luego en Posadas, estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, la ministra del alto cuerpo y coordinadora del Centro de Capacitación, Rossana Pía Venchiarutti, y los disertantes: Santiago del Carril, quien es el coordinador del mencionado programa nacional, el licenciado Eloy Torales y Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tres capacitadores son profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Zarza aludió a la modernización del servicio de Justicia en Misiones y a la importancia de capacitar a los funcionarios. Enumeró los cursos hechos recientemente en este sentido y adelantó que esa será la premisa de la Corte misionera.

Además adelantó que el 22 de septiembre, por primera vez, se hará una certificación de calidad bajo la norma ISO 9001 2015 en dos juzgados de la provincia: el Civil y Comercial 5 y el Instrucción Penal 7, ambos de Posadas.

“Es muy grato ver la nueva perspectiva del STJ, de producir mejoras en la gestión. Desde el Ministerio de Justicia vamos acompañando. Queremos que los distintos estamentos del Poder Judicial retiren prácticas que ya tienen siglos de estancamiento, sobre todo en este tiempo en el que la tecnología ha hecho tanto impacto”, puntualizó a su turno Santiago del Carril.

Agregó que desde la cartera nacional que integra están abocados a la “fortalecer las investigaciones criminales. Esas investigaciones hoy están muy atadas a viejas formas de tramitar los expedientes. La idea es que se utilicen herramientas de la tecnología que se usan en la vida diaria, pero no para las investigaciones”.

“Queremos que se fortalezcan así mismo las garantías judiciales. La idea es aportar la prueba para una eventual condena”, remató.



Finalmente, Enrique del Carril elogió el trabajo de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial de Misiones, con la que mantiene fluidos contactos. “Nosotros, la SAIC local, la Policía Judicial de Córdoba y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta estamos siendo pioneros en esta idea de investigadores que dependan de la Fiscalía o la Justicia y que sean altamente especializados”.

“Vamos a compartir con nuestros colegas misioneros la experiencia que tenemos en cibercrimen. La tecnología y la investigación digital no es la investigación con aparatos raros y caros que se ven en las películas, sino usar las capacidades que implica la sociedad digital actual”, consideró el experto.

También habló sobre un tema espinoso, que pocas veces se trata: los roces que hubo en los lugares donde se implementó la “Policía Judicial” entre los detectives que dependen de la Justicia y las fuerzas de seguridad. “En realidad este tipo de cuerpos son puentes entre las fuerzas y la Justicia. No pretenden ocupar el lugar de la Policía u otros organismos”, consideró.

En cuanto a la Saic, el presidente del STJ, Zarza, dijo que la intención es avanzar con un proyecto ya existente: que haya “filiales” de esa Secretaría en cada una de las circunscripciones judiciales del interior de la provincia. Actualmente, los funcionarios de la SAIC tienen la sede central en Posadas, pero viajan a lo largo y lo ancho del territorio provincial cuando son convocados.